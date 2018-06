La licitación para la construcción del parque temático “Héroes de la democracia”, en Cercado de Lima, ha levantado opiniones contrapuestas en el plano político.

En un primer momento, mientras que algunos se mostraron de acuerdo con la remodelación del parque Juana Alarco (o parque Neptuno), por más de S/774 mil, otros consideraron que el gasto que expenderá la Municipalidad de Lima no era oportuno.

No obstante, el tema cobró relevancia cuando el titular del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), anunció que fue invitado a inaugurar un parque en el que se contaría “la verdadera historia” del terrorismo en el Perú. Tras esto, indicó que no era un tema promovido por el Congreso, sino “una idea que nace de mí hacia un alcalde”.

Carlos Tapia, ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), afirmó en diálogo con El Comercio que las críticas al gasto y los procesos administrativos de la institución que dirige Luis Castañeda Lossio pasan a un segundo plano cuando se trata de un tema tan sensible como este.

Según sostiene, los países que sufrieron los estragos del terrorismo construyeron identidad y memoria a partir de los testimonios de las víctimas “sean cuales fueran los victimarios”, pues, añade, solo conociendo la crudeza de lo ocurrido se puede dar paso a una reconciliación real.

“Si la historia y la memoria se construye en base a uno de los actores que confrontaron entre sí, esa verdad queda viciada porque es ideologizada y politizada […]. Si la guerra es ganada por las fuerzas del orden, y se decide hacer una presentación desde ese punto de vista, la presentación va a ser desviada. Si la historia es contada por los grupos subversivos y terroristas también será desviada”, recalcó.

Por su lado, el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi consideró que la propuesta en torno al parque temático "Héroes de la Democracia" únicamente pondrá en la palestra, una vez más, el enfrentamiento político que hay sobre la memoria y la reconciliación.

"Todo indica que esto va a generar mucho más división. Podemos prever que se dará lugar a insultos, ataques e intentos de reescribir la historia y cambiarla. Esto podría ser considerado hasta peligroso", advirtió.

-Ambiente adverso-

Para el ex presidente de la Sala Penal Antiterrorismo Marcos Ibazeta, algunas propuestas, como el Lugar de la Memoria (LUM), han polarizado a la ciudadanía al haber un sector de esta que considera que no se está contando la historia tal como ocurrió.

“Por ello, con un parque así la polarización se acentuaría. El problema es que nadie se anima a proponer cómo manejar institucionalmente el tema a través de una política de Estado. Hay que definir esto a nivel de Estado, pero en términos sinceros”, pidió.

Consultado por quiénes deberían ser los encargados de definir el homenaje del parque promovido por la Municipalidad de Lima, Ibazeta dijo que se debe formar una comisión que no tenga ningún sesgo ideológico, como personalidades de la sociedad civil.

Por su lado, Fernando Rospligiosi evitó responder sobre quiénes estarían capacitados para elaborar el mensaje que brindará esta propuesta ya que existen intereses políticos e ideológico en el proyecto.

"De esto no va a salir nada bueno. No es un asunto plural. Lo único en lo que va a derivar es en más polémica. No es una buena idea, más aún cuando las intenciones políticas del caso son tan claras", insistió el sociólogo y periodista.

Finalmente, Carlos Tapia precisó fue el LUM fue la manifestación final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para relatar cómo ocurrieron los hechos en la época del terrorismo, por lo que criticó que este proyecto podría favorecer únicamente a la percepción que hay de las Fuerzas Armadas. “No va a sumar, nos va a dividir”, insistió.