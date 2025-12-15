Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Escucha la noticia

00:0000:00
Elecciones paralelas: Candidatos subnacionales de Lima y regiones también salen a la campaña electoral
Resumen de la noticia por IA
Elecciones paralelas: Candidatos subnacionales de Lima y regiones también salen a la campaña electoral

Elecciones paralelas: Candidatos subnacionales de Lima y regiones también salen a la campaña electoral

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Mientras el cronograma para las elecciones generales 2026 avanza con la inscripción de candidaturas, en los distritos de Lima y el interior del país se empieza a observa la presencia de otro tipo de candidatos: los subnacionales. Los aspirantes a alcaldes y gobernadores -cuya elección se definirá recién en octubre de 2026- también ha iniciado su actividad proselitista aprovechando la exposición mediática y anticipándose al poco tiempo de campaña que tendrán durante el próximo año ‘superelectoral’.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC