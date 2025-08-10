Fernando Vivas
Fernando Vivas
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
El APRA se eriza, una crónica de Fernando Vivas

El APRA se eriza, una crónica de Fernando Vivas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí

En las fórmulas electorales peruanas prima la complementariedad. Ejemplos facilitos: si soy viejo y tradicional, busco a un joven renovador a mi lado; si soy limeño, quiero a la región a mi costado; si hoy hombre busco a una mujer (en este caso, además, la ley de paridad obliga a que haya por lo menos una fémina en la plancha de 3). Sin embargo, en el partido más longevo del Perú, que celebró su centenario el 7 de mayo del año pasado, ha surgido una fórmula presidencial ‘vintage’ que es una reiteración, una terquedad, una colmatación del cauce aprista: Jorge Del Castillo y Mauricio Mulder aliados en aroma que mezcla recelo y admiración por el monstruo de dos cabezas en el viejo partido.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC