Este Diario ha podido identificar al menos seis bloques partidarios que vienen sosteniendo conversaciones con miras a la conformación de alianzas electorales. Sin embargo, solo uno parece tener avances: el conformado por Ahora Nación, Nuevo Perú y Primero La Gente. En este grupo también estaba incluido el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), pero dicha agrupación enfrenta problemas internos. Según Marco Zevallos, dirigente de Primero La Gente, están a la espera de que la dirigencia del PTE pueda resolver sus controversias para definir su participación.

“Las conversaciones van bien. Están avanzando y a buen ritmo”, refirió Zevallos tras la difusión de una fotografía en redes sociales donde se ve a Alfonso López Chau (Ahora Nación), Verónika Mendoza (Nuevo Perú) y Miguel del Castillo (Primero La Gente), así como excongresistas izquierdistas como Indira Huilca y Mirtha Vásquez.

Fuentes allegadas a este bloque sostienen que existen conversaciones sobre la posible plancha presidencial con López Chau a la cabeza y Mendoza como vicepresidenta. La única duda, según las fuentes, es si Marisol Pérez Tello, precandidata presidencial de Primero La Gente, aceptaría la otra vicepresidencia.

Para el analista Enzo Elguera, esta alianza le quita la posibilidad a López Chau de concretar un liderazgo político. “Se está aliando con alguien como Verónika Mendoza, cuyo perfil está desgastado y no tiene potencial electoral. Podría desdibujarse su panorama, de lo que en algún momento se presentaba como proyecto que buscaba aglutinar votos de izquierda como de derecha”, explicó.

Antecedentes y conversaciones entre partidos políticos para la conformación de frentes electorales para los comicios generales del 2026.

—Factores—

Diversas fuentes del resto de bloques partidarios señalan varios factores respecto a la dificultad de concretar acuerdos para la conformación de alianzas, y por lo cual era necesario una ampliación de plazo de inscripción que vencía en junio. Todos coincidieron que el principal motivo de demora es la conformación de candidaturas congresales.

“Cada partido busca imponer su cuota de candidatos en la lista al Congreso, lo que genera tensiones y desconfianza sobre la equidad del reparto”, explicó Fiorella Molinelli, lideresa y precandidata presidencial del nuevo partido Fuerza Moderna, quien reconoció haber sostenido conversaciones con Progresemos de Hernando de Soto y con el PPC.

El excongresista y exministro Juan Sheput viene sosteniendo conversaciones con varios partidos que lo han invitado a sumarse a sus filas. Cuando ha tocado hablar de las alianzas, Sheput reconoce que existe un patrón: “La forma como se desarrollan esas conversaciones no me convencen. Es más electoral que política y programática. Todo se ha reducido a fichajes y no es fútbol”.

Para Sheput, el gran problema en los bloques de derecha es la complejidad organizativa, donde cada agrupación presenta su propia disputa interna. “Y olvidan que en política, el mensaje es el mensajero”, dijo.

Otros factores relacionados al Congreso que complican la conformación de alianzas son el temor a una tacha solidaria (la remoción de un candidato aliado podría la afectar la lista legislativa completa), y el uso instrumental de la alianza (el miedo de que un partido solo quiera usar la alianza para llegar al Parlamento y luego abandonar u absorber a los miembros aliados).