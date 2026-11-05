Tal como lo adelantó El Comercio, el Partido del Buen Gobierno abrió un proceso disciplinario al senador Jorge Gavidia por respaldar el otorgamiento de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, cuando el bloque había acordado abstenerse, confirmó este miércoles Flavio Figallo, vocero de la bancada en la Cámara Alta.

La decisión de la agrupación política dejó sin alternativas a Gavidia, quien días atrás formalizó su renuncia a la bancada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la extendió a la Oficialía Mayor del Senado. No obstante, en lugar de aceptarla, el Buen Gobierno optó por una salida distinta.

De acuerdo con fuentes congresales, la bancada no aceptó, por ahora, la renuncia del senador, argumentando que ya se había iniciado un procedimiento disciplinario interno. Asimismo, se maneja la versión de que la agrupación busca dejar el mensaje de que “Gavidia no se va, sino que lo expulsan”.

El Comercio había anticipado este escenario desde octubre, cuando Gavidia anunció su salida. En una publicación del 28 de octubre, Flavio Figallo, portavoz del grupo, adelantó que a la interna se evaluaba la posibilidad de abrirle un proceso a Gavidia y que una de las alternativas era la expulsión.

“Es un proceso disciplinario, pero en el fondo es un proceso de expulsión”, agregaron.

En concreto, el proceso disciplinario iniciado contra el legislador puede derivar en una de seis sanciones: la amonestación verbal, amonestación escrita, multa, suspensión temporal, separación del cargo o expulsión del Grupo Parlamentario.

“Para determinar la sanción se deben tener en consideración los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la falta u omisión incurrida”, señala el reglamento del Buen Gobierno de la Cámara Alta.

En el artículo 18, además, precisa que las multas a imponerse no podrán superar el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del respectivo año fiscal. Es decir, los 1.100 soles.

“Los congresistas del Grupo Parlamentario se deben mutuo respeto y consideración en el trato, así como el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento”, añade.

Procedimiento partidario

Consultado por este Diario, Figallo confirmó que la renuncia de Gavidia todavía no ha sido aceptada, pero que se encuentra procesada a la interna porque en paralelo está en curso el procedimiento disciplinario. Dejó claro que primero debe resolverse el proceso contra el legislador.

“La renuncia de Gavidia se procesará, de acuerdo con el reglamento que tenemos nosotros, y eso será terminado una vez el proceso concluya”, afirmó.

Preguntado por los plazos, el portavoz del Buen Gobierno contestó que este viernes 6 de noviembre debe concluirse el procedimiento y determinar si Gavidia afrontará una sanción como la expulsión. Una vez que concluya se deberá informar del resultado al Congreso para que adopte las medidas correspondientes.

“El viernes se conocerán los resultados. El debido proceso termina esta semana y salen los resultados. Hay un comité que se encarga de ver ese asunto”, precisó.

Ahora bien, el caso que enfrenta Gavidia no es el único que tiene el Buen Gobierno. El senador Juver Flores, otro de los que votó a favor de las facultades, también afronta un procedimiento a la interna.

Sin embargo, Figallo, en un intento por comparar ambos casos, consideró que la situación de Flores en la bancada es totalmente distinta porque a diferencia de su colega, no formalizó ninguna renuncia ante el JNE y menos ante la bancada.

“No hay renuncia ni escándalos que sí ha hecho Gavidia”, refirió.

Consultado sobre si tenía pensado renunciar, Flores aseguró que se mantendrá en la bancada siempre y cuando se preserve la democracia, la legalidad y la ética al interior de la tienda política.

“Soy un demócrata, un hombre de leyes, mientras esté dentro en el marco legal, yo sustentaré mi situación, no tengo ningún problema [de estar en la bancada]. La moral nos señala un camino de hacer las cosas. La ética nos dice que tenemos que ser críticos Mientras me mueva dentro de este marco legal y ético, conversaremos cualquier tema respetando siempre el marco democrático”, indicó.

De otro lado, Negó haberse reunido con Figallo o con Jorge Nieto para discutir su eventual salida o exponer sus descargos sobre el apoyo a las facultades legislativas para el Gobierno.

“No nos hemos reunido. ¿Por qué le mentiría?”, manifestó.