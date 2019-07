Partido Morado respalda propuesta de adelanto de elecciones generales

El Partido Morado emitió este domingo un comunicado en el cual mostró su respaldo a la propuesta reforma constitucional para adelantar las elecciones generales anunciada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación.

La agrupación política liderada por el ex candidato presidencial Julio Guzmán instó al Parlamento a decidir "pensando en lo mejor para el Perú" y consideró "fundamental" que la medida anunciada "contribuya a fortalecer la democracia.

(Documento: Twitter) (Documento: Twitter)

En esa misma línea se manifestó Julio Guzmán, quien aseguró a través de su cuenta de Twitter que el "Perú está listo para el cambio, pero primero tiene que liberarse de una clase política que está destruyendo su futuro".



Frente al peor Congreso de la historia el @partidomorado respalda una salida constitucional, democrática, y con reglas claras. Nuestro querido Perú está listo para el cambio, pero primero tiene que liberarse de una clase política que está destruyendo su futuro. pic.twitter.com/BNYJAp0v2t — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) 28 de julio de 2019

Este domingo, el jefe del Estado anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En ese sentido, Martín Vizcarra anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".