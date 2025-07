Elecciones 2026: Los 100 alcaldes que renunciaron a partidos en menos de un año y el retorno a los movimientos regionales

Lima y Piura son dos casos que grafican la situación con claridad el panorama de movidas regionales. En Lima Provincias, seis alcaldes renunciaron a Alianza para el Progreso (APP) y en Piura, otros seis burgomaestres renunciaron a Podemos. Las 12 autoridades subnacionales habían dejado en bloque a sus movimientos regionales en busca del cobijo partidario que les garantice una postulación en 2026.

Yamila Osorio, exgobernadora de Arequipa y dirigente del movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro, explica que en todas las regiones han entrado en una etapa de reacomodos por dos motivos: se mantiene la prohibición de la reelección y la pérdida de fuerza de algunos partidos políticos.

“En el caso de Progresemos, ante la renuncia del candidato Hernando de Soto, en Arequipa de produjo una renuncia masiva de los candidatos que se afiliaron y tengo entendido que varios se están reagrupando en el movimiento regional Fuerza Arequipeña de Marco Tulio Falconí”, explicó Osorio.

El Callao es otro ejemplo del escenario de reacomodos. El exalcalde Omar Marcos y los afiliados de su movimiento regional Más Callao anunciaron en 2024 su integración al partido Avanza País. Tras la frustrada restitución de la reelección, Marcos se separó y ahora realiza campaña con su agrupación Más Callao. Fuentes de su agrupación indicaron que consideran que los movimientos regionales tendrán mayor impulso para las elecciones subnacionales, pues los partidos tradicionales llegarán desgastados tras la elección presidencial y congresal. Un dato no menor es que en el Callao, los movimientos regionales siempre han tenido mejores resultados que los partidos.

—Preferencias—

Otro patrón que se observa es que los líderes regionales están prefiriendo postularse para gobernadores o alcaldes, antes que para las listas de diputados o de senadores en el Congreso.

El politólogo Paulo Vilca, uno de los académicos con mayor conocimiento de las movidas regionales, contó que se ha topado con casos de excongresistas que han renunciado a partidos que los querían obligar a postular al Senado. “La campaña al Senado no es algo que todos los actores ven como atractivo para sus aspiraciones políticas. El Senado es casi una campaña regional donde solo sale uno elegido por región y una derrota afecta su futuro político. Lo de diputados es más atractivo, pero hay más competencia”, explicó el investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Paulo Vilca: “La campaña al Senado no es algo que todos los actores ven como atractivo para sus aspiraciones políticas. Foto referencial: El Comercio / ANTONIO MELGAREJO

También existen casos de movimientos regionales que aguantaron frente a las idas y venidas del Congreso y ahora han tomado fuerza, como el movimiento regional Cajamarca Renace, liderado por el actual alcalde y excongresista Joaquín Ramírez. Ante su posicionamiento, las fuentes de dicha región indicaron que César Vásquez, el actual ministro de Salud, ha desistido en su aspiración a postular como gobernador regional e intentará ingresar al Senado.

Si bien existe mucho movimiento a nivel de organizaciones políticas, el politólogo Vilca advierte que el electorado aún no está volteando a mirar candidaturas en específico porque no hay sin liderazgos que resalten. Ante ese escenario, lo que a la gente ha empezado a llamarle la atención son los logos. En Tacna, Vilca contó que alguien le refirió al “logo del caballito” en alusión al partido Batalla Perú (de Junín). “Estamos lejos, pero me hizo pensar en la elección del 2020 donde la gente terminó votando por el pescadito (Frepap)”, dijo.