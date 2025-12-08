El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que “no es malo” que el fundador o un grupo de personas puedan prestar dinero para que su partido “se mantenga vigente”, luego que “Cuarto Poder” revelara que dicha agrupación acumula casi S/20 millones en deudas con el propio fundador, sus hijos y la Universidad César Vallejo.

Desde la ciudad de Trujillo, Acuña Peralta atribuyó la nota periodística a una supuesta “mala intención” en su contra y afirmó que el dinero es “lícito” y producto de su trabajo “de muchos años”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Esta es una demostración que hay interés del fundador que se mantenga vigente un partido. No es malo que un fundador o grupo de personas puedan aportar o prestar para que el partido se mantenga vigente”, expresó.

“No sé con qué mala intención habrán sacado esa nota. Creo que es la buena intención que tenemos para que se mantenga un partido. Además, el dinero que se ha aportado al partido es lícito, producto de mi trabajo de muchos años de mi vida”, agregó.

En ese sentido, consideró que existe “mala leche” porque justo en época de campaña electoral busca “un montón de temas, noticias” en su contra con la intención de “dañar la imagen de una persona que tiene toda la voluntad de trabajar por el Perú”.

“En política vienen los golpes. Quieren vender noticias tomando la palabra de César Acuña. Estoy tranquilo, creo que no es malo, no sé cuál es lo negativo. Al contrario, en buena hora que un grupo de personas, de peruanos, traten de prestar para que un partido no desaparezca. Yo me siento tranquilo, pero sí tengo que decir: ya pues, no se pasen”, subrayó.

LEE MÁS: Allanan vivienda del hermano de César Acuña por presunta participación en red criminal vinculada a Qali Warma

César Acuña también remarcó que en la campaña “no decide el dinero”, sino la población y que en la actualidad los peruanos tienen 39 opciones electorales para elegir a sus próximas autoridades del quinquenio 2026-2031.

“No hay ninguna ventaja, el que pone y saca autoridades es Dios por intermedio del pueblo. Aquí no decide el dinero, decide la población. Tú puedes invertir un montón de millones, pero si la gente no cree en ti, no te da confianza, no hay ninguna ventaja. Hoy los peruanos tienen 39 opciones, tienen para escoger los candidatos”, sentenció.

El caso

Según “Cuarto Poder”, los montos entregados a APP fueron registrados como préstamos clasificados en créditos corrientes y no corrientes, y las deudas provienen no solo de fundadores, familiares y empresas relacionadas, sino de personas sentenciadas o sin autorización legal para financiar actividades partidarias.

El dominical además recogió la opinión de especialistas en derecho electoral, quienes advirtieron que el uso de préstamos permite a los partidos superar los topes de financiamiento establecidos por ley, puesto que estos no están sujetos a los límites aplicados a los aportes.

Ello abre la posibilidad de que, posteriormente, la devolución de esas deudas se realice con fondos públicos si son consideradas gastos ordinarios del partido.