El Partido Morado negó que Carlos Ezeta, el joven que propinó un puñetazo en el rostro al excongresista Ricardo Burga tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, en el 2020, se haya afiliado a dicha agrupación política.

Así lo informó el presidente del partido, Luis Durán, quien señaló en diálogo con RPP Noticias que Ezeta “está en un proceso de formación” y solo es un simpatizante.

“(Carlos Ezeta) no está inscrito (en el Partido Morado), él es un simpatizante como muchos cientos de personas que simpatizan con el partido. Se inscribirá cuando pase su proceso de formación y tome la decisión de aceptar nuestros proyectos de manera de entender el Perú”, manifestó.

Durán también negó que el Partido Morado haya decidido lanzar a la política a Carlos Ezeta y consideró que con esa noticia se está “desinformando a la población”.

“Él es un joven con el que yo he tenido una larga conversación en mayo porque me fue a buscar al partido. En esa conversación me presentó sus argumentos de lo que sucedió en el 2020″, expresó.

“Se tomó en cuenta que presentó disculpas públicas y privadas al señor congresista. Él me dijo que había un cambio de actitud y ha tenido el valor de reconocer su error y se comprometió de que iba a trabajar por la democracia”, agregó.

Tras un primer contacto, Durán detalló que invitó a Ezeta a un congreso de jóvenes organizado por el Partido Morado, tras lo cual “él empezó a asistir como simpatizante”.

Según informó “Beto a saber” de Willax TV, Carlos Ezeta ha sido “lanzado a la política” por el Partido Morado (PM), de tendencia progresista, tras participar en una actividad política de dicha agrupación política.

“He apostado por el Partido Morado porque considero que el centro no solamente es necesario o conveniente, sino que es lo correcto”, dijo el joven durante el evento.

Como se recuerda, en setiembre del 2021 la fiscal provincial del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María informó que decidió no continuar con la investigación contra Carlos Ezeta.

Al respecto, el excongresista Ricardo Burga descartó denunciar al sujeto. Explicó que no guarda “ningún rencor” a su agresor e indicó que intentaría conversar con sus padres para “ver qué es lo que ha motivado esta actitud”.