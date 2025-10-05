El partido Acción Popular anunció este domingo que su Plenario Nacional dispuso que los congresistas de su bancada renuncien en un plazo de 48 horas al actual grupo parlamentario y constituyan una nueva bancada, sin la participación de militantes expulsados ni sancionados.
LEE: Yo renuncio. Una crónica de Fernando Vivas sobre las autoridades que podrían dejar sus cargos para postular en el 2026
Según el comunicado oficial, la decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Plenario Nacional realizada el 4 de octubre de 2025, en la que se llamó al orden a la representación parlamentaria por los diversos cuestionamientos que —según el documento— vienen afectando la imagen del partido, además de mantener en la bancada a un congresista previamente expulsado.
Newsletter Mientras Tanto
“Los congresistas tienen un plazo de 48 horas para renunciar a la bancada y constituir una nueva junto con los no agrupados, que actúe en base a la línea política del partido”, señala el comunicado firmado en Lima el 5 de octubre.
Asimismo, el partido advierte que quienes no acaten el acuerdo serán sometidos a proceso disciplinario conforme a los estatutos, quedando impedidos de postular a cualquier cargo en las Elecciones Generales de 2026.
En cumplimiento de lo dispuesto, el Grupo Parlamentario Acción Popular ha citado a sus miembros a una sesión extraordinaria para este lunes 6 de octubre a las 11:00 a.m., donde se abordará exclusivamente la ejecución del acuerdo del Plenario Nacional.
MÁS: Una avenida, cuatro inmuebles: Estas son las propiedades del clan Cerrón en Lima
La convocatoria, formalizada mediante el Oficio Múltiple N° 013-2025-2026-GPAP-CR/CEAR, se realizó con carácter urgente.
Con esta medida, Acción Popular busca reordenar su representación en el Congreso y marcar distancia de los actos que habrían comprometido su integridad institucional en los últimos meses. El partido, que afronta una etapa de división interna, busca recomponer su imagen de cara al proceso electoral de 2026.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Congreso renuncia a fiscalizar? Cinco ministros salvados de una interpelación en menos de un año
- Vladimir Cerrón lleva dos años prófugo y ya acumula más de S/18 millones requeridos por reparación civil
- Veinticuatro meses de impunidad
- Reportan que ministra de la Mujer y su comitiva sufrieron accidente de tránsito en Arequipa
- Martín Vizcarra: Informe del Congreso recomienda acusarlo por omitir información sobre vínculo de su empresa con Odebrecht
Contenido sugerido
Contenido GEC