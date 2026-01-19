Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Elecciones 2026: Más de 20 candidatos al Congreso fueron sancionados por no transparentar financiamiento en campañas pasadas
Elecciones 2026: Más de 20 candidatos al Congreso fueron sancionados por no transparentar financiamiento en campañas pasadas

Elecciones 2026: Más de 20 candidatos al Congreso fueron sancionados por no transparentar financiamiento en campañas pasadas

El proceso electoral 2026 triplica el número de candidaturas respecto a los dos últimos procesos, con 35 partidos que acumulan más de 7 mil aspirantes. Esto representa una serie de desafíos para el sistema electoral, principalmente en el control sobre el financiamiento. La mayor prueba de esto último es que la Unidad de Investigación de El Comercio detectó que más de 20 candidatos al Congreso postulan a pesar de haber sido sancionados en procesos electorales anteriores por no haber entregado sus informes de ingresos y egresos.

