— Acaba de escribir su partido Batalla Perú. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el partido para el 2026?

Batalla Perú es un partido que nace desde las regiones, como una nueva organización que busca ser una alternativa de cambio para el país. Hay mucha proyección, pero estamos trabajando primero en la organización para llegar de la mejor manera al 2026.

— ¿Será usted el candidato presidencial del partido? En la asamblea que tuvo el partido, el pasado 1 de febrero, su discurso apuntaba a eso.

La población reclama candidaturas de rostros nuevos, de personas que tengan una visión para el país. No descarto ser candidato presidencial, pero, en su momento, las bases lo definirán y se tomará la mejor decisión. Es importante que podamos escuchar a las bases que tenemos y a las que se irán sumando a la organización.

"En los partidos tradicionales que ahora están en el poder, nadie parece estar interesado en hablar sobre economía. Lo que buscan los peruanos es empleo"

— En la misma asamblea, usted habló de uniformizar pensamientos en busca del desarrollo del país. ¿Cuál será el tema principal que impulsará su partido en la campaña?

El desarrollo económico debería ser el eje de la campaña electoral . En principio, garantizar que se reactive la economía. Es importante hablar sobre la economía, que después de la pandemia ha quedado ciertamente paralizada. En los partidos tradicionales que ahora están en el poder, nadie parece estar interesado en hablar sobre economía. Lo que buscan los peruanos es empleo, reactivación económica. Para eso también necesitamos estabilidad de gobierno, garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo. Hay que proyectarnos, con una visión mucho más amplia, de poder hacer un trabajo no solamente nacional, sino de conexión internacional para atraer mayor inversión al país. Debemos dejar discursos sesgados para empezar a pensar en un progreso para el país.

— ¿En qué se diferencia Perú Batalla de Perú Libre? Ambos pasaron de ser un movimiento regional a un partido político, desde Junín, y las comparaciones resultan inevitables.

No podríamos compararnos con una agrupación cuando le tocó gobernar fue más de lo mismo. Somos totalmente distintos. En Batalla Perú, estamos haciendo un trabajo mucho más eficiente, más humanista, mucho más descentralizado, algo que en ningún momento Perú libre ha demostrado ser capaz de conseguir.

— ¿Cuál es el impacto de que el Congreso no aprobara la restitución de la reelección de gobernadores y alcaldes?

No se puede aprobar la reelección solo para un grupo y no para el resto. Ahora solo los congresistas son capaces de reelegirse. Esa diferencia que se ha desarrollado en el Congreso de la República no ha tenido un sentido democrático.

— ¿Considera que existió un cálculo político de APP para retirar su proyecto y trabar el debate de la reelección?

Definitivamente, en todo momento mientras ha estado el tema de la reelección se han mostrado cálculos políticos. No solo de APP, sino de otros partidos que gobiernan hoy en el Congreso de la República. Su cálculo principal ha sido fortalecer los partidos actuales, a los partidos tradicionales. Sin embargo, esto solo va lograr que reorganización solo logrará una reorganización en torno a los nuevos partidos.

— Varios movimientos regionales han empezado a reacomodar sus estrategias. ¿Buscarán integrarlos a su partido?

Estamos en ese camino. La mayor fuerza de nuevos liderazgos está en regiones, y se tiene cuota de invitados para las elecciones, lo que brinda la oportunidad de reagruparse y conformar una gran coalición regional.

— ¿En qué regiones tienen conversaciones avanzadas?

Estamos conversando en Ucayali, Huánuco, y de igual manera en Arequipa. Y vamos a visitar otras regiones.

— ¿En Arequipa han conversado con la exgobernadora Yamila Osorio? Ella formaba parte de un grupo de movimientos regionales que intentaron inscribir un partido, pero que tuvieron que desistir por una serie de observaciones.

Hemos conversado. Ellos han intentado formar un partido y, lamentablemente, no tuvieron éxito. Pero hoy tienen la oportunidad de poder reagruparse en una agrupación como la nuestra.

En el Club Áncash, el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, celebró la "partida de nacimiento" de su partido Batalla Perú.

Gestiones bajo la lupa

— ¿Cuál es el balance que tienen desde regiones del gobierno de Dina Boluarte?

El gobierno no está realizando un trabajo descentralizado. Hablamos de una gestión ineficiente, donde no vemos esfuerzos de modernización y actualización del aparato estatal, por lo cual seguimos hablando de las mismas fallas. Una de las principales cosas que el Perú necesita es agilizar el gasto, se necesita reactivar la economía y para ello necesitamos garantizar la seguridad jurídica y por ende, la simplificación de todos los procesos administrativos.

— ¿Cuál es el estado de la nueva Carretera Central? Es una gran obra anunciada por el gobierno.

Están en plena formulación del expediente técnico pese a que, de acuerdo a la modalidad que quieren ejecutar, no se necesita haber formulado todo el expediente técnico, sino que se podia realizar por partes o por etapas. Espero que a final del año se pueda dar inicio.

"Tenemos mucha visión con el megapuerto de Chancay, y esto viene acompañado de la mano con esta nueva Carretera Central y con la carretera de Circunvalación que está proponiendo en la ciudad de Lima. Esas vías son muy importantes para salir hacia el norte"

— ¿Y cuánto tiempo estiman que podrá demorar la ejecución?

Por lo menos, seis años para que pueda ejecutarse.

— ¿Han analizado en Junín cómo pueden beneficiarse con el nuevo puerto de Chancay?

Tenemos mucha visión con el megapuerto de Chancay, y esto viene acompañado de la mano con esta nueva Carretera Central y con la carretera de Circunvalación que está proponiendo en la ciudad de Lima. Esas vías son muy importantes para salir hacia el norte. Este es un una visión muy grande porque hará que nuestros productores, que son nuestros agentes económicos, puedan producir no solo mayor cantidad sino mayor calidad, así como lo exige el mercado internacional.

— ¿Qué proyectos de inversión se preparan en Junín?

Estamos trabajando en las carreteras de la selva central, para mejorar el tránsito de la producción en la zona. En esa línea, también se prepara un gran mercado de productores, que yo lo llamaría el “mercado nacional”, no solo para la producción de Junín, sino para regiones vecinas. De igual manera, tenemos el proyecto de la circunvalación en Huancayo, para poder descongestionar el tráfico, pues se ha convertido en una Lima pequeña. En salud, seguimos con los hospitales y estamos alistando una infraestructura en el Valle del Mantaro.

— Latam acaba de suspender sus vuelos a Jauja. ¿Por qué no se ha arreglado la pista de aterrizaje? ¿Quién es el responsable?

Responsabilizamos directamente a CORPAC, sobre el estaso deplorable de lan pista de aterrizaje del aeropuerto de Jauja, lo cual ha llevado a cancelar los vuelos perjudicando el desarrollo económico de nuestra región. Hago un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pues se requiere de una respuesta inmediata para la mejora de la pista de nuestro aeropuerto.

"La población, de alguna u otra manera, aplaude a las autoridades que continúan y que concluyen una obra que lleva muchos años de espera"

— ¿Cuál diría que fueron las tres claves para lograr la mejor ejecución presupuestal en proyectos de inversión durante los dos primeros años de gestión?

Son tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la planificación que desarrollamos desde el inicio de nuestra gestión de cómo deseamos encaminar el progreso de Junín. En segundo lugar, los destrabes de los proyectos que hoy vemos inaugurados, mostrando los frutos de la planificación. En tercer lugar, la decisión política de poder darle continuidad a los proyectos, porque no podemos pensar en nuevos proyectos si no hemos culminado los que llevan años estancados y que Junín reclamaba. Estamos hablado de proyectos de hasta 12 o 15 años que nunca se acababa. Hoy, esos proyectos se están concluyendo y se están entregando al servicio del pueblo. También es importante un trabajo articulado y descentralizado. Hoy la región Junín está atendida en sus nueve provincias y en sus 124 distritos.

— Varias autoridades entran y se niegan a tocar los proyectos de sus antecesores porque prefieren priorizar sus propias iniciativas que lleven su nombre en la colocación de la primera piedra. ¿Esto influye mucho en la paralización de obras?

Definitivamente. Esa es una mala práctica que casi todos los gobiernos adoptan de un cambio de gestión. No se puede planificar pensando en cuánto te visibilizas respecto al anterior gobernante. Por el contrario, hoy la población, de alguna u otra manera, aplaude a las autoridades que continúan y que concluyen una obra que lleva muchos años de espera. Eso es lo que vemos plasmado hoy en la región Junín.

— ¿Qué espera del nuevo ministro de Economía, José Salardi?

Es un hombre con experiencia en el sector, pues hemos visto su trabajo en Proinversión. Pero espero que tome buenas decisiones de gestión, no solo limitadas a dotar de presupuestos a las regiones, provincias y distritos; si no que busquemos atraer inversión internacional que pueda permitir al país contar con mayor presupuesto y buscar su ejecución eficiente de los recursos.

— En una entrevista dada a El Comercio, el ministro Salardi ha dicho que va a priorizar la relación entre el sector privado y público. ¿Cómo ven desde las regiones los mecanismos de las Alianzas Público Privadas y las Obras por Impuestos?

Son buenos, pero ocurre que son muy lentos y burocráticos. Tienen que simplificarse los procesos porque los gobernadores no podemos desarrollar en cuatro años, un proceso de ejecución de una obra por impuestos donde el procedimiento toma más de un año. Para que tengan una idea, en 2024 recién nos dieron un techo superior a casi 1.000 millones. Recién ahora vamos a poder desarrollar alrededor de una decena de proyectos.

— ¿Se debe dar más créditos suplementarios a los gobiernos regionales? En este Diario hemos demostrado que a final del año, varios gobernadores tienen que hacer malabares para incrementar su porcentaje de ejecución.

Tenemos que seleccionar y premiar a los gobiernos regionales que vienen ejecutando el gasto de inversiones. Mal estamos haciendo en darle más presupuesto a gobiernos que no están siendo eficientes. Por lo tanto, considero que debe haber una selección en ese aspecto. Una selección para la otorgación de créditos.

— César Acuña ha dicho que como gobernador no puede hacer nada en caso ocurran asaltos o ataques con bombas en La Libertad, pues es tarea de la Policía y otros actores. ¿Un gobernador no tiene mayor incidencia en la seguridad ciudadana?

Se debe liderar, desde el gobierno regional, un trabajo articulado, al margen de que no tengamos directamente la injerencia ante la Policía. Para eso está el Coresec, que es el espacio que tienen las regiones para poder hacer un trabajo articulado con la el Ejército y el Ministerio Público, el Poder Judicial. Eso es lo que hacemos en Junín. Yo En ese sentido, también está en sus manos, de alguna u otra manera, garantizar la seguridad en su región.

— El ministro del Interior Juan José Santivañez viene recibiendo varias críticas. ¿Debe continuar en el cargo?

Hasta el momento no ha mostrado resultados. No puede aferrarse a un cargo a sabiendas de que no hay resultados. Necesitamos seleccionar a los mejores profesionales, no solo en las cartera ministerial, sino también a la vez en la Policía Nacional, que manejan las direcciones de inteligencia para poder desactivar a organizaciones criminales.

— ¿Qué se puede hacer para la lucha contra la inseguridad?

Hay varias medidas, como darle fuerza a los distritos, no solo con partidas presupuestas, sino que se debe crear un nuevo esquema donde los alcaldes tengan una policía municipal con la que puedan actuar con mayores herramientas para enfrentar a la delincuencia. De igual manera, se debe reforzar a la labor de inteligencia y contrainteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales.