El nombre de esta agrupación fue reservado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 22 de agosto del 2023. Ese es el primer paso en todo el proceso de inscripción de un partido. Sin embargo, la idea de conformar esta plataforma política se fue gestando desde, por lo menos, el 2016, según narró a El Comercio su presidente, Carlos Vega Santamaría.

“Este partido ya viene gestado desde el 2016, con intenciones, pero no se podía definir por falta de recursos. Pero ya en el 2023 sacamos la denominación. Primero hicimos — lo hice personalmente, con unos amigos y mi hijo también— como un estudio de factibilidad, a ver qué pensaba la ciudadanía. La población quería nuevas caras, nueva gente, entonces consideré que teníamos que poner ‘Nueva Gente’, así empieza el nombre”, señaló Vega, un abogado ligado a sindicatos.

Aunque, documentalmente, el acta de fundación evoca el 15 de setiembre del 2023, en un local del Jr. Carabaya, en el Centro de Lima, como el día en que se concibió esta agrupación. Se definen a sí mismos como un partido “demócrata progresista cristiano”, con un emblema que tiene una espada con las siglas N. G. (Nueva Gente).

#partidopoliticonuevagente #peru ♬ Positive Vibes - Soundbeaver @pp.nuevagente Estimados amigos y afiliados del Partido Nueva Gente, se ha formado un grupo de los integrantes de los Comités Provinciales, Distritales a nivel nacional y personas importantes que están apoyando la causa. Para realizar las Coordinaciones de la formación de los comités en todo el Perú, siendo el último paso para nuestra inscripción ante el JNE, para ello contamos con su apoyo en contactarnos con sus amigos, familiares y conocidos para que nos representen en las diferentes provincias. Aqui se muestran los requisitos y todos son bienvenidos Muchas gracias. Atte. Abg. Carlos Vega Santamaría, Presidente del Partido.💪 #nuevagente

El personero que solicitó la reserva del nombre de la agrupación ante la autoridad electoral fue Carlos Oswaldo Vega Pereda, hijo de Carlos Vega Santamaría. En julio del 2022, Vega Pereda ya había solicitado anteriormente la reserva del nombre de otro partido “Pásate Perú”. Se aseguró que se trata de un proyecto político distinto que no llegó a prosperar y que solo quedó en reserva de denominación.

Pero, además de figurar como fundador de Nueva Gente, a Carlos Vega Pereda también se le ubica, dentro de la estructura política, como representante legal y secretario general nacional de la agrupación que ahora afronta acusaciones.

Los directivos de Nueva Gente

Sin embargo, hay más rostros detrás. Como vicepresidente, se tiene formalmente a Christian Miranda Orillo, quien fuera gerente general de EsSalud designado en noviembre de 2021. Miranda, médico cirujano, se perfilaba como la principal figura al interior de la agrupación.

#CambioPositivo ♬ Inspirational - neozilla @pp.nuevagente Conoce a Christian Miranda Orillo, médico y líder comprometido que busca transformar nuestro país a través de su experiencia y dedicación. Con una trayectoria destacada en el campo de la medicina, Miranda Orillo nos inspira con sus logros profesionales y su visión de un futuro más próspero y saludable para todos. Como presidente del partido político Nueva Gente, Christian Miranda Orillo se compromete a trabajar en cuatro pilares fundamentales: salud, educación, seguridad y trabajo. Estos pilares son la base de nuestra visión para un país más justo y equitativo. Te invitamos a unirte a nosotros en este emocionante viaje hacia un mejor mañana. ¡Juntos podemos hacer la diferencia! #NuevaGente

Además, según información que obra en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Nueva Gente cuenta dentro de su estructura con otras 25 secretarías.

De ellas, una corresponde a una secretaría general institucional, ocupada por la licenciada en enfermería Yajaira Ygnacio Castañeda; y otra secretaría general nacional, a cargo de Carlos Vega Pereda, abogado, al igual que su padre.

El resto, se trata en realidad de secretarías nacionales temáticas y sectoriales, que van desde Asuntos Sindicales; de Profesionales y Técnicos; Pymes; Justicia y Régimen Penitenciario; entre varias otras.

En estas se ubica, por ejemplo, Ketty Solier Gonzáles, a cargo de la Secretaría Nacional de Salud. En las elecciones de 1995, Solier postuló al Congreso con la alianza Cambio 90 – Nueva Mayoría, aunque sin éxito. Antes de Nueva Gente, figura en los registros de militantes de Podemos Perú, a la cual renunció en junio de 2024.

En tanto, la Secretaría Nacional de Agricultura y Agroindustria recae en Hugo Julio García Vargas, un ingeniero alimentario que anteriormente también estuvo vinculado a Perú Posible y a Acción Popular, según los registros del ente electoral.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Organización tiene a la cabeza a Arnaldo Cotrina Sánchez, abogado y médico cirujano. Antes de su incursión en Nueva Gente, figura vinculado a otras tres: Justicia Nacional (2006), Somos Perú (2014) y Unidad y Paz (2023).

La Secretaría Nacional de Política está a cargo de Juan Carlos Alhuay Centeno, educador, abogado y administrador que anteriormente estuvo afianzado en el Partido Aprista Peruano, entre el 2008 y el 2022.

Por otro lado, además de las secretarías nacionales, también se tiene un Tribunal Electoral Nacional y otro Tribunal Nacional de Ética y Disciplina.

En el primero de ellos, como miembro suplente, se encuentra Elva Gastelo Benavides, quien estuvo en las filas del Partido Popular Cristiano (PPC) y quien en 2014 postuló para ser regidora provincial de Utcubamba (Amazonas) con Alianza para el Progreso (APP).

En el segundo, como presidente del tribunal está Jorge Pérez Portilla, quien figura con una afiliación cancelada al PPC. Similar situación sucede con el tesorero suplente, César Inga Mendoza, quien tiene una afiliación cancelada en Perú Posible (2005-2017).

Directivos:

Nombre Cargo CARLOS HERNAN VEGA SANTAMARÍA Presidente CHRISTIAN RAFAEL MIRANDA ORRILLO Vicepresidente YAJAIRA MELISSA YGNACIO CASTAÑEDA Secretaría General Institucional CARLOS OSWALDO VEGA PEREDA Secretaría General Nacional HUGO JULIO GARCIA VARGAS Secretaría Nacional de Agricultura y Agroindustria EVELIA ROSARIO CASTRO MONTEJO Secretaría Nacional de Asuntos Sindicales JOEL JERSSON ZAVALA QUISPE Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología JULIAN REYNALDO SARRIA GARCIA Secretaría Nacional de Comunicaciones FERNANDO BARDALES SAAVEDRA Secretaría Nacional de Comunidades CARLOS SALCEDO GARRIDO Secretaría Nacional de Defensa y Seguridad MIGUEL REYNALDO SARRIA FERNANDEZ Secretaría Nacional de Deporte ZENAIDA GUILLERMINA RAMIREZ GOMEZ Secretaría Nacional de Descentralización ZAIDA SARA BELEN GAMARRA FERNANDEZ Secretaría Nacional de Economía GUILLERMO ELIAS SANABRIA LAZARO Secretaría Nacional de Educación MONICA CONSUELO WICHE CORIMANYA Secretaria Nacional de Familia MARUJA ALVAREZ JACINTO Secretaría Nacional de Justicia y Régimen Penitenciario JOHANNA DENISSE BERNABLE ORMACHEA Secretaría Nacional de Juventudes ELSA CEFERINO SANCHEZ Secretaría Nacional de la Mujer JOSE MIGUEL ESPINOZA ARTEAGA Secretaría Nacional de Medio Ambiente MARLENE ELIZABETH VARGAS CAMARENA Secretaría Nacional de Movilización ARNALDO COTRINA SANCHEZ Secretaría Nacional de Organización WILMER ACOSTA CRISPIN Secretaría Nacional de Plan de Gobierno JUAN CARLOS ALHUAY CENTENO Secretaría Nacional de Política JOSE CARLOS VALDIVIA PAREDES Secretaría Nacional de Profesionales y Técnicos ROSA MARILU PICHILINGUE DE LA CRUZ Secretaría Nacional de Pymes RICHARD MARTIN AGUIRRE PEREZ Secretaría Nacional de Relaciones Internacionales KETTY AUSTERLITZ SOLIER GONZALES Secretaría Nacional de Salud

Denuncias y postura

La agrupación está en el ojo de la tormenta luego de las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados sin su consentimiento, las cuales se empezaron a multiplicar en redes sociales desde el último fin de semana. El JNE ya se adelantó una denuncia, aunque aún no se han brindado mayores detalles. Este Diario formuló consultas a la autoridad electoral, pero no respondió.

Carlos Vega, presidente de la agrupación, aseguró a El Comercio que las fichas de afiliación —en donde se consignan los nombres, demás datos e incluso las firmas y huellas de las personas— fueron distribuidas para la recolección a la veintena de secretarías, los comités provinciales y distritales que se fueron formando, así como también a amistades y terceras personas en distintas actividades que se organizaron.

Y hace un mea culpa sobre una “falta de control” en ese proceso, ante la cantidad de fichas que se llegaron a manejar, aunque también desliza que el “filtro final” era el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y otros problemas como que las fichas de afiliación no tienen un apartado para consignar un responsable.

“No me estoy cerrando ante una evidencia que está existiendo, también a nosotros se nos ha pasado una falta de control en las fichas porque no sabemos de dónde viene. (...) Pero también, ¿el JNE no tiene nada que ver acá? ¿Reniec? Es un sistema que desmerece y eso ha permitido que sucedan todos estos hechos. No solamente porque yo no controlé las fichas. Si hay un buen sistema, ahí nomás queda y ya no pasa, en las puertas nomás te quedas”, sostuvo.

Vega también rechazó que la agrupación haya caído en una suerte de ‘fábrica de firmas falsas’ y asegura que seguirán dando la cara, ante las eventuales denuncias que se han anunciado ni bien se ha destapado el escándalo. “Vamos a afrontar la investigación, con tranquilidad porque nosotros no tenemos rabo de paja. Vamos a ir a donde nos llame el fiscal o la policía, declararemos”, aseveró.