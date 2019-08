Partido Aprista rechaza declaraciones de Salvador del Solar sobre Alan García

El Partido Aprista Peruano rechazó las declaraciones del primer ministro Salvador del Solar, quien comparó la solicitud de las actas de la sesión del Consejo de Ministros en el que se aprobó el mensaje presidencial por Fiestas Patrias, con la investigación del proceso de detención al expresidente Alan García en la Comisión de Defensa.

La congresista Luciana León, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartió el comunicado del partido de la estrella donde se señala que Salvador del Solar busca desacreditar la legítima prerrogativa de los parlamentarios de obtener información oficial de la sesión del Consejo de Ministros.

En el comunicado se critica que Salvador del Solar haya nombrado al fallecido mandatario “de manera indebida” y “sin respeto a su memoria y a su familia”.

“Es impropio que el primer ministro haya afirmado algo que veladamente ofende el recuerdo del presidente García, usando una orden judicial que hasta la fecha no ha podido sustentar en prueba alguna”, señala el comunicado.

El pasado 31 de julio, Salvador del Solar cuestionó que Jorge del Castillo haya solicitado al Ejecutivo las actas y los audios de esa cita del Gabinete.

"Cuando falleció el expresidente Alan García, también la Comisión de Defensa, liderada por el congresista Del Castillo, quiso distraer la atención de todos los peruanos llamando la atención sobre si el procedimiento de detención fue o no el adecuado […]. En ese momento el expresidente García -luego lo corroboraron un video y una carta que dejó- había decidido acabar con su vida en el momento en que la justicia le tocó la puerta”, dijo el primer ministro en conferencia de prensa.



En respuesta, el congresista Del Castillo aseguró que el primer ministro le faltó el respeto.

"En este caso, es otro procedimiento constitucional con mayor razón, pero yo deploro porque, fíjese, hay una especie de pacto no escrito de respeto y me parece que hoy día ha hecho esta mención y me parece penoso que ponga este caso [de Alan García] y yo por supuesto que sí siento que me ha faltado el respeto con sus declaraciones", manifestó.