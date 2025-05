El precandidato presidencial, Zósimo Cárdenas (Batalla Perú) participó como ponente en el Día1 Summit 2025, donde expuso sus principales propuestas en temas de seguridad, reforma del Estado e inversiones. Antes de su presentación, Cárdenas brindó una entrevista a El Comercio sobre habló sobre los problemas en la administración pública subnacional y las conversaciones con otras agrupaciones con miras a las elecciones de 2026.

— Gobernador, el Congreso acaba de aprobar una ley para brindar más recursos a las municipalidades a través del Foncomun. ¿Cómo otorgarle más recursos a municipios que no terminen ejecutando al 100% su para proyectos de inversión?

En el país, el proceso de descentralización no solo es la transferencia de presupuestos. Es importante también la transferencia de competencias y la simplificación de todos los procesos que tenemos para poder hacer de que el aparato estatal sea mucho más eficiente. Saludo esa incremento (del Impuesto de Promoción Municipal); sin embargo, tiene que ir acompañado de las competencias y la simplificación de los procesos, porque el ente rector es el gobierno nacional.

— ¿Qué competencias necesitarían que sean transferidas para que puedan ejecutar mejor el presupuesto que van a recibir a nivel distrital?

Por ejemplo, en materia de saneamiento básico agua y desagüe. Nuestros normas, a nivel nacional, están acompañadas con tecnologías muy antiguas como la que es, por ejemplo, las lagunas de oxidación. Demandan inmensas hectáreas de terreno para tratar el agua residual. ¿Dónde encontramos terrenos de ese tipo y totalmente saneados para agilizar e invertir la plata?

— ¿Cómo garantizar que en este último año de gestión, que además es un año electoral, las transferencias de recursos no terminen en las campañas políticas?

Es un riesgo, debemos tener mucho cuidado. Es importante transferir en los primeros años y no en los últimos de la gestión. Es mejor hacerlo en el primer año para que en los cuatro años, de alguna u otra manera, puedas tener mayor eficiencia y rendición (de cuentas) para toda la población. Dar dinero para este último año no va a ser eficiente para poder gastar la plata y sobre todo transparentarla.

— ¿Se puede cerrar brechas en este último año con este incremento de presupuesto de los gobiernos locales?

La idiosincrasia política en nuestro país no es de continuidad por el mismo revanchismo y egoísmo que existe entre gobiernos. La planificación presupuestaria multianual permitiría dar continuidad, obligar a las autoridades nuevas para que puedan culminar las obras, así como lo hacemos en Junín.

— ¿Existe planificación a nivel regional y local?

Definitivamente es poca. Pocos gobernantes trabajan con líneas de base, con planificación. La mayoría trabaja empíricamente. Considero de que todavía es incipiente la planificación en los gobernantes del país.

— ¿Qué proyectos importantes tiene Junín en este cierre de año?

Tenemos proyectos de vías de comunicación y hospitales. Estamos impulsando tres hospitales: el Hospital de Junín, el de Jauja y también el de Concepción. Hemos reiniciado una obra muy importante que se había postergado por muchos años, el Hospital de Satipo. Estamos impulsando vías importantes. una de ellas es la carretera J-104.

— ¿Cuál es la obra por la cual usted cree que va a ser recordada su gestión?

En principio, por darle continuidad a todos los proyectos, porque eso es algo que no se hacía antes. En segundo lugar, considero las megaobras que estamos desarrollando son los hospitales para cerrar las brechas y también de carreteras para interconectar, porque esa es infraestructura productiva para mejorar las condiciones y ser competitivos en nuestra región. También por la modernización de nuestros colegios.

— En el Día1 Summit, usted está invitado usted como líder de batalla Perú. ¿Va a ser usted el candidato presidencial de dicho partido para las elecciones de 2026?

Se está impulsando (la candidatura). Sin embargo, no podría decir que soy candidato. Ustedes saben que hay un procedimiento, y en estos momentos somos aspirantes. Seguramente más adelante seremos precandidato y después candidato.

— Hay 43 partidos en competencia electoral. ¿Batalla Perú va a buscar alianzas electorales o va solo a las elecciones?

Hasta el momento no hemos analizado ese punto. No lo hemos descartado, pero no podríamos realizar alianzas con partidos que vienen gobernando. Ustedes saben perfectamente las debilidades que hay en el gobierno actual.

— ¿Han tenido conversaciones con algunos partidos para para poder establecer algún tipo de alianza?

Hay más de una decena de partidos con los cuales hemos conversado, entre aquellos que no se han inscrito y aquellos que ya se han inscrito. Probablemente lleguemos más a acuerdos que alianzas.

— ¿Acuerdos en qué sentido?

Acuerdos de trabajo conjunto, porque el Perú necesita la unidad.

— ¿Cuál es la proyección de Batalla Perú para la elección del 2026?

La proyección es ganar. Estamos haciendo un trabajo de organización antes que un trabajo mediático.