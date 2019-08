¿Qué partidos podrían participar si las elecciones se adelantan al 2020?

Al día de hoy, 24 partidos políticos están habilitados para participar en las próximas elecciones generales, que ahora podrían realizarse en abril del 2020 si el Congreso aprueba la propuesta del Ejecutivo para adelantar los comicios a esa fecha.

Como se conoció ayer, el Ejecutivo hizo oficial su proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones, y propuso que estas se convoquen en diciembre y se realicen el tercer domingo de abril del próximo año.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos habilitados son:

Acción Popular,

Alianza para el Progreso,

Avanza País,

Democracia Directa,

Frente Amplio,

Frepap,

Fuerza Popular,

Juntos por el Perú,

Partido Aprista Peruano,

Somos Perú

Partido Nacionalista Peruano



Partido Popular Cristiano

Contigo

Perú Libertario

Perú Nación

Perú Patria Segura

Podemos

Renacimiento Unido Nacional

Todos por el Perú

Unión por el Perú

Solidaridad Nacional

Vamos Perú

Restauración Nacional

Partido Morado (recientemente inscrito)

En las últimas elecciones presidenciales, solo algunos de estos partidos participaron, y pocos pasaron la valla electoral. Fue el caso de los candidatos presidenciales de Fuerza Popular (39.9% de los votos válidos), Peruanos por el Kambio —hoy llamado Contigo— (21%), el Frente Amplio (18.7%), Acción Popular (7%), la Alianza entre el Apra y el PPC (5.8%), y Democracia Directa (4%).

Otros, como el Partido Político Orden (0.4%), de Ántero Flores-Araóz y Perú Posible (1.3%), de Alejandro Toledo, no lograron pasarla y perdieron su inscripción.

¿Podría haber nuevos?

Por el momento, la Ley 28094 —que regula la inscripción de organizaciones políticas— establece como requisito para que un nuevo partido quede habilitado que recolecte firmas de adherentes equivalentes al 4% de los votantes de la última elección. Esta cifra equivale a alrededor de un millón de personas.

Con el adelanto de elecciones, se torna sumamente difícil que un nuevo partido pueda cumplir con ese proceso. En marzo, Julio Guzmán, quien preside el Partido Morado, declaró que su agrupación debería ser la última que logre su inscripción oficial con las condiciones actuales, las cuales requieren un esfuerzo que calificó como "casi inhumano".

En línea con promover la organización y no las firmas, el gobierno había propuesto eliminar este requisito en uno de sus proyectos de reforma política. Este fue aprobado por el Congreso, pero su autógrafa todavía no ha sido enviada y queda pendiente su promulgación.

Sin embargo, al eliminar las firmas, las nuevas barreras para inscribir un partido serían la presencia de la organización a nivel nacional y el número de afiliados. Así, el proyecto exigiría que la organización tenga presencia en, por lo menos, cuatro quintos de los departamentos del país y un tercio de las regiones.

También cambiaría el requisito de firmas de adherentes a afiliados, exigiendo que haya por lo menos 24,000 afiliados (o 0.1% de los votantes en la última elección). "No creo que ningún nuevo partido pueda cumplir con ese requisito en tan poco tiempo”, dijo el abogado especialista en derecho electoral José Naupari.

Partidos inscritos

Como muestra, al cierre del 2017 (última actualización del portal de Infogob), solo ocho partidos superaban largamente el requisito de afiliados: Acción Popular (194,472), Alianza para el Progreso (161,859), Frepap (42,083), el Apra (223,453), Somos Perú (121,577), el Partido Nacionalista (241,225), el PPC (278,672) y Unión Por el Perú (44,664).

Por su parte, dos partidos más pasaban raspando: Restauración Nacional (26,271) y Vamos Perú (27,758). En cambio, otros partidos protagonistas no alcanzaban, como Fuerza Popular (7,624) y Contigo (7,789). No obstante, de promulgarse la nueva norma, los partidos que ya están habilitados no perderían su inscripción.