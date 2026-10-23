Los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores enfrentan sus horas más críticas en la bancada del Partido del Buen Gobierno. El grupo parlamentario prevé iniciar un proceso disciplinario contra ambos legisladores por haber respaldado la delegación de facultades para el Ejecutivo, pese al acuerdo de su agrupación de abstenerse durante la votación del dictamen en la Cámara Alta.

En abierta disidencia, Gavidia y Flores se sumaron a Fuerza Popular, Renovación Popular y una facción del Partido Cívico Obras, que consiguieron aprobar con 35 votos la propuesta enfocada en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. La acción generó incomodidad en la agrupación.

Consultado por El Comercio, el líder del partido, Jorge Nieto, adelantó que corresponde aplicar el procedimiento disciplinario interno del grupo parlamentario para determinar si la conducta de ambos senadores amerita una sanción.

“[¿Habrá un proceso disciplinario de la bancada?] Es lo que corresponde. Tienen un reglamento. Es su legalidad en primera instancia”, indicó Nieto Montesinos.

Más temprano, Nieto Montesinos sostuvo que ambos deberán ser escuchados por la bancada antes de que se aplique alguna medida disciplinaria, pero dejó claro que lo realizado constituye de cualquier manera una “indisciplina”.

“Tenían información las dos personas que votaron [de nuestra postura]. Por tanto, el reglamento tendrá que ser aplicado. Habrá un espacio de escucha, de diálogo, tendrán que ser escuchados por quienes tomen las decisiones finalmente de sancionar o no sancionar”, dijo en Exitosa.

Nieto resumió todo en una sola frase: “No somos un club de amigos, por tanto tiene que actuarse en consecuencia”.

Cuestionamientos

Preguntada por este Diario, la senadora Nora Bonifaz, integrante de la misma bancada, coincidió en que corresponde iniciar el procedimiento disciplinario y calificó de “error” la decisión de sus colegas.

“Es un error porque ellos son miembros de un partido político y el partido tenía una postura”, refirió.

La senadora contó que una noche previa a la votación, su grupo había discutido el tema de las facultades por largas horas y que en el calor del debate “la convencieron” de mantener una postura más neutra y no una posición de rechazo a las facultades. Por ello habrían optado por la abstención.

“Ellos no son niños, son adultos. Y sabían que teníamos el debate al día siguiente en la sesión del Senado y lo lógico era mantener nuestra posición. [Los dos senadores] No son disciplinados”, remarcó.

Bonifaz afirmó en el programa Tenemos Que Hablar, video podcast de El Comercio, que Gavidia no anunció en ningún momento su posición a favor de las facultades y que se quedaron sorprendidos de la posición de Flores.

“En el caso de Gavidia, él dice que lo anunció antes. Nunca lo anunció a la interna y la sorpresa fue el señor Juver Flores”.

A su turno, Fernando García, diputado del Buen Gobierno, refirió que la votación de sus colegas dejó sorprendidos a sus colegas de la Cámara Baja. Afirmó que a la interna del partido hay fastidio respecto de la posición asumida por Flores y Gavidia.

Por la mañana, Gavidia indicó —en declaraciones a la prensa— que avisó a Nieto de su decisión de votar por las facultades. Sostuvo que tras el diálogo, el líder del Partido del Buen Gobierno “hizo un comentario desde una posición diferente”.

“Tengo muy buena comunicación todavía [con el Buen Gobierno]”, agregó.

Eventuales sanciones

De acuerdo con el reglamento del Partido del Buen Gobierno en el Senado, constituyen infracciones graves los actos que atenten contra la unidad del grupo parlamentario y el incumplimiento de los acuerdos adoptados por el Plenario. En tanto, se considera una infracción muy grave afectar gravemente la imagen del partido político.

Estas son las eventuales medidas que podrías afrontar los senadores del Buen Gobierno.

El artículo 18 establece que el incumplimiento de las disposiciones del reglamento puede dar lugar a seis tipos de sanciones: amonestación verbal, amonestación escrita, multa, suspensión temporal de alguno o todos los derechos al interior del grupo parlamentario, separación de un cargo y suspensión o expulsión del grupo.

No obstante, refiere que para determinar la sanción se deben tener en consideración los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la falta u omisión incurrida.

Asimismo, que las multas a imponerse no podrán superar el 20% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del respectivo año fiscal.

Estas son las eventuales medidas que podrías afrontar los senadores del Buen Gobierno.

De iniciar el procedimiento disciplinario, este deberá garantizar el derecho de defensa del investigado con la imputación de cargos, evaluación de descargos y derecho a alegación y prueba.

“La sanción en primera instancia es impuesta por el vocero del grupo parlamentario y su decisión puede ser recurrida ante el Plenario de Senadores”, reza el reglamento.

Entre tanto, en el artículo 19 expresa que en caso de hechos denunciados en flagrancia o evidentemente atribuibles a un miembro parlamentario por la evidencia probatoria, la Mesa Directiva del grupo parlamentario, con votación de la mayoría simple de sus integrantes, podrá disponer como medida inmediata y preventiva, la separación provisional del senador denunciado, por el lapso que dure el pronunciamiento disciplinario.