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Resumen

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Mientras la ONPE no termina de contabilizar los votos de las elecciones generales de abril, el cronograma electoral de los comicios municipales de octubre avanza con la ejecución de las elecciones primarias. En total, 42 partidos políticos han inscrito listas para la alcaldía de Lima, superando a las 37 agrupaciones que se presentaron para los comicios presidenciales que se celebraron en abril pasado.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.