Elecciones paralelas: Candidatos subnacionales de Lima y regiones también salen a la campaña electoral
Mientras el cronograma para las elecciones generales 2026 avanza con la inscripción de candidaturas, en los distritos de Lima y el interior del país se empieza a observa la presencia de otro tipo de candidatos: los subnacionales. Los aspirantes a alcaldes y gobernadores -cuya elección se definirá recién en octubre de 2026- también ha iniciado su actividad proselitista aprovechando la exposición mediática y anticipándose al poco tiempo de campaña que tendrán durante el próximo año ‘superelectoral’.