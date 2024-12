El escenario es más preocupante si tomamos en cuenta que existen dos etapas en el proceso de elección de candidatos. La primera se produce con las elecciones internas donde se definen las candidaturas oficiales; y la segunda, con la inscripción de dichas candidaturas oficiales. En ambas etapas interviene el JNE.

Este Diario realizó proyecciones para la segunda etapa, cuando se inscriben las candidaturas oficiales. Con los 39 partidos actuales, las candidaturas para las elecciones generales (Presidencia, Congreso y Parlamento Andino) superarían las 9 mil, que representa el triple del número registrado en los comicios 2021. El titular del JNE, Roberto Burmeo, estimó que llegaremos a 50 partidos inscritos: con esta cifra superaríamos las 11 mil candidaturas en 2026.

El panorama es aún más complicado si miramos a las elecciones regionales y municipales. Con la cifra actual de agrupaciones, las candidaturas en disputa podrían superar las 500 mil. Mientras que con 50 partidos, estaríamos ante más de 650 mil candidaturas.

El alto número de partidos políticos traerá consigo un número de candidaturas sin precedentes en la historia electoral del Perú.

—Evaluando medidas—

El JNE dice ser consciente de todo el panorama que debe afrontar en 2026: la gran cantidad de partidos, los nuevos procesos como las “primarias” y el nuevo Congreso bicameral, así como la confluencia de varios procesos en un mismo año (las generales para abril y las subnacionales para octubre).

“Se viene evaluando la implementación de herramientas tecnológicas en los procesos electorales, con la finalidad de optimizar y agilizar el procesamiento de información. Asimismo se están diseñando flujos para el mejoramiento de los procesos, cuya implementación permitirá la reducción de tiempos de ejecución de diversos actos”, respondió la entidad al ser consultada por El Comercio sobre la preparación para procesar las candidaturas en el proceso 2026.

Pero la experiencia con la digitalización no ha sido del todo buena en los procesos electorales. José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales, recordó que en los comicios subnacionales 2022 el sistema del ente electoral se cayó cerca a la hora del plazo final de inscripción, que es el momento donde la mayoría de partidos ingresan las hojas de vida de sus candidatos.

“El ente electoral siempre ha trabajado en base a unas 100 mil candidaturas para subnacionales. En las elecciones generales, no debería tener problemas, pero en las subnacionales del 2026 estamos hablando de cinco veces más el número de candidaturas. Se debería tener muchos más jurados electorales especiales”, dijo Villalobos.

El JNE no solo es el encargado de inscribir y revisar las hojas de vidas de los candidatos, sino también de resolver las exclusiones y tachas donde se define si un candidato sigue o no en carrera. “La lista de candidatos admitidos debe tenerse 30 días antes de la elección, para lo cual deben haber resuelto todas las apelaciones. En las últimas elecciones, no se alcanzó a resolver todas las apelaciones y se tuvo que permitir la postulaciones objetadas. Ahora será un panorama peor porque se tendrá mayor volumen de expedientes, no se va a poder resolver todos los casos”, advirtió el especialista.

El JNE también reconoció que “a la fecha no se cuenta con el personal deseable para el procesamiento de las precandidaturas en elecciones primarias”. Pese a ello, indicaron que solicitarán el presupuesto necesario para garantizar el proceso. “Al igual que sucede con las solicitudes de inscripción de candidaturas, se viene trabajando en la mejora de los procesos de las dependencias competentes en la fiscalización e inscripción de candidaturas, de manera que se identifiquen los eventuales cuellos de botella y se utilicen eficientemente los recursos”, dijeron.

En las subnacionales, las cifras de candidaturas podrían complicarse aún más si el Congreso no ratifica la eliminación de los movimientos regionales. A la fecha existen 96 movimientos regionales que podrían inscribir candidaturas para el 2026.