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Resumen

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Por Erik Rivera

Tal como lo adelantó El Comercio, el Partido del Buen Gobierno abrió un proceso disciplinario al senador Jorge Gavidia por respaldar el otorgamiento de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, cuando el bloque había acordado abstenerse, confirmó este miércoles Flavio Figallo, vocero de la bancada en la Cámara Alta.

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