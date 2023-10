En un plenario llevado a cabo ayer, el secretario general de Acción Popular (AP), Edmundo del Águila Morote, informó la decisión de expulsar de sus filas por “traición al partido” a seis congresistas implicados en el caso denominado “Los Niños”.

Según se dio cuenta, fue la primera sala del tribunal nacional de disciplina la que resolvió la expulsión de Darwin Espinoza Vargas, quien además es vocero de la bancada acciopopulista dentro del Congreso; así como de Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza y Jorge Flores Ancachi.

También se decidió la expulsión de Juan Carlos Mori Celis e Ilich López Ureña, quienes renunciaron al grupo parlamentario en agosto pasado en medio de discrepancias internas, los cuales se mantienen como no agrupados.

Del Águila Morote, en su intervención, recordó que las pesquisas entorno a este caso siguen su curso a nivel fiscal y judicial, pero que la decisión adoptada es política por el “daño grave” que se ha hecho a la imagen y reputación del partido.

Explicó que la secretaría nacional de disciplina “recogió toda la información que había del daño político hecho a Acción Popular”, así como las investigaciones fiscales, elevando un informe a la primera sala del tribunal nacional de disciplina “acusando a seis congresistas de traición al partido” y solicitando aplicar la expulsión.

“(La sala) ha dejado bien en claro que los acuerdos que toma el partido para la expulsión, corren en cuerdas paralelas, pero no en la misma cuerda con el Poder Judicial. No es un acto jurídico (…) es una decisión política, porque el daño es político”, remarcó el dirigente.

La sala acogió e impuso la medida de expulsión contra los seis parlamentarios en funciones, la cual quedó plasmada en su resolución 05-2023-AP.

Fuentes de este diario explicaron que el tribunal de disciplina resolvió el viernes; y que los congresistas involucrados tienen la potestad de apelar esta decisión que fue emitida en primera instancia. De hacerlo, ya tendría que resolver ello la segunda sala del partido.

IRÁN A LA VÍA JUDICIAL

En diálogo con El Comercio, el congresista Darwin Espinoza, portavoz de la bancada, cuestionó la decisión informada ayer en el plenario, al asegurar que se han vulnerado procedimientos en la interna y que “esta es una medida más para la prensa, para la pantalla, que en realidad no va a tener sostén jurídico”. Negó que hayan sido notificados hasta el momento.

“La secretaria del tribunal de disciplina nos cita, nosotros pedimos una reprogramación y nos la niegan. Y hacen su informe sin nuestros testimonios y luego lo pasa a la primera sala. Esta nos cita para el día lunes para que vayamos el martes. Obviamente, nosotros tenemos agenda y no podemos ir de un día para otro. Le pedimos reprogramar y nos nos hizo caso”, indicó Espinoza.

A su juicio, “se están violando derechos fundamentales, no solamente como políticos sino como personas” y que “una expulsión es algo que se debe basar en algo estrictamente jurídico”, por lo que “vamos a acudir a todas las instancias necesarias”.

Espinoza señaló que no van a apelar “porque al hacerlo estaríamos consistiendo el procedimiento que se ha dado” y que ellos irán “por la vía judicial y administrativa para hacer valer nuestro derecho”. Asimismo, señaló que esta expulsión no procedería ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE “porque no se ha llevado el debido proceso”.

“Sí, (vamos a tomar) medidas judiciales. Porque imagínate, si el día lunes me quieren citar para el martes, y la secretaria de disciplina no recoge nuestros descargos, y a la primera sala tampoco le importa… Y el secretario general anda diciendo que nos van a expulsar. Es más, el secretario general es notificado antes que nosotros, los supuestos involucrados. Entonces esto ya tenga o no tenga razón, ya está digamos direccionado. Se están vulnerando nuestros derechos. Y nosotros vamos a apelar a la vía judicial. Pero con la tranquilidad porque sabemos que esto el ROP no lo va a registrar”, aseveró.