El precandidato presidencial, Rafael Belaunde (Libertad Popular) participó como ponente en el Día1 Summit 2025, donde expuso sus principales propuestas en temas de seguridad, reforma del Estado e inversiones. Antes de su presentación, Belaunde brindó una entrevista a El Comercio sobre sus avances en la conformación de un frente de centro y en sus principales cartas para el Senado que se viene desde el 2026.

— ¿Cómo viene avanzando Libertad Popular en las conversaciones para la construcción de alianza electoral en este escenario tan disperso que tenemos rumbo al 2026?

Creemos que hay que construir un espacio, un frente de centro , en tanto sea posible construir o tener un acuerdo programático, porque hay algunos temas que no son negociables. Tenemos la necesidad de volver a convocar a la inversión privada en el Perú, la necesidad de hacer los proyectos mineros importantes. Hay que reconocer que la minería es una actividad económica que puede realmente significar una palanca hacia el progreso. Hay que convocar inversión para las irrigaciones que están todas paralizadas. Es la inversión privada la principal fuente de crecimiento económico y de generación de empleo. A partir de eso, podemos trabajar en tener la otra pata coja de la economía peruana, que es tener un Estado que sea muy activo en el aspecto social, en las obras públicas, que no son concesionables. Por ejemplo, la carretera de Juliaca a Sandia o de Chumbivilcas a Cusco.

— ¿No ha encontrado coincidencias en algunos partidos respecto a la importancia de la inversión privada?

Creo que ahí es donde más consenso debe haber. He hablado con la gente de Ahora Nación, hemos hablado también con gente más a la derecha, con el general Chiabra, con el PPC. Creo que en eso sí se puede construir un consenso. Pero también hay que entender por qué la mitad de los peruanos votaron por Pedro Castillo. Evidentemente hay algo que está faltando en el modelo peruano.

— ¿Cuál es la conclusión para usted del voto por Castillo?

Hay que asegurarnos que la economía de mercado se prolifere por todo el Perú y eso es más inversión pública en infraestructura, en salud, en educación, en integrar los mercados. El boom agroexportador es realmente la gran esperanza del futuro del Perú, pero es un fenómeno que se da básicamente desde Ica, Piura. Hay que integrar los valles interandinos en ese círculo virtuoso. Hay que integrar la ceja de selva en ese círculo virtuoso. Pero si las vías de penetración son una calamidad, eso no va a ocurrir.

— Esa proliferación no pasa por el Foncomun o los créditos suplementarios como está haciendo este gobierno.

Eso es una repartija más de la casta, de la costra putrefacta de la política que ha tomado por asalto el Perú. Acá lo que hay que hacer es empoderar al ciudadano, no darle más plata a una clase política que ha resultado ser una pandilla de bucaneros que están asaltando el erario nacional. Acá tenemos a una señora enquistada en Palacio de Gobierno que llegó legítimamente. Eso no está en discusión, pero que renunció desde el día uno a gobernar. Ella lo que quiere es ostentar el cargo de presidente de la República y le importa un pepino lo que pase con el Perú. Y después hay una clase parlamentaria, un poder fáctico parlamentario, que se dedica a repartirse, entre ellos mismos, gollerías y prebendas y lucrar. En el fondo hay universidades enmascaradas, hay representantes de las economías ilegales. Es decir, el Congreso se ha convertido en lo más putrefacto de la sociedad peruana.

— ¿Y usted cree que eso vaya a cambiar con la bicameralidad?

Me parece que la han hecho de una manera muy mañosa, con la esperanza de que algunos de estos impresentables de ahora puedan migrar hacia el Senado. El Senado va a ser el que ronca, un Senado que no puede ser disuelto bajo ninguna circunstancia. No hay cuestión de confianza. Se disuelve la Cámara baja, pero el Senado sigue. Al final, el Perú ha sido capturado por una clase, por una camarilla política que realmente lo único que piensa es en sus bolsillos y en su interés personal. En el pasado hemos tenido parlamentarios de izquierda, de centro derecha, pero veías que había gente comprometida con el Perú. (…) Ahora lo que tenemos es un asalto de una pandilla de bucaneros.

— ¿Usted menciona que Libertad Popular ha conversado con Ahora Nación de Alfonso López Chau, con el PPC y otros. ¿Con alguno de estos partidos tiene una conversación avanzada?

En general, no avanzada. La ley electoral está mal diseñada porque si las inscripciones para las candidaturas presidenciales son en diciembre, por qué te obligan a que en agosto tengas que cerrar la alianza. La política es una actividad muy dinámica en el Perú. Sobre todo miremos lo que ha pasado con el señor Hernando de Soto. Era una figura, alguien que tiene una idea que aporta, que agrega valor a la contienda electoral. Él ya no está. Los vaivenes de la política son muy impredecibles.

— También hay muchos egos en la campaña, ¿no?

Pero un esquema electoral que sea tan encorsetado, con tantas cortapisas, creo que es un error. Hay, evidentemente, un plazo perentorio, pero no veo la necesidad de que sea en agosto. L as alianzas deberían de cerrarse una semana antes de la inscripción de las candidaturas y eso daría mucho poder de negociación, porque la gente también tiene que ir viendo cómo se van decantando . Habrán candidaturas que emergen, hay candidaturas que no van a despegar.

— Pero las alianzas tienen que pasar también por un proceso de elecciones internas para poder definir candidaturas.

Sí, bueno… Creo que lo fundamental es forjar un programa o un plan programático. No tiene sentido enfrascarse en las discusiones ideológicas estériles. Y el plan programático tiene que tener un trípode: reconvocar la inversión, que es la única fuente de empleo y crecimiento; la inseguridad ciudadana, que es el principal flagelo y que lo que le quita la paz y tranquilidad a las familias del Perú; y la integración, la economía de mercado tiene que funcionar en todo el Perú, no puede estar circunscrita a una zona geográfica que va de Ica a Piura. Todos los peruanos tienen que tener la posibilidad de ser parte de la economía de mercado y eso es más infraestructura, mejores prestaciones públicas en educación y en salud (…)

— Habla usted de la importancia del Senado. ¿Libertad Popular ya tiene definidos a sus precandidatos para el Senado?

Sí, tenemos. Son dos listas, la de distrito único y regionales. Creo que vamos a tener una buena una buena lista. A mí me gustaría que Pedro Cateriano vaya al Senado, quizá que encabece la lista. Diana Álvarez Calderón. Y así tenemos varias figuras que se han incorporado desde el comienzo a este emprendimiento político.