Especialistas en derecho electoral explicaron que ni el JNE ni el Reniec tienen la competencia para llegar a establecer que una firma sea falsa, sino que esto solo y únicamente podrá determinarse en un proceso penal, con los largos plazos que ello supone y con una pericia grafo-técnica de por medio, caso por caso. Así las cosas, llegar a dar con un responsable real no va a ser un tema sencillo ni tampoco inmediato, como se esperaría. Y aquí saldrá a relucir cuáles fueron los procesos internos que llevó a cabo cada uno de los partidos políticos.





José Naupari, especialista en derecho electoral, incidió en que a nivel de responsabilidad penal “no va a ser tan sencillo” establecer responsabilidades. El personero legal, al momento de presentar las fichas de afiliación, ciertamente suscribe una declaración jurada y por ende puede indicársele responsabilidad. Sin embargo, no necesariamente es quien se encargó de la recolección de las firmas, lo que se dificulta aún más cuando esta tarea se tercerizó.





“Llevar a cabo una pericia de cada ficha de afiliación toma tiempo y dinero. Encima, podría concluir en el marco de una pericia que esa firma es falsa, ¿pero quién la falsificó? Ese es el tema. Una cosa es que yo verifique el hecho, y otra que identifique al autor”, comentó Naupari.





A esto se suma que, contra el partido como persona jurídica, no se podrá imponer una sanción penal, pues no hay en la actualidad un marco legal consistente para ello. “Contra el partido, no hay sanción. La sanción penal será contra el responsable de haber falsificado estas firmas, pero si el partido no ha llevado un control de quién trajo esa afiliación, en principio va a caer en el personero legal”, explicó Villalobos.





Incluso, tampoco se podría aplicar —de cara a la próxima contienda— la figura de suspensión a aquellas agrupaciones involucradas y en las cuales eventualmente se pueda establecer que, en realidad, no cumplen con el mínimo de afiliados requeridos. Esto a pesar, incluso, de lo declarado por el presidente del JNE, Roberto Burneo.





“Ya sea que haya desafiliaciones masivas, incluso si se llegó a declarar penalmente las responsabilidades del personero legal o quien resulte responsable, la Ley de Organizaciones Políticas señala expresamente que una vez convocado el proceso electoral ya no se puede suspender a las organizaciones que no lleguen al mínimo de afiliados requeridos”, remarcó Mendoza.





Y es aquí donde entra la labor pendiente del Congreso, sobre un tema que vuelve a estar en la palestra pública una vez más.





A opinión del exministro de Justicia y socio de AKLLA Perú, José Tello, quizás el tema pase por una reforma a la normatividad penal. Así, además de que se pueda establecer responsabilidad en el marco de un proceso judicial y la respectiva pena, también subraya que es necesario imponer sanciones de inhabilitación del ejercicio de los derechos políticos.





“A aquellas personas que presentan documentos falsos, incurren en falsedad ideológica o cualquier delito relacionado al tema de las firmas falsas, una vez que se determine responsabilidad quizás no solo se le debe imponer quizás una pena de la libertad —sea efectiva o no—, sino que además también es importante que se establezca una inhabilitación entre cinco y diez años, que le impida el ejercicio de los derechos políticos, entre ellos, el elegir, ser elegido, conformar organizaciones, etcétera. (…) Es la única manera de tratar de poner un poco de orden a todo esto”, aseveró.