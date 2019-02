Partido Morado: JNE declaró infundada la tacha contra su inscripción

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la tacha que fue presentada contra la inscripción del Partido Morado, según informó este miércoles el líder de dicha agrupación, Julio Guzmán.

En su cuenta de Twitter, Guzmán difundió un comunicado del Comité Político del Partido Morado, que saluda la decisión tomada por el ROP contra la tacha que planteó el ciudadano Daniel Grandes Marín.

"El Partido Morado comunica al país que el Registro de Organizaciones Políticas del JNE declaró infundada la absurda tacha presentada por un militante de Acción Popular y que viene demorando injustificadamente nuestra inscripción. Saludamos la decisión tomada por el ROP que se ajusta al marco normativo vigente y esperamos sea definitiva", señaló el comité de la agrupación política.

"Contra todo, le pese a quien le pese, lograremos nuestra inscripción y dejaremos huella en la historia política del Perú", indicó, a su turno, el ex candidato presidencial Julio Guzmán.

El Comité Político indicó que espera que esta decisión sea final y solicitó a Acción Popular, partido del cual Daniel Grandes Marín es militante, que "no se haga perder más tiempo" con una apelación.

Ante este comunicado, Daniel Grandes reiteró que no apelará, aunque señaló que no se arrepentía de haber presentado el recurso en contra de la inscripción del Partido Morado. Sin embargo, precisó que aún no ha sido notificado de la decisión.

"Como dije la semana pasada, si es que hay que hacer alguna apelación, no la voy a hacer [...] Para mí, la política es cochina y por eso presenté la tacha, pero al ver todas las implicancias que ha tenido, no voy a ir a por más", manifestó.

"Pero había que tener siquiera ese patriotismo de quien busca que se prohíban que vengan más partidos políticos para que nosotros, los ciudadanos, sigamos manteniéndolos", añadió.

Cabe recordar que si no se presenta una apelación en el plazo de cinco días hábiles, continuará el proceso de inscripción del Partido Morado.