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Resumen

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El partido Juntos por el Perú (JP) ahora empieza a hablar de “fraude electoral”. El grupo político de izquierda presentó recursos de nulidad para invalidar 2.400 mesas de votación donde —en la mayoría— Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo más respaldo que Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial: 1.751 en Perú y 649 en el extranjero.

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