Tras conversar con dirigentes de las diversas tiendas políticas, este Diario detectó que al menos 11 agrupaciones cuentan con más de una opción presidencial que competirán en las elecciones primarias que arrancan desde noviembre.

Suscríbete gratis al newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

—Amigos y rivales—

En los últimos procesos electorales, Acción Popular ha sido uno de los pocos partidos que registró elecciones internas mediante un militante un voto, lo cual siempre ha provocado la aparición de múltiples candidaturas. Para el 2026, el patrón continúa y tienen las precandidaturas de Víctor Andrés García Belaunde y Alfredo Barnechea.

Barnechea ha anunciado su intención en medios de comunicación y, según fuentes del partido, ya cuenta con equipo de campaña y hasta con un posible gabinete ministerial. Por el otro lado, lo de García Belaunde es algo que ha tomado forma en los últimos días.

“Le he dicho [a Barnechea] que compitamos, y le haremos un bien al partido. Creo que si vamos los dos, nadie más se anima [a ser precandidato]. Por lo pronto, [Pedro] Martínez, el congresista, me ha dicho que me apoya. [Manuel] Merino también”, dijo García Belaunde.

Somos Perú, otro de los partidos más antiguos, presenta tres precandidaturas: el exalcalde George Forsyth, y los gobernadores Jorge Pérez (Lambayeque) y Werner Salcedo (Cusco). Los dos últimos se suman a la lista de autoridades regionales que aspiran a la presidencia de la República, como Zósimo Cárdenas (Batalla Perú) y César Acuña (APP). De esta lista, solo Cárdenas ha estado en los primeros puestos de ejecución presupuestal en los tres años de gestión.

En Perú Libre buscan presentar al prófugo Vladimir Cerrón pero, de no lograrlo, tienen como segunda opción a su hermano, el congresista Waldemar Cerrón. Suman seis los legisladores que aspiran a dar el salto al sillón presidencial.

—Sin mayores avances—

En el terreno de las alianzas electorales, solo un bloque muestra avances: las agrupaciones izquierdistas Voces del Pueblo, Nuevo Perú, Primero La Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE). Hasta hace dos meses, los tres últimos sostenían conversaciones con Ahora Nación, pero este grupo, liderado por Alfonso López Chau, ha marcado distancia tras el ingreso de Voces del Pueblo.

Guillermo Bermejo, líder de Voces del Pueblo, sostuvo que en el nuevo bloque vienen poniéndose de acuerdo para proponer medidas extremistas como una asamblea constituyente, una segunda reforma agraria y una industrialización. “También hemos conversado con Juntos por el Perú, pero el problema es con Antauro Humala”, dijo tras indicar que se ha reunido con Duberlí Rodríguez y Hernando Cevallos, quienes no lograron inscribir a sus agrupaciones, y que, en el caso de Pedro Castillo “no se sabe bien quién es su representante”.

Carlomagno Salcedo, dirigente de Ahora Nación, explicó que su partido no busca sumarse a un frente que sea solo de izquierda. En esa línea, indicó que han conversado con otros partidos como Libertad Popular. Rafael Belaunde, precandidato de Libertad Popular, reconoció haberse reunido con López Chau y que le “sorprendió los puntos en común”, pero su partido busca una coalición de centro con más agrupaciones. También han conversado con Salvemos al Perú.

En la derecha, el secretario general del PPC, Javier Bedoya, reconoció que aún no hay nada concreto en el bloque y que recién tendrían novedades en dos semanas. Por su parte, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Phillip Butters (Avanza País) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ya se encuentran en campaña proselitista.

Estos son los nombres voceados en los partidos políticos para las elecciones 2026. En 11 de as 43 agrupaciones se vocea más de un nombre para el sillón presidencial.

—Negociaciones truncas—

El analista político Enzo Elguera clasifica la problemática de las alianzas en tres aspectos. El primer aspecto está relacionado a “problemas jerárquicos”, donde surgen varios dilemas a la hora de organizar las planchas presidenciales, debido a que cualquier vicepresidente puede subir al poder máximo poder, como ha sucedido en los últimos años.

El segundo aspecto aborda las “cuestiones de poder”. “Quien tiene más diputados y senadores tiene más poder, entonces pelean por los primeros números sin mayor análisis de probabilidades de éxitos“, apunta Elguera.

El CEO de Imasolu considera como un tercer Aspecto la disputa entre partidos clásicos y tradicionales. Cada uno de estos cree que sus fichajes son más importantes que el resto.

Es por estos escenarios que, según Elguera, por lo pronto solo observamos negociaciones entre los partidos nuevos. “No son conscientes de que no tienen poder de negociación, y no tienen ninguna oportunidad atractiva porque muchos de los partidos fuertes tienen seguridad de pasar en primera vuelta o un caudal electoral que los hace figurar en las actuales encuestas”, finaliza el analista.