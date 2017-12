Partido Aprista confirma que abrirá proceso a Del Castillo y León

El secretario general del Partido Aprista, Elías Rodríguez, informó a El Comercio que se abrirá proceso disciplinario a los congresistas Jorge del Castillo y Luciana León, debido a que se abstuvieron cuando en el pleno se votó por la vacancia presidencial.

Según explicó Rodríguez, en el plenario al que el partido convocó la semana pasada se acordó que la Célula Parlamentaria Aprista votará a favor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, tal como sí hicieron Rodríguez, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén.

“La disposición del partido fue votar de forma institucional, pero eso no ocurrió lamentablemente. Cuando no debemos a una institución, a un partido, las cosas tienen un orden. Ellos lo saben muy bien, porque no son novatos”, señaló a este Diario.

El secretario general del Partido Aprista también lamentó que Del Castillo y León no hayan acatado la decisión del plenario. “La célula [bancada] no es un apéndice desconectado del partido, es parte de una estructura orgánica”, aseveró.

“En la antesala de la votación nos dimos abrazos y pensé que salimos fortalecidos, pero lamentablemente no fue así. Y esta situación no es de ahora, ya tiene su tiempo”, concluyó el legislador aprista.

