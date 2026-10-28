La bancada del Buen Gobierno evalúa una alternativa ante la anunciada renuncia de Jorge Gavidia: su expulsión. Dentro del grupo del Senado, esta posibilidad cobra fuerza como una eventual respuesta a lo que consideran un acto de “deslealtad” por haber apoyado el pedido de facultades solicitadas por el Gobierno, en contra del acuerdo partidario de abstenerse.

La sola salida del senador implicaría que la agrupación quede con seis integrantes, aunque la composición final de la bancada también dependería de la decisión que adopte Juver Flores, otro de legislador que votó a favor de otorgar las facultades al Ejecutivo.

Consultado por El Comercio, Flavio Figallo, vocero del grupo en el Senado, afirmó que la expulsión de Gavidia es una posibilidad que podrían considerar en los próximos días a la interna del Buen Gobierno.

“La expulsión es un camino. Sí, un camino. No te puedo adelantar opinión, porque estoy en medio del asunto, pero es una de las posibilidades”, refirió en entrevista con El Comercio.

Figallo no quiso ahondar en el asunto, aunque dejó claro que la agrupación política considera que Gavidia cometió una acción desleal que linda con “una irresponsabilidad muy grande”, pese al acuerdo pactado días previos a la sesión plenaria de facultades.

De encaminar esta alternativa de expulsión, la bancada entramparía la carta de renuncia que Gavidia busca formalizar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para desligarse del partido y de la agrupación en el Congreso.

En concreto, el proceso disciplinario iniciado contra el legislador continuaría hasta su etapa final, en la que podría plantearse la expulsión como una de las sanciones aplicables, en lugar de aceptar su renuncia. Esta alternativa sería uno de los últimos gestos que tendría la bancada contra el parlamentario.

Camino de la renuncia

Al cierre de esta edición, Gavidia aún no había presentado su carta de renuncia. No obstante, el senador llegó a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, cerca de las 5:00 p. m., pero encontró las puertas cerradas. Tras esperar unos minutos sin recibir atención, se retiró.

Fuentes de El Comercio indicaron que Gavidia formalizaría su renuncia este miércoles a primera hora de la mañana.

Preguntado por las declaraciones de Figallo, Gavidia no dudó en pronunciarse sobre el vocero del Buen Gobierno. Indicó a este Diario que su colega “siempre buscará una cosa así”, en referencia a continuar con el procedimiento disciplinario en su contra que podría derivar en la expulsión.

Sostuvo que Figallo se encuentra “con una molestia total” por su apoyo al oficialismo. Luego, expresó que si la bancada quiere expulsarlo “que encuentre las formas” de hacerlo.

“Igual soy libre. Por el momento no estamos en el WhatsApp de los asesores de la bancada. Fueron retirados del WhatsApp. Si quieren expulsarme que busquen la forma”, añadió.

Previamente, Jorge Nieto, líder del Buen Gobierno, también se pronunció sobre el tema. En una entrevista con Ahora y en La Hora, de Willax, indicó que Gavidia dejó una profunda decepción ante sus votantes por lo cual se siente “corresponsable” de lo ocurrido. “Eso me duele. No lo vimos venir”.

La salida de Gavidia comenzó a gestarse tras una entrevista con El Comercio, en la que el legislador criticó duramente a su partido y calificó la abstención como “un error” y un “cálculo político”. El domingo anunció su renuncia.

Gavidia ya tiene redactada su carta de renuncia. Una vez presentada, deberá ser remitida a Figallo, quien, a su vez, informará a la Oficialía Mayor para que se haga efectiva.

Si es separado de la bancada por expulsión o renuncia voluntaria, Gavidia podrá incorporarse, por única vez, a otro grupo parlamentario. No obstante, fuentes de El Comercio adelantaron que el legislador buscaría permanecer, al menos durante este año, en el grupo mixto, es decir, sin integrar ninguna bancada política.

Aparte del caso de Gavidia, el Buen Gobierno también deliberará sobre la situación de Juver Flores, quien junto a su colega votaron a favor de las facultades.

Preguntado por si renunciará a la bancada, Flores indicó que primero se comunicará con el presidente de su partido y luego adoptará alguna decisión.

Paralelamente, fuentes a la interna del BG esperan escuchar los descargos de Flores en estos días y ven poco probable que enfrente alguna sanción de expulsión o suspensión temporal.

Partido Cívico Obras

El caso del Buen Gobierno no es el único. Durante el pleno del Senado una senadora del Partido Cívico Obras optó por abstenerse cuando el bloque de su agrupación votó a favor. Se trata de Juana Ticona, quien representa a la región Tacna en la Cámara Alta.

Consultado por la situación de Ticona, Daniel Barragán, portavoz del PCO, indicó que la situación que implica a la senadora “ha sido superada” y que por el momento se mantendrá en la agrupación.

Negó que haya iniciado un procedimiento disciplinario contra la parlamentaria y su acto de ir en contra del bloque habría sido por la falta de experiencia en política.