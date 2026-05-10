Mientras la ONPE no termina de contabilizar los votos de las elecciones generales de abril, el cronograma electoral de los comicios municipales de octubre avanza con la ejecución de las elecciones primarias. En total, 42 partidos políticos han inscrito listas para la alcaldía de Lima, superando a las 37 agrupaciones que se presentaron para los comicios presidenciales que se celebraron en abril pasado.

El aumento de agrupaciones en contienda responde al incremento de seis marcas partidarias que lograron su reciente inscripción.

—Ratificados y designados—

Las listas ratifican algunos nombres que El Comercio adelantó en ediciones pasadas, como el del actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien postula a la alcaldía de Lima con Somos Perú. Un informe de este Diario reveló que Bruce se ubica entre los cinco alcaldes de mayor ejecución presupuestal para obras en lo que va del 2026, buscando completar el 100% por cuarto año consecutivo.

Carlos Bruce habló sobre su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Otros alcaldes distritales que buscan el sillón de Lima son Francis Allison (Avanza País) y Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú). Mientras que Ahora Nación oficializó a la congresista Susel Paredes como su candidata para la capital.

Alcalde Francis Allison. Foto: Municipalidad de Magdalena del Mar

Progresemos lleva como candidato a Paul Jaimes, quien hasta abril fue su candidato presidencial. Entre los partidos nuevos figura Todo con el Pueblo, la agrupación promovida por el expresidente preso Pedro Castillo. El candidato para Lima de este partido será William Paco Castillo, abogado del ahora aliado de Roberto Sánchez.

Si bien la mayoría de tiendas políticas han dejado sus candidaturas como “designado”, este Diario pudo corroborar algunos nombres. En Podemos, el secretario José Luna confirmó que su candidato será Daniel Urresti; mientras que el propio Yehude Simon anunció su candidatura en redes sociales por el nuevo partido Tierra Verde.

Quien no ha definido su candidatura es Renovación Popular, después de que el actual alcalde Renzo Reggiardo descartara su postulación. Fuentes del partido indicaron que las opciones se mantienen entre Luis Rubio, quien lidera los Hospitales de la Solidaridad, y el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes. Las mismas fuentes anotaron que la cúpula partidaria busca convencer a Sifuentes debido a la articulación de obras que logró con Lima, además de haber logrado la obra de la Av. Lima, la más importante de Lima norte.

Los partidos políticos inscribieron a sus listas para las elecciones primarias con miras a las elecciones municipales de octubre de 2026.