El partido Acción Popular anunció este domingo que su Plenario Nacional dispuso que los congresistas de su bancada renuncien en un plazo de 48 horas al actual grupo parlamentario y constituyan una nueva bancada, sin la participación de militantes expulsados ni sancionados.

Según el comunicado oficial, la decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Plenario Nacional realizada el 4 de octubre de 2025, en la que se llamó al orden a la representación parlamentaria por los diversos cuestionamientos que —según el documento— vienen afectando la imagen del partido, además de mantener en la bancada a un congresista previamente expulsado.

“Los congresistas tienen un plazo de 48 horas para renunciar a la bancada y constituir una nueva junto con los no agrupados, que actúe en base a la línea política del partido”, señala el comunicado firmado en Lima el 5 de octubre.

Asimismo, el partido advierte que quienes no acaten el acuerdo serán sometidos a proceso disciplinario conforme a los estatutos, quedando impedidos de postular a cualquier cargo en las Elecciones Generales de 2026.

Comunicado del partido Acción Popular.

En cumplimiento de lo dispuesto, el Grupo Parlamentario Acción Popular ha citado a sus miembros a una sesión extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 11:00 a.m., donde se abordará exclusivamente la ejecución del acuerdo del Plenario Nacional.

La convocatoria, formalizada mediante el Oficio Múltiple N° 013-2025-2026-GPAP-CR/CEAR, se realizó con carácter urgente.

Acción Popular decide que sus congresistas renuncien a la actual bancada y conformen una nueva.

Con esta medida, Acción Popular busca reordenar su representación en el Congreso y marcar distancia de los actos que habrían comprometido su integridad institucional en los últimos meses. El partido, que afronta una etapa de división interna, busca recomponer su imagen de cara al proceso electoral de 2026.