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"APP se va a reestructurar, se va a reeinscribir", señaló Humberto Acuña
"APP se va a reestructurar, se va a reeinscribir", señaló Humberto Acuña
Por Redacción EC

El secretario nacional del partido Alianza para el Progreso (APP), Humberto Acuña, reveló que la agrupación evalúa cambiar de nombre como parte del proceso de reestructuración interna en la que se encuentra y una eventual reinscripción de la agrupación política.

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