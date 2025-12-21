Renovación Popular revive pugnas en torno a la figura de Norma Yarrow

En 2021, Norma Yarrow renunció a la bancada de Renovación Popular tras una serie de pugnas con su entonces colega parlamentario Jorge Montoya y el entonces secretario general del partido, Gustavo Pacheco. Las disputas se dieron en el marco de la primera elección de la Mesa Directiva del Congreso, y en torno al control del grupo parlamentario que empezaba a acomodarse, tanto política como administrativamente. Dicha batalla también era una resaca del poder que había conseguido Yarrow en la campaña del 2021 donde fue denominada como “la primera dama” de López Aliaga.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

López Aliaga junto a su plancha presidencial con la que tentará las próximas EG2026. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec). / JOEL ALONZO

Tras su renuncia, Yarrow se cobijó en las filas parlamentarias de Avanza País, aunque nunca perdió el contacto con López Aliaga y tuvo participación en la conformación de las listas de candidatos en las elecciones subnacionales de 2022. Yarrow supo ser paciente para lograr su retorno, que se dio recién en 2024, cuando Montoya y su facción dejaron la bancada celeste. Yarrow no solo regresó a la bancada, sino que logró ser nombrada secretaria general del partido, aunque con nuevos frentes de disputa interna que no saldrían a relucir hasta la última semana, en pleno inicio de campaña electoral.

—Factor religioso—

En las últimas semanas, en los sectores religiosos se abrió el debate sobre las posturas de Norma Yarrow respecto a la unión civil y a la comunidad LGTB. El debate -que escaló a programas de streaming y redes sociales- no solo mostró la discrepancia, sino que dejó en claro la intención de que Yarrow sea reemplazada por Alejandro Muñante en la plancha presidencial.

En una entrevista en el canal de streaming Resurge TV, Yarrow soltó una carcajada cuando el periodista Fabricio Escajadillo dijo que Muñante debería estar en su reemplazo, y luego marcó la diferencia respecto a su colega de bancada.

“¿Sabes por qué se cambiaron los estatutos (del partido)? Para que yo entrara como secretaria general. ¿Y sabes por qué? Porque yo he podido aglutinar a 10 mil personas”, dijo la congresista y luego anotó: “nosotros nos formamos en base a años de trabajo”, con lo que marcó clara distancia respecto al tiempo de afiliación del los representantes del sector evangélico. Incluso, Yarrow se confundió y se refirió al partido con su anterior nombre: “Solidaridad Nacional”.

La confusión de Yarrow es también un reflejo de la interna del partido. López Aliaga ha delegado el poder en tres personas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN): la misma Yarrow, Fernando Sandoval y Deborah Inga. Los tres integran el partido desde la época de Solidaridad Nacional.

(Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec) / JOEL ALONZO

“Ellos han viajado y organizado todo para las primarias. El sector religioso es importante, pero no ha participado de ese trabajo. Sospechamos que ese sector quiere a Muñante en la plancha porque tiene un trabajo importante en el Congreso. Norma tiene un trabajo que no solo es en el Congreso, sino también en el partido”, afirmaron desde el bloque de Yarrow.

La pugna alrededor de Yarrow ha producido algunas salidas, como la del académico Miklos Lukacs, quien renunció a su candidatura al Senado. También en un canal de streaming, Lukacs dejó en claro su apoyo a López Aliaga y su rechazo a Yarrow: “no entro por el enorme y descomunal poder que tiene Norma Yarrow en las decisiones del partido (...) mi problema es con la forma en la que Yarrow hace política dentro del partido”.

Otros candidatos consultados por este Diario ratificaron la postura de Lukacs, y varios han amenazaron con renunciar, pero se lograron calmar los ánimos tras algunas mejoras en la comunicación. Por ejemplo, recién se acaba de crear un chat de whatsapp con todos los candidatos, y se les ha prometido mayor acceso con López Aliaga.