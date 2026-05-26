Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El secretario nacional del partido Alianza para el Progreso (APP), Humberto Acuña, reveló que la agrupación evalúa cambiar de nombre como parte del proceso de reestructuración interna en la que se encuentra y una eventual reinscripción de la agrupación política.
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