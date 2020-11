Conforme a los criterios de Saber más

Hoy, un total de 1′641.815 afiliados a partidos políticos, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), están convocados a ejercer su voto voluntario para elegir a sus candidatos a la presidencia, Congreso y Parlamento Andino.

La ONPE ha habilitado 2.802 mesas de sufragio, distribuidas en 377 locales en todo el país. Según corresponda, cada votante escribirá en la cédula el número de fórmula de su precandidato presidencial preferido, así como de la lista para el Legislativo y el Parlamento Andino.

Sin embargo, la mayoría de agrupaciones aplicará el mecanismo indirecto de votación, es decir, de delegados. Bajo este esquema, los electores marcarán por un delegado. Luego, el 6 de diciembre, cada delegado elegido votará por los candidatos del partido.

1. Solo siete partidos votarán con el mecanismo directo, de un militante - un voto

Acción Popular; Frente Amplio; Juntos por el Perú; Somos Perú; Partido Morado; Partido Aprista Peruano y el Partido Nacionalista Peruano aplican la modalidad de voto directo de sus afiliados. Su elección de candidatos concluye, entonces, el mismo 29 de noviembre.

Por su parte, Avanza País; Alianza para el Progreso; Democracia Directa; Frepap; Fuerza Popular; Partido Contigo; Perú Nación; Perú Libre; Perú Patria Segura; PPC; Podemos Perú; Renacimiento Unido Nacional; Restauración Nacional; Solidaridad Nacional; Todos por el Perú; y Unión por el Perú votarán por números de delegados y estos, a su vez, culminarán la segunda fase de la elección interna en diciembre.

Aunque Frente de la Esperanza 2021 sigue en proceso de regularizar su inscripción, el Jurado Nacional de Elecciones permitió que realice sus internas. El partido de Fernando Olivera optó también por la modalidad de delegados.

Organización política Modalidad de votación N° de electores convocados N° de mesas de votación 1. Acción Popular Un militante, un voto 221,946 326 2. Avanza País Por delegados 7,881 31 3. Alianza para el Progreso Por delegados 224,604 361 4. Democracia Directa Por delegados 15,736 38 5. Frente de la Esperanza 2021 Por delegados 17,933 46 6. Frente Amplio Un militante, un voto 10,144 33 7. Frepap Por delegados 42,904 94 8. Fuerza Popular Por delegados 16,066 54 9. Juntos por el Perú Un militante, un voto 12,408 35 10. Somos Perú Un militante, un voto 149,776 241 11. Partido Aprista Peruano Un militante, un voto 210,540 313 12. Partido Contigo Por delegados 7,995 30 13. Partido Morado Un militante, un voto 17,553 39 14. Perú Nación Por delegados 8,431 29 15. Perú Libre Por delegados 25,296 53 16. Perú Patria Segura Por delegados 23,722 55 17. Partido Popular Cristiano - PPC Por delegados 257,084 334 18. Partido Nacionalista Peruano Un militante, un voto 224,123 340 19. Podemos Perú Por delegados 7,362 53 20. Renacimiento Unido Nacional Por delegados 20,718 50 21. Restauración Nacional Por delegados 27,115 59 22. Solidaridad Nacional Por delegados 5,836 25 23. Todos por el Perú Por delegados 19,345 46 24. Unión por el Perú Por delegados 67,297 117





La cantidad de mesas por local y por partido es variada, al igual que la cantidad de afiliados convocados a cada lugar. Por ejemplo, en el I.E. Mariano Melgar Valdivieso, en Arequipa, se espera la concurrencia de 13,994 afiliados y se han dispuesto 18 mesas de votación. Por su parte, en el I.E. Fermín Tanguis, en la provincia y distrito de Palpa, en Ica, la expectativa es recibir solo a 63 afiliados; por lo que únicamente habrá una mesa habilitada. Esto, según data proporcionada por la ONPE a este Diario.

Para tal distribución, se ha pensado en el nivel de influencia -capacidad de movilización y militancia- de cada organización política en las regiones o jurisdicciones. Por ello, algunos locales funcionarían para un solo partido, mientras que otros serán compartidos por varias organizaciones políticas.

2. El voto no es obligatorio ni tampoco hay valla mínima para ser elegido

En diálogo con El Comercio, la gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, Pilar Biggio Pastor, reconoció que, si bien estas elecciones internas convocan a un universo de 1’641,815 afiliados, no existen suficientes incentivos para que todos participen. Esto, por dos motivos: su voto no es obligatorio y no hay valla mínima para que la elección proceda. Como resultado, los delegados o candidatos pueden ser elegidos con una cantidad ínfima de votos.

“Realmente, el incentivo [para los afiliados] debería ser la institucionalidad de su partido y que quieran hacer un proceso de democracia interna… Si, de verdad, quieren llevar una vida partidaria. Pero, claro, no hay una obligación ni una multa como en las elecciones generales. Nosotros, como ONPE, hacemos nuestro trabajo en el tema de capacitación y difusión, pero son los partidos los que deben motivar a sus afiliados a acudir el día de la elección. Sabemos que, históricamente, estas participaciones siempre han sido bajas. Ojalá que el domingo no se repita la historia”, dijo Biggio.

Para el especialista y representante del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello Alfaro, es altamente probable que no vaya a votar una gran mayoría de afiliados.

“Con una décima parte -o mucho menos- de todo su universo, los partidos pueden asegurar una elección de delegados o de candidatos. Entonces, incluso los delegados que salgan electos pueden terminar siendo más numerosos que los afiliados que votaron por ellos. Las normas no exigen un correlato entre la cantidad de afiliados y sus votos. Que, por ejemplo, un 10% del partido termine eligiendo por toda la militancia, dice mucho del grado de legitimidad de este proceso”, sostuvo.

3. Los resultados se conocerán a partir de las 10:00 p.m.

El horario establecido para este proceso electoral es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Tras el cierre de las mesas de votación, la ONPE emitirá los resultados oficiales el mismo domingo 29 a partir de las 10:00 p.m. La mañana del lunes, se prevé una conferencia de prensa para presentar el conteo al 100%, además de otros detalles informativos de la jornada.

Los miembros de las 2.802 mesas de votación son afiliados designados por los propios partidos. De acuerdo con lo establecido por la ONPE en su Resolución Jefatural N° 000341-2020, se ha dispuesto el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), que consiste en la prestación de equipos informáticos en todos los centros de votación.

Según nos detalló la propia entidad, se trata de tablets con las que los miembros registrarán el acta de los resultados obtenidos en su mesa. Estos son recibidos por el centro de cómputo de la ONPE, que finaliza el conteo general.

4. Tres partidos tienen más de una lista presidencial, aunque con algunas bajas anunciadas

Partido político Precandidatos presidenciales Acción Popular 1. Edmundo del Águila

2. Luis Enrique Gálvez

3. Yonhy Lescano

4. Alfredo Barnechea (Anunció su renuncia) Partido Morado 1. Alejandro San Martín (Declinó en apoyo a Lizárraga)

2. Carolina Lizárraga

3. Julio Guzmán (Su segundo vicepresidente, Francisco Sagasti, anunció su renuncia) Partido Aprista Peruano 1. Nidia Vílchez

2. Juan Carlos Sánchez

3. Rafael Zevallos





Según el cronograma electoral, los partidos tuvieron hasta el 31 de octubre para presentar sus fórmulas y listas definitivas de precandidatos ante la ONPE. Acción Popular, el Partido Morado y el Partido Aprista Peruano tienen las internas más reñidas porque cada partido ha presentado más de una fórmula para la presidencia.

Por Acción Popular compiten Edmundo del Águila, Luis Enrique Gálvez y Yonhy Lescano. Un cuarto precandidato presidencial es Alfredo Barnechea, aunque este anunció su retiro el domingo pasado. El martes, en comunicación con El Comercio, el presidente del partido, Mesías Guevara, confirmó que Barnechea ha formalizado su desistimiento de participar en los comicios.

En el Partido Morado, se presentan la actual congresista Carolina Lizárraga y el líder de la agrupación, Julio Guzmán. Alejandro San Martín también era precandidato, pero declinó el 14 de noviembre en apoyo a Lizárraga.

En el caso de la fórmula de Julio Guzmán, el precandidato como segundo vicepresidente es Francisco Sagasti, hoy presidente interino de la República. Sagasti renunció a su precandidatura, pero su retiro fue declarado improcedente por el Órgano Electoral Nacional (OEN) del Partido Morado. Esto, luego de que la organización consultara con la ONPE y se le respondiera que no tiene competencia para resolver.

Este Diario se contactó con Rodolfo Pérez, secretario general nacional del Partido Morado. Le preguntamos si -al menos, al interior de la organización y en vista de las elecciones internas- se ha reconocido que Sagasti no será parte de la plancha de Guzmán.

“Creo que para todo el mundo está claro... Por la palabra del propio presidente de la República, él ha renunciado a su candidatura. No es ningún misterio para nadie. (…) En el momento de la inscripción de listas, esa plancha verá la manera de subsanar esa situación para que pueda ser admitida”, respondió Pérez.

Como lo informamos en una nota anterior, ni la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) ni la Ley Nº 31038 prevén escenarios de renuncia en etapa de elección interna. Por ello, resulta complejo el escenario de retiro de precandidaturas.

Este martes, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 remitió un oficio de consulta al Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de que este precise los criterios frente a posibilidades de este tipo. Para esta nota, buscamos el pronunciamiento de algún funcionario del JNE, pero nos señalaron que no darán declaraciones.

El politólogo y ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, explicó a El Comercio que, con las recientes renuncias a precandidaturas, se han evidenciado vacíos al momento de regular el sistema electoral. Pero, a la vez, sostiene que la falta de reglas específicas no debería limitar soluciones para casos excepcionales.

“La realidad es más compleja que las normas. Entonces, cuando el Congreso de la República modificó ciertas reglas, no fueron suficientes para imaginar una serie de circunstancias que ahora tienen que enfrentar los organismos electorales. De la misma manera, los organismos electorales han reglamentado sin colocarse en la situación de lo que ahora, efectivamente, está ocurriendo. Pero yo no considero que se deba, simplemente, rechazar por un tema de plazos. Los partidos han cumplido con el cronograma, pero lo que vino después es una problemática que no han podido evitar”, expresó Tuesta.

Lo que las normas sí han previsto es la posibilidad de retiro de candidatos, luego de superadas las elecciones internas (artículo 104 de la LOE). De esta manera, al menos la fórmula de Guzmán tendría que asegurar su triunfo para recién formalizar la salida de Sagasti. Por tratarse de la segunda vicepresidencia, la fórmula no se caería. Caso contrario es el de Barnechea, de Acción Popular, cuya fórmula depende de él por ser precandidato a la presidencia.

Desde el Partido Aprista Peruano no se han anunciado declinaciones. Sus fórmulas presidenciales son encabezadas por Nidia Vílchez, Juan Carlos Sánchez y Rafael Zevallos.

5. Solo un partido presentó una fórmula accesitaria para su precandidatura presidencial

Un caso particular es el del Partido Contigo. Competía con solo una fórmula presidencial, liderada por Máximo San Román. La agrupación retiró esa precandidatura el 10 de noviembre, pero mantiene una lista accesitaria que encabeza Gilbert Violeta. Contigo es el único partido que presentó una fórmula de reemplazo. Lenka Ruiz y Alexander von Ehren figuran como vicepresidentes en la lista de Violeta.

Percy Medina Masías, jefe de Misión en el Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), señala que cada partido tiene la discrecionalidad de formular o no una lista accesitaria para sus elecciones internas a nivel de precandidatos presidenciales.

“Como ya se ha dicho, las reglas no prevén que los precandidatos renuncien o se retiren por alguna circunstancia que les impida participar en las internas, y esa es quizá una de las principales lecciones aprendidas en lo que va de este proceso. En este caso, de desaparición de fórmulas únicas, tendrían que establecerse mecanismos de subsanación para casos extremos y, eventualmente, el consenso sobre la necesidad de tener accesitarios o suplentes. Esto, para prevenir la posibilidad de que una precandidatura o candidatura única se caiga”, expresó Medina.

6. Hasta siete protocolos de seguridad contra el COVID-19

El 2 de noviembre, por Resolución Jefatural N° 000382-2020, la ONPE aprobó hasta siete protocolos de seguridad y prevención para los diferentes momentos y lugares de los comicios internos. El primero está dirigido a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC). El segundo se refiere a la interacción dentro de los locales de votación y espacios abiertos. El tercero, a las mesas de sufragio; el cuarto, a los electores; el quinto, a los personeros durante el proceso electoral: el sexto, a los observadores; y el séptimo, a los periodistas.

En todos los lineamientos, se exige el uso de mascarilla, el distanciamiento físico de metro y medio, y la higiene de manos como reglas generales. En el caso de las mesas de sufragio, se señala que, de preferencia, el elector cuente con su propio lapicero. Sin embargo, también habrá disponibilidad de un solo lapicero, con cargo a que el personal del local lo desinfecte tras cada uso.

“En todo momento, se estará verificando el cumplimiento de todas las medidas de seguridad sanitaria. Entre ellas, el uso del pediluvio [superficie para desinfectar suelas de zapatos], la toma de temperatura, el mantenimiento de la distancia de un metro y medio, el permanente uso de alcohol en gel en las mesas de sufragio. Estos comicios internos van a ser, para la ONPE, una prueba del funcionamiento de estos protocolos”, refirió la gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, Pilar Biggio.

Los protocolos también establecen que la capacidad de aforo de cada ambiente o piso de los locales de votación se reduzca al 50%. Y el personal de cada centro deberá utilizar careta protectora, además de mascarilla.

Protocolos en el local de votación para elecciones internas. (Foto: ONPE)

