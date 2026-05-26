El secretario nacional del partido Alianza para el Progreso (APP), Humberto Acuña, reveló que la agrupación evalúa cambiar de nombre como parte del proceso de reestructuración interna en la que se encuentra y una eventual reinscripción de la agrupación política.

“APP se va a reestructurar, se va a reinscribir. Se está analizando si va a ser con el mismo nombre o con otro nombre”, declaró Acuña al ser consultado sobre el futuro de la organización fundada por César Acuña, según RPP.

Indicó que la decisión aún no está tomada y que, por ahora, la prioridad del partido está centrada en las próximas elecciones regionales y municipales.

“Se está analizando todavía ese tema, cambiar el nombre. En lo que ahorita estamos empeñados es en las elecciones regionales, lo otro lo veremos posteriormente”, afirmó.

Acuña explicó que la agrupación busca una “reestructuración total” luego del desgaste político sufrido en los últimos años.

De acuerdo a RPP, Acuña señaló que APP terminó pagando el costo de no haber marcado distancia de lo que calificó como un “cogobierno” percibido por la ciudadanía.

En esa línea, mencionó como factores que afectaron al partido su participación en la Mesa Directiva del Congreso y la presencia de militantes de APP en ministerios como Salud y Transportes.

“Al no haber deslindado de un cogobierno que fue percibido por la población terminó pasándonos factura”, sostuvo.

Asimismo, indicó que dentro de las nuevas decisiones adoptadas por el partido se acordó que ningún integrante de la familia Acuña tendrá participación directa en la organización de candidaturas.