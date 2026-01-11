Aldo Borrero: ¿Quién es el presidente de Avanza País que tumbó la candidatura de Phillip Butters? | PERFIL

Borrero es un ingeniero industrial de 55 años que, hasta el 2011, se dedicaba exclusivamente a su negocio de pegamentos. Lo que lo empujó a entrar en política tiene que ver con el hecho de que empezaron a cerrarle su negocio. “En esa época, la mayoría de las municipalidades eran manejadas por el PPC y Solidaridad. En vez de fomentar el desarrollo empresarial, usaban los Tupas municipales en contra del desarrollo”, cuenta.

Por entonces, le presentaron a Pedro Cenas, quien tenía un proyecto político que logró inscribir seis años después, en 2017. “(La razón fue) La clausuras sucesivas que hicieron a mi negocio. Tuve un abogado que me dijo: si te metes en política te van a dejar de molestar y me presentó a Cenas”, relata Borrero.

Borrero poyó a Cenas en la organización del partido, pero con un perfil bajo que mantiene hasta la fecha. La elección del 2018 -donde postularon a Julio Gagó a la Alcaldía de Lima- no fue buena en resultados para Avanza País, pero sería la primera prueba de Borrero para entender el terreno político y lo que se necesitaba para acceder al poder. Fue así que en 2021 lograrían pasar la valla electoral con Hernando de Soto, aunque eso les costó la relegación del partido, pues Cenas aceptó que De Soto copara los principales números de las listas parlamentarias (y resultaron elegidos siete congresistas de la cuota De Soto).

Cenas falleció en 2022 y en ese espacio se produjo la asunción de Borrero a pedido de varios dirigentes. No faltaron los competidores, y un grupo menor de dirigentes que incluso creó una página web donde publicaron una resolución de expulsión contra Borrero. Tres años después, la página sigue activa.

De Cenas, Borrero solo se quedó con Luis Flores, un dirigente que se había ganado la confianza de ambos. Hoy, Flores es el secretario general y la mano derecha indiscutible de Borrero en el partido. Se les ve juntos en el partido, en actividades partidarias o en viajes. El círculo de Borrero es cerrado y eso ayuda a entender su anonimato fuera de las esferas políticas. Consultado sobre los indiscutibles en su equipo de Avanza País, solo alcanza a mencionar dos nombres: Luis Flores y Martín Barrantes.

Flores es su brazo político, y Barrantes su brazo operativo (actual secretario de organización del partido). Ambos postulan para el nuevo Congreso: Flores es el 2 en Diputados y Barrantes es el 1 en Senado Lima. El resto de personas son prescindibles para Borrero, pero eso no quita que sepa mantener a aquellos que le suman y el mayor ejemplo es que, a pesar de las fricciones iniciales, ha mantenido y enraizado la relación con algunos de los congresistas que entraron en 2021 con De Soto.

Adriana Tudela se queda como cabeza de lista para diputados en Lima y asumirá un puesto en la plancha presidencial tras los reacomodos por la caída de Butters; Diana Gonzales pasa de Arequipa a Lima con el número 3 en diputados. El único que dejó afuera es Alejandro Cavero.

—Su propia visión—

La incorporación de Fernan Altuve, a quien conoció en 2021, es otra prueba -según fuentes del partido- de que Borrero sabe rodearse de gente nueva a quien escucha para mantener su solidez dirigencial. Fue en la oficina de Altuve que Borrero conoció a Phillip Butters en una reunión que también contó con la presencia del exalcalde Enrique Dupuy. Si bien Butters renunció, Altuve y Dupuy se mantienen en el partido.

En el Congreso, Borrero es uno de los rostro más conocidos de Avanza País en las negociaciones internas. Forma parte de los representantes de partidos que toman las decisiones finales. En esta lista están Richard Acuña (APP), José Luna y Aron Espinoza (Podemos), Luis Galarreta y Miguel Torres (Fuerza Popular), y -hasta antes de ser elegido presidente- José Jerí (Somos Perú). Todos ellos han sido los personajes claves para las elecciones de la Mesa Directiva del Parlamento.

Avanza País, bajo la presidencia de Borrero, estuvo a punto de lograr que José Williams sea presidente del Congreso en dos ocasiones. La primera fue en 2022 y en la segunda ocasión, en 2025, finalmente se inclinaron por apoyar a Jerí. Su cálculo le permitió tener hoy a Williams como reemplazo de Butters.

¿Qué busca vender Borrero con la marca partidaria de Avanza País? “Lo que un partido vende es esperanza”, contesta y esta es una frase que repite con frecuencia. En su óptica, la mayoría de partidos vigentes han perdido de vista esa concepción.

En el terreno electoral, Phillip Butters no fue su primera opción. Conversaron primero con Carlos Añaños, a quien descartó luego de una reunión donde el empresario aseguró tener “miedo” cuando se le planteó el plan de Avanza País. Para Borrero, nadie es imprescindible en política: en su corta carrera política ha descartado a Hernando de Soto, Carlos Añaños y Phillip Butters.