- ¿Cuál es el diagnóstico del cual se parte para que un grupo de partidos confluyan en una política de lucha contra la criminalidad?

En palabras simples, es ya todo lo que estamos percibiendo y viendo. Cada vez que en las mañanas prendemos la televisión y estamos sometidos a estos niveles de criminalidad. Tenemos estadísticas de que el 27.5% de los peruanos ha sido víctima de un delito el último año. La tasa de homicidios casi se ha doblado entre el 2021 y el 2024. Y la violencia es más grave. Nosotros hemos dividido en dos grandes tipos de criminalidad: la predatoria, que son extorsiones, robos, el gota a gota; y la que está vinculada a las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de terrenos. Son dos tipos de delincuencia lo que nos está afectando. Y quizás ya no tenemos la misma situación que en la época del terrorismo, donde eran unos pocos que asustaban a muchos. Ahora, las economías ilegales es casi un millón y medio de peruanos que, directa o indirectamente, están vinculados a este tipo de actividad.

- En el plan presentado, se incide en que la lucha contra la inseguridad y la criminalidad requiere de liderazgo y decisión política al más alto nivel. ¿Ha fracasado en esto el gobierno de la presidenta Dina Boluarte?

Espero que no fracase, pero estamos ya en una situación bien precaria. Acaban de armar un ‘Cuarto de Guerra’... al margen de lo que suene bien, me hace recordar el cuarto de guerra que tenía Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban peleando contra los alemanes. Pero tiene que haber un equipo elite que maneje estos temas. Incluso en la policía, debería por lo menos dividirse en dos partes: la policía de investigaciones, que hace pues todo el análisis y el diagnóstico de la criminalidad y cómo se maneja; y después la policía armada abocarse a dar la tranquilidad en las calles. Y también hay que evaluar bien, por ejemplo, si en el tránsito se capacita a la gente de serenazgo y se delega a otro nivel para que la policía pueda estar más en tareas propias de combatir la delincuencia y todo lo que vemos. Las cosas no van bien.

- Entonces espera que no...

El plan recién inicia, ojalá que tenga éxito. Tiene días nomás de haber sido instalado este ‘Cuarto de Guerra’.

- ¿Pero cuál es su evaluación personal respecto al manejo que ha tenido el gobierno de la presidenta Boluarte hasta este momento? Luego de varios meses, el Congreso tuvo que censurar al ministro Santiváñez; sin embargo, su reemplazo ya arrastra cuestionamientos...

Hace unas semanas me preguntaban lo mismo y decía que si no se hace un cambio radical, un cambio en el cual estén de la mano no solamente la policía, el Ejecutivo, las FF.AA., sino todo lo que es el Poder Judicial, la fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, que tiene tantos jueces sin nombrar y con jueces provisionales. Y esto no es bueno. Sí se tiene que hacer un trabajo, un comando unificado que tenga acción y pueda hacer planeamiento. Espero que el Ejecutivo haya recogido estas sugerencias para implementarlas lo antes posible. No esperemos al 28 de julio del 2026 para recién empezar a hacer los cambios necesarios, creo que estos cambios tienen que empezar desde ahora.

- Justamente, ¿este plan presentado es dirigido a Palacio de Gobierno, al Congreso, o una suerte de compromiso entre los partidos que lo suscriben de cara a las próximas Elecciones 2026?

Creo que es una propuesta por la seguridad. Es una propuesta que ha sido trabajada por técnicos de partidos políticos para establecer políticas de seguridad y lucha contra la criminalidad. Y que está abierto. Es la materia prima a partir de la cual se puede empezar a tomar acción. Es quizás una hoja de ruta. Y no necesariamente pensemos que es para a partir del 28 de julio, cuanto antes mejor.

- ¿Esto podría ser tomado como una eventual alianza este los firmantes de esta propuesta?

Al ser esto abierto, va a permitir que diversas fuerzas políticas, gremiales, se sumen a este esfuerzo, a efecto de mejorarlo y tomar acción. O sea, no es una cosa cerrada de ‘oye es mío, y no te lo lleves’. Sino son ideas para que las autoridades vayan empezando a tomar acciones. Son expertos los que se han reunido para hacer esta propuesta, gente con mucha experiencia y conocimiento.

- Se destaca en el plan la necesidad de un ‘comando unificado’. Pero ya tenemos el CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana), ¿no sería lo mismo?

El ‘comando unificado’ consta de tres círculos. El primero, un círculo más pequeño que estaría integrado por la presidencia de la República, el primer ministro, el ministro del Interior, de Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas y policiales, con los organismos de inteligencia respectivos y el jefe del INPE. Ese es un primer círculo. Y en un segundo círculo que ayudaría y complementaría este trabajo ejecutivo, estaría por ejemplo el presidente del Poder Judicial, del fiscal de la Nación, el de la JNJ, etcétera. Por ejemplo, para que empiecen a depurar a todos los jueces y fiscales que no están cumpliendo bien su tarea. La parte del primer círculo sería básicamente las decisiones ejecutivas que tengan que darse. El segundo círculo, sería el apoyo de todo el sistema fiscal y judicial para trabajar de la mano con los policías y estarían gremios empresariales, laborales, como representantes de la sociedad civil, para que hagan propuestas y se les tome en cuenta. Y un tercer círculo son ministros, autoridades o jefes de los organismos convocados, según las necesidades y la coyuntura. O sea, originalmente pues se convocaba a un montón de gente que poco tenía que ver y realmente tiene que haber un comando más corto, de menos gente, para organizar bien y no dispersarse.

- Además de esta propuesta de comando unificado, ¿cuáles son las otras propuestas o políticas que usted destacaría del plan y que requieren una atención urgente?

Bueno, hemos hablado de los tres círculos. Y después es el cortar la cadena de valor de las economías ilegales. (...) El narcotráfico muchas veces usa la minería ilegal para de alguna forma blanquearse ante la sociedad, consiguen un Reinfo y se exporta. Entonces lo que hay que eliminar es la cadena de valor. Y otro es el tema de Inteligencia, con tecnología que tiene que usarse lo más posible. Por ejemplo, hablando de tecnología, el reconocimiento facial. En China, hay cámaras en todas las ciudades principales y pueden hacer reconocimiento facial y, si hay algún delincuente requisitoriado, capturarlo. Aquí es muy importante tener estas cámaras. (...) Muchas veces los delincuentes se portan como un ciudadano normal, no todo el tiempo están en la ‘tarea’ de delinquir y robar. Entonces yo creo que ahí se necesita un mando fuerte para tener esto bajo control. Y nuestra propuesta es hacer una cárcel para 20.000 presos en algún lugar del Perú, tener a 20.000 presos pero que no contaminen el entorno, que estén en un lugar aislado. Esto puede ser disuasivo y las penas que tengan los infractores sean penas reales, sin redención de pena.

- También se incluyó un plan de emergencia con un pedido de facultades, lo cual indefectiblemente tiene que pasar por el Congreso. Indistintamente, si es este año o el próximo con un nuevo gobierno, la crisis comprende a este poder del Estado. ¿Hay garantía de que un paquete así de reformas y de este calibre, pase?

Ojalá que el próximo Congreso no esté tan polarizado. Ahora, el esfuerzo que hemos hecho nosotros es pensando que alguno de los que está pensando podrá acceder a la segunda vuelta y ya tener una hoja de ruta sobre la cual trabajar. Uno de los temas que nosotros también tocamos es el exceso de academias para ser policía. Ya está llegando a bajarse el nivel. Creo que en la policía tiene que haber una reestructuración. Lo que es la policía de investigación y la policía normal y que se deben reducir el número de escuelas, ya son tantas que se pierde el control de la calidad de la enseñanza.

- Usted aguarda la esperanza de que las próximas elecciones no sean tan polarizadas...

Ojalá que no estén tan polarizadas para no pasar por las mismas condiciones que hemos pasado en el 2021.

- Me decía al inicio de esta entrevista que estamos en una situación ya muy precaria. Si no se toman cartas en el asunto ahora, ¿qué escenario le avizora al Perú?

Más muertos, más gente que sufre de la delincuencia, más robos, en fin. La continuación de todas estas cosas que cada vez va creciendo. Y creo yo que el esfuerzo se debe encaminar a luchar contra la informalidad. Y una de las cosas que aprendí cuando estaba en los Panamericanos, es que nos llegaron avisos de gente que decía que, por un dólar invertido en deporte, había tres que se recuperaban en gastos médicos y en educación.

- Según una última encuesta de Datum, el 82% de peruanos aún no está pensando por quién votar en las próximas elecciones. Sin embargo, lo que sí tiene claro la gran mayoría es lo que debe ser prioritario para el próximo jefe del Estado, y la inseguridad encabeza la lista. ¿El tema de la seguridad es la que finalmente va a marcar la agenda y definirán los próximos comicios?

El tema de la inseguridad es transversal. A mí me preocupa que lleguemos a elecciones con violencia, porque no se ha podido controlar a El Tren de Aragua o a estos importadores de ‘chicos malos’. Pero la inseguridad es un gran problema a nivel nacional. La idea nuestra es que este documento se difunda y cuantos más aportes haya mejor nos vamos a sentir todos.

- Una realidad también es que lo suscriben cinco partidos, con un respaldo de Fuerza Popular. Pero son 41 partidos los que tienen inscripción....

Acá estamos con los brazos abiertos para recibir a todos los partidos que quieran suscribir este documento.

- ¿Y cómo debería interpretar la ciudadana respecto a aquellos partidos que no se pliegan?

Ya la ciudadanía los denunciará. Dirá acá vino un grupo humano que querían cambiar las cosas. Es importante que entiendan que necesitamos tener un plan de seguridad firme porque si no el país no va a despegar económicamente. O sea, si seguimos así... muchas bodegas han cerrado, hay gente que ya no va a sus plantas, por temor a que pueda suceder un atentado. Entonces, tenemos forzosamente que tranquilizar al Perú para que pueda desarrollar todo su potencial.

Elecciones 2026

-Permítame cambiar de tema, ¿cómo se está preparando el PPC para las próximas elecciones? Ya se hizo la convocatoria...

El PPC está caminando en dos planos, uno es las conversaciones que se tienen con algunos líderes de distintos partidos políticos, son conversaciones que algo se va avanzando. El primer ejemplo ha sido este documento. Lo han firmado seis partidos que de alguna forma están muy preocupados por la seguridad.

- ¿Tiene conversaciones el PPC con alguno de estos partidos que ha suscrito el documento para formar alianzas?

Todas las opciones están abiertas.

- ¿Ya se tiene previsto cuándo se podría tener definido si el PPC va en alianza y con qué partidos políticos?

Se está conversando con muchos partidos políticos, intercambiando opiniones, conversaciones y este documento que se ha firmado de que hay muchos partidos que piensan de una forma similar y que pensemos primero en el Perú. Yo creo que muchos coincidimos en varias cosas.

- Dijo que el PPC estaba trabajando en dos frentes, ¿cuál es el otro?

El otro es seguir creciendo. Yo ya me he recorrido buena parte de nuestro país, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, Iquitos, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa, en fin, varios lugares de nuestra patria. Lamentablemente no puedo estar en todos lados todo el tiempo y mucha de nuestra esté está también procurando hacer lo mismo.

- ¿Usted tiene intenciones de poder postular para las próximas Elecciones 2026?

Mire, yo lo que estoy haciendo es lo que me toca hacer como presidente de un partido, trabajar fuerte por el Perú para que nuestro país pueda tener opciones claras hacia el 2026 y de paso trabajar al interior del partido para que el partido tenga un mayor en estas siguientes elecciones. Y creo que con algunas cosas que estamos haciendo, veo que nuestra gente se está activando.

- ¿Si lo llegan a proponer como precandidato?

En su momento todo se verá. Ahora estamos concentrados en trabajar por el país y hacer propuestas como la que estamos haciendo.