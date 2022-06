El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conducido por el juez supremo Jorge Salas Arenas, otorgó un plazo “único e improrrogable” de 72 horas, contadas desde la medianoche del 15 de junio, a los partidos políticos para completar el registro de solicitudes de inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

Sin embargo, desde cuatro agrupaciones nacionales indican que los problemas en la plataforma de JNE, sobre todo al momento de la firma digital y de subir las hojas de vida, continúan. Por ello, exhortan a la institución electoral abrir, como una salida de emergencia, las mesas de partes presenciales en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

(Foto: El Comercio)

“Saludo la predisposición del jurado de ampliar el plazo. ¿Es suficiente? Eso dependerá del sistema, de que el JNE ponga operativa su plataforma. Yo le diría al presidente del jurado que convoque a los dirigentes de los partidos para que le expresen los problemas que hay, la idea no es enfrentarnos”, manifestó el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez.

En comunicación con El Comercio, Valdez informó que, hasta el momento, su partido no ha logrado inscribir ni al 30% de sus candidatos a las elecciones municipales y regionales.

El expresidente del Parlamento criticó que el JNE no haya abierto “como alternativa” a esta crisis las mesas de partes presenciales.

“Hemos ido a los JEE y no nos reciben […] Confío en que el jurado mejore sus servidores, nosotros vamos a hacer conocer los errores, ha habido una mala planificación que pone en riesgo el proceso electoral”, remarcó.

Una postura similar tuvo Guillermo Aliaga, portavoz del partido Somos Perú, quien dijo que toman “con preocupación” que el JNE haya ampliado el plazo para la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones de octubre, “porque esto demuestra que el sistema virtual presenta falencias”.

“Durante toda la madrugada se ha tratado de ingresar las listas y no se ha podido. Bajo esta línea, no creo que el tiempo adicional que se ha dado sea suficiente si es que no se resuelve el problema”, agregó en diálogo con este Diario.

Aliaga exhortó al jurado a abrir las mesas de partes presenciales de los JEE como medida urgente.

“El plan de contingencia del jurado debe ser activar la presentación presencial de la documentación. Nosotros somos pro virtualidad, pero cuando vemos que la mesa de partes digital presenta fallas, tenemos que ir por otro camino para evitar que las personas que ganaron en las internas sean impedidas de tener la opción de ser elegidos”, subrayó.

El excongresista indicó que Somos Perú no ha logrado inscribir ni al 1% de sus aproximadamente 1.700 candidatos a las municipalidades distritales y provinciales y a los gobiernos regionales que tienen.

“Se debe respetar la voluntad popular”

La secretaria general de Renovación Popular, Fabiola Morales, saludó que el JNE haya dado una ampliación del plazo hasta el viernes, pero remarcó que el problema continúa siendo su plataforma virtual. Añadió que aún no han podido inscribir la postulación de Rafael López Aliaga, líder de su partido, a la alcaldía de Lima.

“Lo más democrático es que el jurado deje inscribir a todos, porque, de lo contrario, estaría bloqueando la voluntad popular. Entonces, si es que el sistema no funciona, se tiene que abrir las mesas de partes presenciales. Acá hay un principio que las autoridades electorales deben cumplir, y es el respeto a la voluntad popular y a la democracia”, expresó.

La exparlamentaria detalló que el partido celeste le falta subir a la plataforma digital del JNE el 5% de los documentos solicitados.

“Por ejemplo, los candidatos para [las alcaldías] en Lima ya han ingresado sus hojas de vida, pero cuando tienen que ingresar lo relacionado a sus bienes y sus antecedentes judiciales, el sistema se cae, ya no te permite ingresar más información. El jurado tiene que asegurar que la plataforma funcione”, acotó.

A su turno, la personera legal de Fuerza Popular, Milagros Takayama, indicó que los problemas técnicos en el sistema del JNE continúan.

“[La ampliación] es buena, pero hasta este momento el sistema está igual a cómo estuvo ayer [martes 14 de junio], no se pueden subir las firmas digitales, la página no carga. Lamentablemente, nosotros hemos reportado las incidencias y desde el jurado no hemos obtenido una respuesta”, expresó.

La excongresista fujimorista dijo que esta situación los tiene “bastante preocupados”, porque si bien tienen hasta el viernes para concluir el proceso de inscripción de listas, si las fallas técnicas persisten “así nos den un mes, no se podrá hacer nada”.

“Hasta un niño de 12 años se daría cuenta que si esto no funciona, se debe presentar la documentación en físico, eso sería lo más lógico”, subrayó.

Fuentes del JNE indicaron que, hasta el momento, no se ha considerado abrir las mesas de partes presenciales de los JEE. Cuestionaron que los partidos políticos y los movimientos regionales hayan esperado hasta el lunes para recién comenzar a subir al sistema la documentación solicitada, cuando esto se podía hacer desde el 7 de junio.

Un cambio de criterio respecto al 2021

El ex secretario técnico del Voto Informado del JNE Alejandro Rospigliosi afirmó que el jurado ha hecho bien en ser flexible y postergar el plazo de inscripción de las candidaturas. Recordó que por este hecho el Apra perdió su inscripción y el PPC se quedó sin candidatos al Congreso en Lima en las elecciones generales del año pasado.

Rospigliosi se mostró a favor de que el JNE, como medida de urgencia, habilite las mesas de partes presenciales en los JEE.

“Queda claro que el derecho humano a elegir y ser elegido no puede ser limitado, porque el sistema informático colapsa”, subrayó.

El abogado José Tello, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), explicó que el JNE ha adoptado “un nuevo criterio” respecto a las elecciones de 2021, respecto a los casos del Apra y del PPC. Agregó que el jurado, por ello, permite que las agrupaciones políticas puedan continuar con el proceso de inscripción de sus candidaturas.

Tello refirió que si los problemas con la plataforma virtual continúan, el jurado debe incorporar un modelo mixto, es decir permitir la presentación de los documentos de manera física en los JEE.

“Yo considero que si hoy no se solucionan [los problemas de la plataforma virtual], lo que piden los partidos políticos es una salida válida. Y se tienen que recibir los expedientes de manera física teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad [frente al COVID-19], como que los que ingresen [al JEE] tengan tres vacunas y porten mascarilla”, finalizó.