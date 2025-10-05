Plenario de Acción Popular llama al orden a su bancada y ordena reestructurarla sin expulsados. (Foto: Andina)
Plenario de Acción Popular llama al orden a su bancada y ordena reestructurarla sin expulsados. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El partido anunció este domingo que su Plenario Nacional dispuso que los congresistas de su bancada renuncien en un plazo de 48 horas al actual grupo parlamentario y constituyan una , sin la participación de militantes expulsados ni sancionados.

LEE: Yo renuncio. Una crónica de Fernando Vivas sobre las autoridades que podrían dejar sus cargos para postular en el 2026

Según el comunicado oficial, la decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Plenario Nacional realizada el 4 de octubre de 2025, en la que se llamó al orden a la representación parlamentaria por los diversos cuestionamientos que —según el documento— vienen afectando la imagen del partido, además de mantener en la bancada a un congresista previamente expulsado.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos

“Los congresistas tienen un plazo de 48 horas para renunciar a la bancada y constituir una nueva junto con los no agrupados, que actúe en base a la línea política del partido”, señala el comunicado firmado en Lima el 5 de octubre.

Asimismo, el partido advierte que quienes no acaten el acuerdo serán sometidos a proceso disciplinario conforme a los estatutos, quedando impedidos de postular a cualquier cargo en las Elecciones Generales de 2026.

Comunicado del partido Acción Popular.
Comunicado del partido Acción Popular.

En cumplimiento de lo dispuesto, el Grupo Parlamentario Acción Popular ha citado a sus miembros a una sesión extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 11:00 a.m., donde se abordará exclusivamente la ejecución del acuerdo del Plenario Nacional.

MÁS: Una avenida, cuatro inmuebles: Estas son las propiedades del clan Cerrón en Lima

La convocatoria, formalizada mediante el Oficio Múltiple N° 013-2025-2026-GPAP-CR/CEAR, se realizó con carácter urgente.

Acción Popular decide que sus congresistas renuncien a la actual bancada y conformen una nueva.
Acción Popular decide que sus congresistas renuncien a la actual bancada y conformen una nueva.

Con esta medida, Acción Popular busca reordenar su representación en el Congreso y marcar distancia de los actos que habrían comprometido su integridad institucional en los últimos meses. El partido, que afronta una etapa de división interna, busca recomponer su imagen de cara al proceso electoral de 2026.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC