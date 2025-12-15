Elecciones paralelas: Candidatos subnacionales de Lima y regiones también salen a la campaña electoral

En Lima, el alcalde de Surco Carlos Bruce (Somos Perú), quien aspira a ser alcalde de Lima, ha empezado una serie de recorridos en distintos distritos de la capital que promociona en sus redes sociales. Consultado sobre estas visitas, Bruce aseguró que no necesariamente son actividades de campaña. “Venimos recorriendo distintos distritos de Lima para escuchar a los vecinos u elaborar un plan de gobierno en base a los problemas recogidos en cada sector”, aseguró el candidato que figura en el primer lugar de la intención de voto para Lima en las principales encuestadoras.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

*Ficha Técnica* *Objetivo:* Identificar las preferencias electorales a nivel lima y los niveles de aprobación de algunos de los distritos. *Contratante:* Imasolu S.A.C *Página Web:* https://imasolu.com/ *Número del Registro:* 000482-REE/JNE *Muestra:* 600 encuestas. *M.Error:* +- 3.9% *Nivel de Confianza* : 95% *Rep.* : 95% *Muestreo* : Muestra Probabilística trietápica *Puntos de Muestreo* : 31 distritos de lima metropolitana *Técnica* : Encuestas presenciales en el hogar *Fecha de Campo* : 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2025.

Lo mismo ocurre en regiones. En noviembre, Avanza País organizó un evento proselitista en Picota (San Martín), con más de 2.000 personas.

En dicho evento, estuvo el secretario general del partido, Luis Flores, quien postula con el número 2 en la lista de diputados por Lima con dos candidatos subnacionales: Juan Tocto, quien postulará a la provincial, y Óscar Cabrera, quien apunta a la regional.

En noviembre, el secretario general de Avanza País, Luis Flores, quien postula con el número 2 en la lista de diputados por Lima, estuvo en un mitin con candidatos provinciales y regionales de San Martín.

—Sumar esfuerzos—

El analista político Enzo Elguera sostiene que existen dos factores que explican la salida de los candidatos subnacionales: la exposición y los endoses electorales.

“Las campañas locales no tienen tanta visibilidad mediática y eso se agrava ahora que se cruzan con los comicios presidenciales. A esto se suma que este escenario navideño es el último que pueden aprovechar previo a las elecciones del próximo año”, explica el CEO de la encuestadora Imasolu.

En lo que respecta al segundo factor, Elguera añade que los partidos aprovechan la campaña en conjunto -candidatos congresales y subnacionales- con la finalidad de posicionar la marca partidaria. “Hay muchos liderazgos subnacionales que ayudan a impulsar las candidaturas de los senadores y diputados, e incluso en varios partidos les han permitido a estos liderazgos promover candidaturas legislativas para que se compren el pleito a nivel presidencial”, apunta el analista político.

En esa línea, los partidos también apuestan por el endose de los gobernadores y alcaldes que buscarán postular, ya sea a un puesto mayor (como Bruce que busca pasar de Surco a Lima) o que buscan mantener el poder en sus jurisdicciones (postulando a un familiar o colocándose como tenientes alcaldes). Pero, esto, según Elguera, tiene limitaciones.

“A partir de lo que analizamos en Imasolu, solo los alcaldes con una aprobación mayor al 40% tienen una capacidad de endose”, afirma. Una medición de Imasolu en 24 distritos de Lima muestra que solo 18 alcaldes superan el 40% de aprobación.

*Ficha Técnica* *Objetivo:* Identificar las preferencias electorales a nivel lima y los niveles de aprobación de algunos de los distritos. *Contratante:* Imasolu S.A.C *Página Web:* https://imasolu.com/ *Número del Registro:* 000482-REE/JNE *Muestra:* 600 encuestas. *M.Error:* +- 3.9% *Nivel de Confianza* : 95% *Rep.* : 95% *Muestreo* : Muestra Probabilística trietápica *Puntos de Muestreo* : 31 distritos de lima metropolitana *Técnica* : Encuestas presenciales en el hogar *Fecha de Campo* : 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2025.

—Riesgos—

Martin Cabrera, director ejecutivo de Instituciones, Política y Comunicaciones (IPOC), advirtió que el despliegue de candidatos subnacionales en paralelo a los presidenciales y parlamentarios podría generar confusión en el electorado. Según recordó, esta situación -ambos procesos en un mismo año- no se veía desde 2006.

Cabrera también alega que los candidatos subnacionales están saliendo anticipadamente al campo para que pase desapercibido el gasto que realizarán en sus campañas.

“Los gastos se empiezan a medir desde que son oficialmente candidatos, por lo que los gastos de ahora no serán fiscalizados. Un 30% de los candidatos proviene del sector público y la Contraloría no está fiscalizando nada”, dijo.

*Ficha Técnica* *Objetivo:* Identificar las preferencias electorales a nivel lima y los niveles de aprobación de algunos de los distritos. *Contratante:* Imasolu S.A.C *Página Web:* https://imasolu.com/ *Número del Registro:* 000482-REE/JNE *Muestra:* 600 encuestas. *M.Error:* +- 3.9% *Nivel de Confianza* : 95% *Rep.* : 95% *Muestreo* : Muestra Probabilística trietápica *Puntos de Muestreo* : 31 distritos de lima metropolitana *Técnica* : Encuestas presenciales en el hogar *Fecha de Campo* : 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2025.