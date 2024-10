Pero antes de llegar a los comicios, el partido enfrenta dos conflictos. El primero está en su propia interna: las discrepancias entre su principal figura, Antauro Humala y la dirigencia partidaria con quien fue número dos en el Andahuaylazo, Marco Vizcarra, alias ‘Paiche’.

En medio de esta disputa, la mayoría de la dirigencia ha optado por desconocer a Marco Vizcarra como presidente del partido, cargo que aún le reconoce el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como su reciente declaración de que el partido está “en emergencia”.

Marco Antonio Vizcarra y Antauro Humala

El principal problema para A.N.T.A.U.R.O., sin embargo, está en la vía judicial. La Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema está próxima a evaluar pedido de la Fiscalía de la Nación para declarar la ilegalidad de la agrupación.

La figura de Antauro Humala está en el centro de la controversia. Para la fiscalía, se trata del “líder histórico y natural” de la agrupación, por más que no aparezca formalmente como dirigente. En tanto, el partido sostiene que solo es un militante.

“Eso no impide la dirección de la organización bajo la ideología del etnocacerismo, siendo evidente tal dirección en los distintos medios probatorios presentados en la demanda, cuya actividad está dirigida a promover los atentados contra la vida e integridad de las personas y la exclusión de las mismas”, argumenta el Ministerio Público en su escrito ante la Corte Suprema para reiterar su demanda.

Solo hace un par de semanas, en un evento junto al congresista Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, Antauro Humala ratificó su plan de postular a la presidencia con una alianza entre ambas agrupaciones. Y también ratificó su intención de “fusilar” a exmandatarios, entre ellos su hermano Ollanta.

Antauro, ‘Paiche’ y el CEN

Como secretario general de A.N.T.A.U.R.O. y su representante legal, el excongresista Rubén Ramos Zapana es uno de los principales dirigentes y uno de los fundadores del partido. En diálogo con El Comercio, reconoció la existencia de una disputa entre Antauro Humala y ‘Paiche’ por diferencias personales.

“Ambos se afilian al partido en las partes finales [de su formación]. Ellos tenían sus propios problemas, de tipo personal”, comentó. Los problemas se relacionaron a la necesidad de que los militantes se ciñan “al estatuto que fue aceptado y revisado por el JNE. Ahí va la discrepancia del sr. Vizcarra, [una] cuestión personal”.

Como presidente del partido, cuenta Ramos Zapana, ‘Paiche’ convocó en mayo pasado al primer congreso nacional de A.N.T.A.U.R.O. Pero luego, “en la última semana, él mismo suspende el congreso. Ahí empieza una división en el CEN (Comité Ejecutivo Nacional)”.

En esa división por un lado estaban Vizcarra y tres integrantes del CEN. Por el otro, los otros doce, entre ellos Ramos Zapana. “Ellos tres deciden suspender el congreso. Pero el estatuto claramente dice que solo se puede suspender a través de una reunión del CEN. Y que una de las funciones del presidente es cumplir y hacer cumplir los acuerdos del CEN, del congreso. [La convocatoria a] ese congreso había sido aprobada por el CEN”.

Rubén Ramos Zapana, fundador y representante legal del partido A.N.T.A.U.R.O, fue congresista por UPP en el periodo 2020-2021.

Ramos agrega que los 12 miembros del CEN siguieron adelante con el Congreso, que se llegó a realizar en julio con la presencia del mismo Antauro como orador. Al mes siguiente, informaron al JNE sobre lo ocurrido con el objetivo de removerlo como presidente y poder elegir a uno nuevo.

Frente a ello, ‘Paiche’ alega haber sido víctima de una traición por parte de sus propios “compañeros de lucha”. Si bien no le mencionó, la alusión a Antauro Humala y los otros dirigentes del CEN fue evidente.

“Ese congreso lo integraron los delegados de los 122 comités, los fundadores y dirigentes nacionales. Así lo dice el estatuto. Allí se debía ratificar o no al presidente del partido. De los 170 [participantes], ninguno ratificó al señor Vizcarra. Fue por unanimidad. Fue un acto del partido que tiene que ser inscrito en el JNE. En eso estamos”, responde el secretario general del partido.

En una de sus apariciones posteriores, registradas en un video al que accedió este Diario, el propio Antauro Humala dijo que “el compatriota Paiche no fue ratificado [como presidente] por los yerros que él mismo cometió”. “Este compatriota está en nada. Me da pena decirlo: ya cumplió su ciclo”.

Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala. (Foto: GEC)

En diálogo con El Comercio, la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, se pronunció en el mismo sentido. Negó que haya problemas personales entre su defendido y ‘Paiche’, y sostuvo que la decisión de no ratificarlo como presidente fue un tema netamente partidario.

“Por unanimidad, no se ratificó al presidente [del partido] [...] Fue un tema de organización del partido. la decisión unánime fue no ratificarlo, eso es todo. No [hay un tema personal], no, no. Es el partido que, en su máxima expresión, una asamblea nacional, decidió no ratificarlo. Eso es todo”.

Pese a estas divisiones, Ramos Zapana insiste que “no hay una pelea”, sino solo “diferencias de tipo personal”. “Es un tema interno. El señor Marco Vizcarra está pataleando con sus tres miembros del CEN, que opinan distinto”, insistió. El próximo presidente del partido, sería elegido en un nuevo congreso partidario.

Aun así, Vizcarra encabezó el último fin de semana su propia asamblea partidaria, cuya validez es desconocida por la mayoría del CEN. Según reportó inicialmente el diario Perú 21 y según consta en videos a los que accedió este Diario, el ‘Paiche’ dijo allí que es “testigo presencial y directo responsable de haber fundado el partido político A.N.T.A.U.R.O.”

“De la manera más traidora, maquiavélica y usurpadora posible he sido atacado por mis propios compañeros de lucha, del partido, [...] Prefiero no mencionarlo, pero ya saben quién es. Todos en conjunto se han confabulado para intentar expulsarme de la organización política”.

Luego, acusó a quienes buscan su ‘expulsión’ de buscar “beneficios económicos personales y familiares” y de ser una “manada de hienas hambrientas de poder”. Sin embargo, también dijo que luchará para seguir en la agrupación, declaró “en emergencia” el partido y “en reestructuración” al CEN.

¿Hay futuro?

Si bien en la división Humala-Vizcarra parecen estar más cerca del primero, Ramos Zapana afirman que, en realidad, “están más cerca del estatuto”. A su vez, desconoce la alianza anunciada por el primero con Juntos con el Perú. “La alianza no va, le puedo adelantar [Humala y Roberto Sánchez] serán amigos, pero más allá no va”.

Por otro lado, afirma que el mismo CEN le envió una carta notarial para que “no perjudique” al partido y que sus pronunciamientos los haga a título personal, no a nombre de la agrupación. Todo esto en medio del proceso que busca declarar la ilegalidad de la agrupación por su evidente vínculo con el perpetrador del ‘Andahuylazo’.

Eso sí, lo intentos de distanciarse de Antauro Humala no van muy lejos. El mismo secretario general admite que es uno de los “precandidatos” del partido para el 2026. “Cada partido tiene su posible candiato, nosotros también. Esto va a ser oficial cuando haya elecciones primarias. En esa condición está, pero su hiperactividad ya es conocida. Si me dices si es precandidato, sí, es nuestro precandidato”.

Antauro Humala habla con la prensa tras su liberación, el 20 de agosto de 2022. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Consultado por el discurso extremista de su posible candidato presidencial, asegura que este tendrá que acomodarse al Estado de derecho. “No importa plantear la pena capital, pero eso debe estar en el marco constitucional. El señor Antauro a veces propone o habla, expresa propuestas que no se pueden hacer, un poco de demagogia. Pero en el debido momento, si es precandidato [...] tiene que respetar la democracia, las normas del país”.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo creer que un partido que lleva el nombre de Antauro Humala podría tener a otro líder y candidato presidencial que no sea él? “Eso es lo que aparenta”, responde Ramos Zapana. “Ese tema lo estamos tocando para modificar [el nombre]. Además, el señor Antauro no sabemos si lo dejarán candidato, tiene tantos temas legales que resolver, en el mismo Congreso la Ley Antauro está por retomarse”.

La validez de ese intento de distanciarse -aunque no tanto- de Antauro Humala se pondrá a prueba en en la audiencia judicial programada para este lunes 14 de noviembre a las 10:30 a.m. Un abogado nombrado por el partido y un representante de la Fiscalía de la Nación debatirán ese día sobre la legalidad de la agrupación.

La decisión judicial probablemente tome unos días más en conocerse. En medio de sus disputas internas, es posible que ‘Paiche’, Antauro y el CEN puedan quedarse sin soga y sin cabra.