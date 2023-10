El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la inscripción en su partido de Juan Santos Romero, cabecilla de la organización senderista Voluntad Transformadora, que adoctrinaba a niños en la Libertad.

En declaraciones a los periodistas, indicó que su agrupación política tiene 300 mil militantes, razón por la cual no se pueden filtrar los antecedentes penales y judiciales de todos ellos.

“Tú no puedes filtrar 300 mil personas, lo que pasa es que es el partido de Acuña. Nadie que vaya a inscribirse le van a pedir sus antecedentes judiciales o penales, ningún partido lo hace. Eso debe ser porque es el partido de Acuña y no se ponen a averiguar cuántas personas podrían militar en tantos partidos que posiblemente sean (terroristas)”, expresó.

“El registro final no es el partido, es el Jurado Nacional de Elecciones. Antes de inscribir a un militante en el Jurado, que es la instancia final, el que debe preocuparse es el Jurado. De aquí en adelante tiene una gran tarea el Jurado Nacional de Elecciones para que no inscriban en los partidos personas que no cumplen con las exigencias para hacer política, no para hacer terrorismo”, agregó.

Si bien indicó que desconocía que Juan Santos Romero era militante de APP, Acuña Peralta cuestionó a la prensa por centrar su atención en su partido y no en las demás agrupaciones políticas.

“Yo no tenía conocimiento que era militante de APP. Recuerden que son 300 mil militantes y no sabemos quién se inscribe al partido porque jamás íbamos a inscribir a un terrorista, eso es ilógico”, subrayó.

“Me llama la atención, como APP es fundado por César Acuña las primeras planas nunca faltan y no se ponen a averiguar cuántos más habrá en otros partidos”, sentenció el también gobernador regional de La Libertad.

Declaraciones del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. (Video: Canal N)

Como se recuerda, El Comercio reveló que Santos Romero fue militante durante los últimos seis años de la agrupación de César Acuña, pese a haber estado en prisión por el delito de terrorismo desde 1994 hasta el 2006 .

Las investigaciones de la Policía Nacional (PNP) también revelaron que la cúpula de la organización senderista Voluntad Transformadora habría realizado incluso acciones de embanderamiento en la ciudad de Trujillo, entre otros actos a favor de Sendero Luminoso.