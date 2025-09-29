Tras un informe de El Comercio, cuatro partidos políticos anunciaron la suspensión de sus militantes vinculados con ‘Los Injertos del Cono Norte’, la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente detenido en Paraguay.
En primer lugar, Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, suspendió la afiliación de Óscar Roberto García Tinoco, luego de “tomar conocimiento de presuntos actos delictivos incurridos” por dicho ciudadano.
“Iniciaremos las investigaciones del caso a través de nuestra Comisión Nacional de Disciplina, para el debido proceso disciplinario y de ser el caso la sanción respectiva”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Por su parte, el partido Ahora Nación anunció que el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina procedió de inmediato a suspender a Luis Antonio Gamarra Miñano, involucrado en una investigación por organización criminal, y que se iniciará el proceso de expulsión.
“Precisamos que nuestra organización cuenta con más de 62 mil afiliados; esta persona logró inscribirse como afiliado, pero no ocupa cargo alguno, ni es precandidato, ni ejerce militancia activa en ningún comité partidario. Asimismo, se ha dispuesto el inicio del proceso de expulsión inmediata conforme a nuestros estatutos”, subrayó.
En tanto, Libertad Popular indicó que se ha suspendido la afiliación de la militante Verónica Consuelo Quispe Coronado, implicada en investigaciones por la red criminal de ‘El Monstruo’.
“Es importante precisar que la mencionada afiliada no ocupa cargo dirigencial ni es pre-candidata de nuestro partido”, afirmó al señalar que ha solicitado la “activación de las instancias correspondientes”.
Finalmente, desde el partido político PRIN se pidió a la Comisión de Ética y Moral suspender “de forma inmediata” a sus militantes Brandon Jesús de la Cruz Ramírez y Evelyn Vanessa Ángela Acosta Neciosup.
“Solicito a vuestro comité la inmediata suspensión e inhabilitación para postular o desempeñar cargos partidarios o de elección popular a los mencionados militantes”, se acotó en un oficio enviado a dicha comisión.
Según reveló este Diario, nueve personas, sindicadas como figuras claves de la banda delictiva dirigida por Moreno Hernández, cuentan con carnet partidario. Se trata del brazo político que pretendía tener ‘Los Injertos del Cono Norte’.
