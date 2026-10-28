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Resumen

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Por Erik Rivera

La bancada del Buen Gobierno evalúa una alternativa ante la anunciada renuncia de Jorge Gavidia: su expulsión. Dentro del grupo del Senado, esta posibilidad cobra fuerza como una eventual respuesta a lo que consideran un acto de “deslealtad” por haber apoyado el pedido de facultades solicitadas por el Gobierno, en contra del acuerdo partidario de abstenerse.

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