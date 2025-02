Por Enzo Elguera, analista político y CEO de Imasolu

“Tenemos perfiles centrados en los problemas económicos”

El modelo de elección favorece el enfrentamiento de dos grandes bloques, lo que fragmenta el voto y promueve la polarización, como el “fujimorismo vs antifujimorismo”, o su paralelismo global, republicanos vs demócratas o derecha vs izquierda. En el Perú, la proliferación de partidos ha dado espacio a los outsiders, figuras inicialmente desconocidas que, aunque ausentes en las primeras encuestas, logran conectar con una parte significativa de la población. La academia preveía que el fortalecimiento de los partidos haría desaparecer a estos outsiders, pero la realidad demuestra lo contrario. Ahora tenemos perfiles centrados en abordar los problemas económicos, que son la mayor inquietud después de la seguridad ciudadana.





Bajo ese panorama ha sido presentado Zósimo Cárdenas, economista y gobernador de Junín, como precandidato presidencial por Batalla Perú. Con su reciente experiencia en gestión pública, propone soluciones para las regiones olvidadas por el gobierno central, conectándose así con el electorado fuera de Lima.





También está la figura de Rafael Belaunde, nieto del expresidente Fernando Belaunde y precandidato de Libertad Popular, quien ha logrado unir a alcaldes distritales de diversas regiones. Ambos representan una alternativa renovadora centrada en mejorar la economía del país, y eso puede marcar una línea de discurso en la campaña.