Aldo Borrero: ¿Quién es el presidente de Avanza País que tumbó la candidatura de Phillip Butters? | PERFIL

En el mundo político, todos conocen a Aldo Borrero, presidente de Avanza País. Pero fuera de las esferas del poder, su nombre es apenas un susurro e incluso suelen confundir su rostro con el de su secretario general, Luis Flores. Esto último ha cambiado un poco desde el pasado de 2 de diciembre, cuando Borrero brindó su primera entrevista con El Comercio marcando el inicio de la caída de Phillip Butters. “Me parece que Butters a veces está más preocupado en su negocio que en su devenir político”, afirmó para luego no contestar más sus llamadas telefónicas hasta que Butters finalmente renunciara a su candidatura.