A través de una serie de entrevistas, El Comercio ha podido identificar cinco puntos de entrampamiento en los que coinciden en la mayoría de partidos cuando hablan de alianzas: 1. La elección de los representantes. 2. La distribución de la plancha presidencial. 3. La distribución de los escaños para el Congreso (diputados y senadores). 4. El diseño del nuevo símbolo (de la alianza) y 5. La denominación de la alianza.

Estos puntos son claves para la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo cual se necesita tener todo en orden, debido a que la conformación no es automática, sino que pasa por una revisión del máximo ente electoral.

Más allá de los requisitos formales, los representantes de los partidos -aunque no lo dicen- muestran muchas desavenencias por un tema de ego, principalmente de los precandidatos presidenciales.

Bloque 1: ¿La alianza izquierdista se desinfla?

El bloque izquierdista fue el primero en anunciarse -con pronunciamiento conjunto de por medio- pero ha ido perdiendo solidez, a pesar los tres meses y medio que llevan de conversaciones.

Se trata del bloque conformado por Voces del Pueblo (de Guillermo Bermejo), Nuevo Perú (de Vicente Alanoca y Verónika Mendoza), el Partido de los Trabajadores y Emprendedores - PTE (de Napoleón Becerra) y Primero La Gente (de Miguel del Castillo).

El partido de izquierda Voces del Pueblo es liderado por el congresista Guillermo Bermejo (Composición El Comercio)

En un inicio, el bloque tuvo a Ahora Nación (de Alfonso López Chau) como miembro, pero este se terminó alejando usando como excusa la inclusión de Voces del Pueblo, que lidera el actual congresista izquierdista Guillermo Bermejo.

Desde el partido de López Chau plantearon virar el eje del bloque más hacia el centro incluyendo a partidos como Libertad Popular, mientas los de Bermejo cerraron filas sobre sus banderas izquierdistas, principalmente la de impulsar una asamblea constituyente.

Cuando se pensaba que el frente se quedaría en el espectro de izquierda, algunos miembros del bloque propusieron volver a conversar con Ahora Nación. “Se acercaron a la mesa planteando que venían con partidos de derecha y seguían ambiguos en el programa”, explicaron fuentes del bloque izquierdista. También confirmaron que Ahora Nación busca un frente que gire en torno a la candidatura presidencial de López Chau.

Los representantes de Voces del Pueblo no quieren fijar candidaturas presidenciales antes de la inscripción. Han planteado primero formalizar la inscripción y luego ir a elecciones internas para definir la plancha presidencial y la lista de candidatos al Congreso.

“A este desorden, nosotros hemos puesto plazo, que no debe pasar de esta semana. O reafirmamos el programa, los métodos de elección y el límite que significa el centro o nos tendremos que ver en la penosa obligación de ir solos”, explicaron desde el partido de Voces del Pueblo.

Partido considerado para el bloque Precandidato presidencial Voces del Pueblo Guillermo Bermejo Nuevo Perú Vicente Alanoca Partido de los Trabajadores y Emprendedores Napoleón Becerra Primero La Gente Marisol Pérez Tello

Bloque 2: Una alianza que apunta hacia el centro

Ahora Nación, el partido de Alfonso López Chau, ha vuelto a coquetear con el bloque izquierdista pero no llega solo. Esta vez llega con un aliada de por medio, que se trata del partido Salvemos al Perú.

Salvemos al Perú es un partido que se ubica en el centro y que está liderado, entre otras figuras, por el exministro Mariano González. “Tenemos un preacuerdo, no hay nada en papeles aún, pero sí existe un preacuerdo”, reconocieron desde Salvemos al Perú.

En Ahora Nación también ratificaron la existencia del primer paso. “Es verdad que tenemos un preacuerdo con Salvemos al Perú. Además, se ha retomado fluidez en el diálogo con los partidos con los que inicialmente estábamos en una mesa de partidos que nosotros impulsamos (Nuevo Perú, Primero La Gente y Partido de los Trabajadores y Emprendedores). Y también con algunos otros partidos más de centro. Pienso que en las próximas dos semanas el panorama estará más claro”, dijeron.

En esa misma línea, en Salvemos al Perú reconocieron que existe intención de unir fuerzas con el bloque izquierdista, pero indicaron que existe un “cortocircuito” con Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo.

“Todos los demás están de acuerdo, pero en Voces se hacen problemas. Lo ideal sería que venga Primero La Gente y se cierra alianza. Si se sale Voces, lo más probable es que los demás se vengan a nuestro bloque”, dijeron y añadieron que, según su percepción, Nuevo Perú ha dado un viraje más hacia el centro tras la declinación de Verónika Mendoza como candidata presidencial (que dio paso a la figura de Vicente Alanoca).

El punto de discordia parece centrarse en Salvemos al Perú y Voces del Pueblo. En este último, también indicaron que no podrían conformar alianza con un partido “que tuvo a un topo en el gobierno de (Pedro) Castillo”, en alusión a Mariano González, quien estuvo en el Ministerio de Defensa.

Partido considero para el bloque Precandidato presidencial Ahora Nación Alfonso López Chau Salvemos al Perú Mariano González

Bloque 3: Un intento desde la derecha

El histórico Partido Popular Cristiano (PPC) viene liderando las conversaciones para conformar un frente con varios partidos, la mayoría de estos recién creados en los últimos años: Unidad y Paz (de Roberto Chiabra), SíCreo (de Carlos Espá), Fuerza Moderna (de Fiorella Molinelli), y Libertad Popular (de Rafael Belaunde).

Roberto Chiabra lidera el partido Unidad y Paz y es su precandidato presidencial (Composición: El Comercio)

Al ser más voces, la posibilidad de la alianza se vuelve más difícil, según las fuentes consultadas. “(La alianza) avanza muy lenta, y los plazos nos ganan sin llegar a acuerdos”, explicó una fuente del bloque.

En una primera reunión, los representantes gastaron todo el tiempo sobre sus pretensiones para las elecciones del 2026. Mientras que en una segunda reunión, Roberto Chiabra, actual congresista, expresó su deseo de ser el candidato presidencial.

“Lo que él (Chiabra) ha señalado es que no es que se sienta más que el resto de líderes, sino que por su edad esta (campaña) es su primera y última oportunidad”, precisaron las fuentes.

Otras fuentes indicaron que un bloque del PPC apoya la candidatura de Chiabra.

Pero el resto de partidos ha pedido mecanismos objetivos para definir la candidatura presidencial, como encuestas y focus group. “Ayer (martes) Chiabra mandó a su representante (personero legal) a la reunión que tuvimos. Estábamos un poco molestos porque se acordó que las reuniones iba a ser entre líderes, y más aún él que tiene pretensiones”, apuntaron las fuentes.

En el Congreso, el nombre de Chiabra ha empezado a ser voceado como opción para la elección de la Mesa Directiva que se define en julio.

Partido considerado para el bloque Precandidato presidencial PPC Carlos Neuhaus Unidad y Paz Roberto Chiabra Fuerza Moderna Fiorella Molinelli Libertad Popular Rafael Belaunde SíCreo Carlos Espá

Bloque 4: Los federalistas

La mayoría de los partidos políticos nuevos llevan como consigna no generar alianzas con los denominados “tradicionales”. Bajo esa lógica, el Partido Democrático Federal, que lidera el excongresista Virgilio Acuña, ha iniciado conversaciones con Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! estuvo liderado por Tomás Gálvez, pero este renunció para retornar a su labor como fiscal. La agrupación había tenido un primer acercamiento con Integridad Democrática, de Wolfgang Grozo, pero sus conversaciones quedaron truncas tras la salida de Gálvez.

En un chat de WhatsAPP del Partido Democrático Federal, el secretario general Armando Massé indicó que ya tienen una alianza con Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y que esperan sumar otros partidos como Fuerza Moderna. “La alianza se consagra el miércoles 25 en el Hotel Bolívar”, anunció Masse.

Desde Fuerza Moderna, reconocieron haber sostenido conversaciones, pero aclararon que estaban más avanzados con el bloque del PPC, Unidad y Paz, y otros.

Partido considerado para el bloque Precandidato presidencial Partido Democrático Federal No se ha anunciado Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! No se ha anunciado

Bloque 5: El frente después de Hernando de Soto

Tras la renuncia de Hernando de Soto, Progresemos avanzó rápidamente hacia la conformación de una alianza electoral, pero solo ha conseguido cerrar con un partido hasta el momento: Fe en el Perú.

La oficialización de esta alianza se dio con el anuncio de Sofía Franco como precandidata para la Alcaldía de Lima en las elecciones subnacionales 2026. Franco está casada con Álvaro Paz de la Barra, líder de Fe en el Perú.

Pero la oficialización solo parece haber durado una semana. Al cierre del miércoles 18, el partido Fe en el Perú emitió un comunicado alegando que no seguirían en la alianza por acercamientos entre Progresemos y Antauro Humala.

Esto último fue negado por Paul Jaimes, líder de Progresemos. “Jamás hubo conversaciones politicas con Antauro. Dicha persona está impedida legalmente de participar en elecciones generales, ni como presidente, ni como diputado, ni como senador”, afirmó.

Jaimes sostuvo que su partido ha decidido ratificar su precandidatura presidencial, lo cual colisiona con la precandidatura de Álvaro Paz de la Barra. Otras fuentes del partido Progresemos indicaron que generó malestar la última entrevista de Paz de la Barra en Canal N donde no supo responder cuando le preguntaron por la ideología de su agrupación.

En los próximos días se debe definir si hay reconciliación o se frustra la anunciada alianza que ya había anunciado a Sofía Franco como precandidata a la Alcaldía de Lima.

Partido considerado para el bloque Precandidato presidencia Progresemos Paul Jaimes Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra

¿Y los más grandes?

Entre los partidos políticos que figuran primeros en las encuestas aún no hay mayores avances. La última novedad fue el anuncio de Keiko Fujimori, donde reiteró que estaba dispuesta a no ser la candidata presidencia.

Por otro lado, se rumoreó -una vez más- la posibilidad de una alianza entre Renovación Popular y Avanza País, pero no se llegó a mayores por problemas internos en el partido celeste. Esta situación se condimentó con el enfrentamiento público entre los precandidatos Rafael López Aliaga y Phillip Butters.

“Si el señor López Aliaga sigue atacando a nuestros militantes como es el caso de Fernán Altuve, veo imposible una alianza. Avanza País nunca será un empleado de Rafael López Aliaga y no nos va desunir por más que sus troles ataquen y difamen en redes. Entre nosotros no solo hay un tema de afiliados, hay una estima sincera y unidad entre nosotros que no va a destruir Porky, haga lo que haga”, dijo Armando Barrantes, secretario nacional de Organización del partido del tren.