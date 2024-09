Por Yuriko Collantes, militante de Alianza para el Progreso (APP)

Un ministerio de la juventud

El estar en un partido me da la oportunidad de poder tener voz y voto dentro de un espacio político. Lamentablemente, los jóvenes sentimos mucho hartazgo porque los políticos nos vienen decepcionando. Pero no nos ponemos a pensar que, si nosotros no participamos, si nosotros no nos involucramos, otros van a tomar las decisiones.





En este mundo político lleno de adultos, ellos no tienen en cuenta cuáles son nuestras necesidades y potencialidades. La población joven tiene problemas transversales como la falta de oportunidades en educación y trabajo, donde las cifras son lamentables. Pero también tenemos una población joven bastante heterogénea.





Tenemos comunidades que para los adultos son algo nuevo, como la población otaku, la población ‘gamer’, la población ‘geek’, también la población LGBTI. Cada una de estas tienen características, necesidades y potencialidades distintas que tienen que ser atendidas desde un punto de vista distinto. Los adultos quizás no conocen esta realidad.





Desde Alianza para el Progreso, lo que proponemos es crear un ministerio de la juventud que englobe todos los proyectos de ley en favor de la juventud. A título personal, considero importante también la creación de una comisión de la juventud en el Congreso.