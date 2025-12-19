Militantes de Acción Popular (AP) denunciaron que Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) implicada en las irregularidades en las elecciones primarias, que terminaron siendo anuladas, ingresó este viernes 19 de diciembre a su local partidario con trabajadores del despacho del congresista Ilich López.

En un comunicado, señalaron que Pajuelo ingresó a la sede del partido de la lampa acompañada de Ricardo Oré y Viviana Buendía, ambos asignados a la oficina de López Ureña, pese a que este último negó cualquier vínculo con la exdirigente de AP.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Pese a que el congresista Ilich López y su entorno han negado públicamente en reiteradas ocasiones cualquier relación [con] Cinthia Pajuelo, ex presidenta del Comité Nacional Electoral, los hechos registrados hoy desmienten esas declaraciones, evidenciando una cercanía política y operativa que genera serias sospechas sobre coordinaciones internas, tráfico de influencias y encubrimiento de responsabilidades en el fraude electoral denunciado”, indicaron.

“La presencia de personal del Congreso acompañando a la principal responsable política de un proceso fraudulento no puede ser considerada un hecho aislado ni causal. Por el contrario, refuerza la teoría de que existen redes de protección política que habrían permitido la manipulación del proceso interno, afectando no solo a los militantes, sino a la institucionalidad democrática del partido”, agregaron.

Por ello, exigieron “explicaciones inmediatas y públicas” al congresista Ilich López, así como a la administradora de su local partidario por permitir sus ingresos.

“Acción Popular no puede ni debe convertirse en un espacio de impunidad. La militancia y el país merecen transparencia, sanciones ejemplares y una depuración real frente a quienes han traicionado los principios democráticos y la historia del partido”, sentenciaron.

Comunicado de los militantes de Acción Popular.

El caso

Como se recuerda, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por mayoría, anuló las elecciones primarias realizadas el pasado 7 de diciembre en Acción Popular al advertir “vicios sustanciales” que afectan los principios de democracia interna y el debido proceso.

Según la Resolución N° 0745-2025-JNE, se detectó que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

LEE MÁS: Acción Popular anuncia presentación de una acción de amparo luego que el JNE anulara sus elecciones primarias

Estas inconsistencias se presentaron en las elecciones primarias efectuadas el 30 de noviembre en diversas circunscripciones del país, entre ellas Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El JNE precisó en la resolución que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno de AP.

“Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, indicó.