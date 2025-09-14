Durante su participación en el Europa Viva, el foro más simbólico del partido español Vox, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comparó el crimen de Charlie Kirk, en un campus universitario de Utah (Estados Unidos), con el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay y del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurridos en 2025 y 2023, respectivamente.

Desde Madrid, López Aliaga calificó a Kirk como “un mártir” y refirió que él tenía “paciencia para aguantar a tanto rojo inútil”.

“Si había alguien la paciencia para aguantar a tanto rojo inútil [era Kirk], han escogido al ser humano con más paciencia, yo no les tengo tanta paciencia […] En Sudamérica ya pasó [esto], nos han matado a dos seres humanos muy buenos, uno Uribe, un joven valiente que iba a ser presidente de Colombia. El terrorista Petro lo dejó sin guardia”, manifestó.

El alcalde de Lima sostuvo que lo mismo sucedió en Ecuador, en el 2023, en referencia a Villavicencio.

El excandidato presidencial de Renovación Popular adelantó que el municipio limeño realizará “un homenaje apoteósico” a Kirk, un influyente activista conservador y estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.





López Aliaga también señaló que la izquierda peruana “toma” una alcaldía, un ministerio o cualquier dependencia estatal y “ven el presupuesto y lo llenan de gasto corriente, sueldos, asesores, tarjetas de crédito”. “Y se lo llevan todo en carretilla, no hay infraestructura. En Lima encontré una municipalidad con caja negativa de 400”, reiteró.

Agregó que halló 92 asesores para su oficina y que en le actualidad solamente tiene dos consejeros.

También sostuvo que la Municipalidad de Lima tenía comprometidos S/100 millones al año para anuncios en “la prensa caviar o progre”, destinados a mejorar la imagen del alcalde.

“Mi imagen me la gano trabajando, no compro encuestas, no compro titulares, no compro editoriales, cochinadas”, acotó, sin especificar a qué medios de comunicación se refería.

López Aliaga dijo que la derecha debe “volver a la reconquista no solo de Europa, sino de Latinoamérica”. “Tenemos que estar todos juntos, aunque nos cueste la vida, está en juego millones de seres humanos, la liberad de muchos, un rojo comunista, en su vida, te va a decir esto”, concluyó.

Unidad contra Maduro

En otro momento, López Aliaga afirmó que América Latina y Europa enfrentan a tres enemigos: la marea verde, a la que calificó de “aborteros” y acusó de “destrozar a la familia”; la marea negra, en referencia a la corrupción, la minería ilegal y la tala ilegal, entre otras; y la marea roja, respecto a “las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Sobre esta última, refirió que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela “exportó lo peor” al Perú.

“El 99% [de venezolanos] que ha venido al Perú son bienvenidos, son grandes hermanos y trabajan muy bien, pero hay un 1%, que Maduro sacó de las cárceles de Venezuela y lo mandó al Perú con la complicidad de tres expresidentes peruanos”, subrayó.

En ese sentido, el alcalde de Lima exhortó a la derecha europea y latinoamericana a unirse en el objetivo de que Venezuela sea libre.

“Yo amo a Venezuela, quiero libre a Venezuela, les pido que nos unamos para que Venezuela esté libre, Maduro no va a salir por las buenas, nunca, va a ser otro Cuba si lo dejamos avanzar más, ese hombre no sale por las buenas, no diga más, hay que unirnos”, complementó.

Fustiga a la prensa

El presidente del partido Renovación Popular, además, dijo que la corrupción “compra” a la prensa en el Perú.

“La corrupción compra a la prensa en el Perú, les pagan por seguir la mentira y por defenderlos, [para] que la prensa no diga nada sobre la corrupción externa e interna, se callan la boca”, expresó.