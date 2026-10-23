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Resumen

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Por Erik Rivera

Los senadores Jorge Gavidia y Juver Flores enfrentan sus horas más críticas en la bancada del Partido del Buen Gobierno. El grupo parlamentario prevé iniciar un proceso disciplinario contra ambos legisladores por haber respaldado la delegación de facultades para el Ejecutivo, pese al acuerdo de su agrupación de abstenerse durante la votación del dictamen en la Cámara Alta.

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