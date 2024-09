En 1999, Bruce era presidente de ADEX y fue convocado por Andrade para conformar su lista al Congreso con su entonces Movimiento Independiente Somos Perú. Después del fraude electoral del 2000, Alejandro Toledo convocó a Bruce: “Mira, yo he estado con Andrade, déjame pedirle permiso, no puedo desvincularme así nomás”. Cuando le conté a Andrade me dijo: “Anda Carlos. Cualquiera menos Fujimori. Hay que sacarlo del juego. Llévate todo Somos Perú para apoyarlo en toda la maquinaria porque Toledo no va a tener tiempo de organizar una de segunda vuelta. Te autorizo”, relató el ahora alcalde de Surco, en una entrevista reciente dada a “Caretas”.

Con todo ese contexto histórico, los somistas consideran que Bruce es el indicado para revivir el legado de Andrade. El mismo Bruce apunta a esto: “Hay mucho optimismo de que, con las candidaturas fuertes que tenemos, se pueda lograr el éxito de Andrade de tener 23 alcaldes en Lima cuando salió elegido”. Antes de firmar la ficha de afiliación, Bruce inauguró en Surco el parque Alberto Andrade, rodeado de alcaldes somistas.

Para Bruce, el más importante legado que dejó el líder histórico de Somos Perú es “la entrega de resultados”. “La democracia, si no entrega resultados, se deprecia. Andrade, sin mucho drama, mejoraba la ciudad”, anota.

—El equipo ‘B’—

El contacto de Bruce con Somos Perú en esta nueva etapa tiene varios nombres claves. Las fuentes coinciden en señalar dos en el punto de partida: el exalcalde de La Molina Juan Carlos Zurek y el actual alcalde de San Juan de Lurigancho Jesús Maldonado. Zurek, si bien se fue peleado de Somos Perú, mantiene una buena relación con Maldonado y lo contactó en busca de concretar un puente con la actual presidenta del partido, Patricia Li.

Antes de la primera reunión, la lideresa convocó a sus alcaldes distritales para sondear las opciones que tenían sobre la mesa. Entre los pocos ausentes estaba Ulises Villegas de Comas, quien en la interna había expresado su intención de postular a Lima en el 2026. Aprovechando su ausencia, Li y sus alcaldes concluyeron que el perfil de Villegas “no era el adecuado”. Con George Forsyth no habría mayor problema, debido a que, si bien estaba voceado, este ha mostrado mayor interés en el Parlamento.

Con la conclusión de que Bruce era una mejor opción para Lima, se concretó el primer encuentro. Desde un primer momento, Bruce dejó en claro que no llegaba solo, porque tenía un equipo de alcaldes, actuales y pasados. Una de las reuniones posteriores incluyó a una de las cartas fuertes de esta alianza: Guido Iñigo, alcalde de Villa El Salvador, quien no llega solo al partido, sino que lo hace acompañado por Eloy Chávez, alcalde de Villa María del Triunfo. Ambos, con sus respectivos equipos de regidores, acaban de renunciar a APP, el partido de los Acuña.

Bruce iba afinando su lista conforme pasaban las reuniones, pues además debía conciliar en ciertas zonas donde Somos Perú ya tenía precandidatos. Bruce dejó en claro que manejaría la Lima moderna, y quería consolidar Lima norte y Lima sur. En el camino, se dieron bajas de ambas partes: no aceptaron la propuesta de Bruce para postular a San Martín de Porres al exalcalde Adolfo ‘Bobby’ Mattos; y Somos Perú sufrió la renuncia de David Morales, el candidato que quedó segundo en Villa María del Triunfo en 2022, y quien llevaba afiliado casi 20 años al partido del corazón.

Superadas las bajas, Bruce firmó su ficha de afiliación el lunes 23. Un día después, firmaron los jales de Bruce. En una foto filtrada, se ven los rostros del alcalde Eduardo Bless (San Miguel), la dupla Iñigo-Chávez, el teniente alcalde de Miraflores Alexander Von Ehren; así como los exalcaldes Jhonel Leguía (Pueblo Libre), José Luis Nole (Santa Anita), Antonio Mezarina (Barranco); y algunos nuevos rostros como Gina Casanova, exregidora de Lima que aspira postular a San Borja. Zurek firmaría su retorno recién el viernes 27.

Algunos en el equipo tienen sus proyecciones claras. “Si no hay reelección , tentaría como teniente alcalde de Lima”, dijo Bless. Y desde ya, tiene competencia, pues Ulises Villegas, quien se ha empeñado en salir al lado de Bruce en todas las fotos, aspira a ese espacio. Pero eso se verá más adelante, ahora los somistas piensan en la candidatura presidencial.

Daniel Salaverry está descartado pues postulará a la Alcaldía de Trujillo. Las opciones son Forsyth, el gobernador de Loreto René Chávez y Alberto Otárola, que se afilió en julio. Aunque este último despierta fantasmas del pasado, al recordar el paso de Martín Vizcarra por el partido,