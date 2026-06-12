El partido Juntos por el Perú (JP) ahora empieza a hablar de “fraude electoral”. El grupo político de izquierda presentó recursos de nulidad para invalidar 2.400 mesas de votación donde —en la mayoría— Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo más respaldo que Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial: 1.751 en Perú y 649 en el extranjero.

Carlos Zafra Flores, personero legal de la organización política de JP, fue quien interpuso el primer recurso electoral ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. En su petitorio alegó que se detectaron “patrones de repetición exacta” en las mesas o, en otras palabras, los mismos resultados de votación durante la jornada del domingo 7 de junio en favor del fujimorismo.

Bajo esa premisa, solicitó —mediante un oficio— que se declare nulo el cómputo de 1.751 votos de 574 locales de votación por “haberse acreditado de forma irrefutable” la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral.

“Solicito que se declare nulo el cómputo de votos de dichas mesas por haberse acreditado de forma irrefutable la existencia de indicios graves, concordantes y sistemáticos de fraude electoral, consistentes en la idéntica e inverosímil repetición de votaciones a favor de la organización política Fuerza Popular dentro de un mismo local de votación, lo cual quiebra el principio de espontaneidad y pureza del sufragio”, reza en el petitorio al que accedió este Diario.

La agrupación sostuvo que “en un proceso electoral democrático, el voto es libre, secreto y responde a variables demográficas y conductuales aleatorias. Sin embargo, tras analizar el procesamiento de actas de la Segunda Vuelta de las Elecciones Generales 2026, se ha identificado un patrón idéntico de votación que desafía toda probabilidad matemática y que denota una adulteración sistemática y coordinada en el llenado de las actas de escrutinio”.

Por la tarde, este Diario verificó que JP cursó otros tres oficios. Uno de ellos dirigido al Jurado Especial de Lima Centro 2 para declarar la nulidad total de 647 mesas de sufragio ubicadas en Estados Unidos.

Y otros dos recursos de nulidad fueron presentados contra mesas de sufragio específicas: las N°. 086925 y N°. 086926, ubicadas en Carolina del Norte, Estados Unidos.

En suma, cuatro recursos de nulidades contra 2.400 mesas donde Keiko Fujimori obtuvo mayoría de votos, en el país y el extranjero. Si a ese número le aplicamos el promedio de votos (250) que existen por mesa, entonces habrían 600.000 votos en juego, según el analista político y experimentado observador electoral, Luis Nunes.

Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, indicó que “si uno presenta un pedido de nulidad tiene que presentar pruebas”. Dijo que confía en el área legal del partido.

Cabe indicar que esta situación ocurre en medio del recuento de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que da una ligera ventaja a la candidata presidencial Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez (JP).

Reuniones

Si bien no declaró sobre el tema, Roberto Sánchez se pronunció desde su cuenta de “X” (Antes Twitter) donde informó que desde las 8:00 de la mañana de este jueves sostuvo reuniones con la Misión de Observadores de la Unión Europea y la de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Desde las 8:00 a. m. de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA. Nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan”, indicó.

Desde 8am de hoy hemos sostenido muy importantes audiencias con la Misión de Observadores de la Unión Europea y luego con la Misión de Observadores de la OEA



Nuestro Pueblo está vigilante el Voto y la democracia se respetan — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 11, 2026

Con un gesto apagado, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, declaró a la prensa y afirmó que su grupo político respetará el resultado de la votación de la segunda vuelta presidencial.

“Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la totalidad de los votos. Estamos tranquilos”, dijo.

Consultado por los encuentros con las misiones internacionales, contestó que esas reuniones fueron “para compartir impresiones sobre el informe que están haciendo sobre el proceso electoral”.

“No estamos presentando reclamos, voy a dialogar”, refirió.

Anulación naranja

Por la tarde, este Diario conoció que el partido Fuerza Popular también presentó recursos de nulidades que involucran más de 7.000 votos en Puno. Estos recursos fueron formulados contra 13 mesas del colegio IE 70605 Domingo Savio; 13 de la IE Primaria Glorioso 885 Señor de los Milagros; dos en Agropecuario Santa Cruz y el resto en IE Pedro Vilcapaza, José Macedo Mendoza y José Antonio Encinas.

En todas esas mesas se emitieron un total de 7014 votos. De ese total, 5.932 fueron directamente para Sánchez y 715 para Fujimori. El resto eran o votos nulos o viciados. En sus razones, la agrupación política justificó que esta acción se debió a que algunos “personeros debidamente acreditados para ejercer funciones de fiscalización electoral en la referida mesa de sufragio, fueron impedidos de ingresar al aula”.

En otra de las justificaciones destaca que se habrían “configurado hechos graves que afectan la transparencia, legalidad y autenticidad del sufragio, encuadrándose en la causal de nulidad referida a que haya mediado fraude, intimidación u otros actos que hayan comprometido la regularidad del proceso electoral”.

Keiko Fujimori, no se pronunció sobre ello. Sin embargo, sí declaró sobre los recursos de nulidad que había interpuesto el partido de su rival político. Consultada por la prensa, la lideresa de Fuerza Popular dijo que “sobre las nulidades e impugnaciones, lo primero que quisiera señalar es que nosotros no vemos ninguna causal de nulidad, pero están en su derecho de hacerlo“.

De otro lado, saludó que Juntos por el Perú haya tenido una gran cantidad de personeros durante las elecciones de segunda vuelta y no descartó entablar diálogos con cualquier tienda política.

“Tengo que saludar que personeros, también de Juntos por el Perú, ha sido un número bastante alto. [...] Tendremos que dialogar con los partidos políticos el próximo quinquenio. Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con el señor Roberto Sánchez“, manifestó.

—¿Está justificado el recurso de Juntos por el Perú?—

En diálogo con El Comercio, Luis Nunes, el analista político y observador de elecciones internacionales, consideró que es “extraño” que se formule un recurso de nulidad en un expediente, cuando esto debe presentarse de forma individual.

“Es muy extraño que se pida un petitorio general sobre 1700 mesas. Tendría que individualizarse y en cada caso presentar pruebas de lo que se está aduciendo. Esos fraudes masivos el Jurado no los ha contemplado, la ONPE tampoco ahora en sus informes y los observadores internacionales tampoco lo han visto”, dijo en un inicio.

Luego afirmó que los Jurados Electorales Especiales tendrán que iniciar el trámite respectivo y ver el futuro de cada recurso planteado.

“Así que los JEE tendrán que admitir y decidir si van a aceptar una cosa semejante. Yo , en mi experiencia, con casi 60 elecciones vistas en el mundo , creo que los petitorios tienen que ser individualizado. Quieren probar una obstrucción electoral. Quieren hacer una maniobra dilatoria”, agregó.

A su turno, el experto en temas electorales José Manuel Villalobos afirmó que los pedidos, en efecto, tienen que ser individuales y no entregados en un solo pedido.

“Los pedidos tienen que ser individuales y tienen que hacer el respectivo pago por cada uno de los pedidos. Si no han pagado, tienen que declararlo improcedente”, indicó.

Después calculó que si JP pretender declarar la nulidad de 1.751 mesas, entonces debería “pagar” 1.375 soles por cada una, según el Jurado Nacional de Elecciones. “Eso suma más de 2 millones de soles”, remarcó.

Al unificar todo, el partido no había pagado las tasas de cada mesa.