La fiscalía argumentó que las actividades de esa agrupación se oponen a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales de las personas. Esto - señaló - por promover atentados contra la vida e integridad de expresidentes y la exclusión o persecución de miembros de la comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes.

La Fiscalía de la Nación, mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó la demanda ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. En esta, requirió la cancelación de la inscripción del partido ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el cierre de sus locales partidarios, que se dicte una orden para que no pueda reinscribirse y, por último, que se inhabilite a los dirigentes responsables de conducta antidemocrática .

Es la primera vez que la Fiscalía de la Nación solicita una medida como esa. Para ello, se amparó en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), vigente desde noviembre del 2003.

El mencionado artículo establece que la Corte Suprema puede declarar la ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática a pedido de la Fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo.

A.N.T.A.U.R.O. logró inscribirse ante el ROP en diciembre pasado, con lo que quedó habilitado para participar en las elecciones generales del 2026 a pesar de que su líder fue condenado por homicidio, secuestro y rebelión, por el ‘Andahuaylazo’.

En enero del 2005, Antauro Humala, al mando de un grupo de etnocaceristas, irrumpió en la comisaría de Andahuaylas (Apurímac), levantándose en armas contra el entonces gobierno de Alejandro Toledo, a quien le pedía su renuncia. En ese levantamiento fueron asesinados cuatro efectivos policiales.

Tras cumplir más de 17 años de condena por ese caso, y acogerse a un programa de redención de la pena, el etnocacerista recuperó su libertad en agosto del 2022. No obstante, nunca mostró arrepentimiento y ha despreciado al sistema democrático.

Aunque solo figura como militante de la agrupación, el etnocacerista se encuentra realizando actividades proselitistas y busca ser candidato presidencial.

Defendió la resolución

Pese a ello, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, defendió en febrero pasado la resolución que permitió la inscripción del partido, con el argumento de que formalmente no pertenece a Antauro Humala ni cuenta con un ideario antidemocrático.

“En principio, no existe un partido ANTAURO. Formalmente no está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas. Está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene sigla. [...] No hay en el ideario de esa agrupación alusión a declaraciones antidemocráticas”, dijo aquella vez.

El Comercio informó recientemente que el presidente del partido, Marco Vizcarra Alegría, es uno de los militares sentenciados a prisión por el ‘andahuaylazo’: cumplió una pena de 17 años de cárcel por rebelión y secuestro.

Vizcarra, conocido como ‘Paiche’, también fue investigado por un caso de narcotráfico vinculado con Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’. Luego de varios años de indagaciones, el Poder Judicial lo absolvió.

Sentaría un precedente

Por ser la primera vez que verá una demanda contra un partido político por conducta antidemocrática, la Corte Suprema de Justicia deberá reglamentar un procedimiento para garantizar la doble instancia, señaló el abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral.

“La Corte Suprema nunca ha visto un caso así. [...] Seguramente establecerá que una de sus salas lo vea en primera instancia y otra en apelación. La denuncia ha recogido todos los hechos que evidenciarían que este partido, a través de su líder, promueve prácticas antidemocráticas, como actos discriminatorios. Se sentaría un precedente en el derecho de partidos políticos peruanos”, señaló.

Villalobos detalló que la causal de declaración de ilegalidad de partidos por conducta antidemocrática es una figura que se recoge del derecho alemán, donde se buscó proscribir a cualquier político que buscase reivindicar la ideología nazi. También se aplicó en España para erradicar las agrupaciones políticas terroristas, como el ETA.

En tanto, el especialista en derecho electoral José Naupari añadió que el tiempo que tomará en resolverse este caso “es relativo, porque el proceso no tiene regulación específica en el Código Procesal Penal ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

“Lo único que se tiene es el artículo 14 de la LOP. Lo que debiera ocurrir, desde mi modesto punto de vista, es que el tema pase a una sala constitucional de la Corte Suprema. Y contra lo resuelto, el partido podría apelar. Será un tema bastante novedoso”, señaló.

Mientras tanto, Humala continúa en campaña. El último 20 de julio lideró un evento partidario en el que, entre otros temas, dijo que requerían contar con 40 mil personeros para las elecciones generales del 2026.

A nivel judicial, recientemente la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima le rechazó un recurso de habeas corpus. Con este pretendía que se anule su condena por el ‘Andahuaylazo’ y se realice un nuevo juicio.

El abogado Franco de la Cuba, representante legal de Humala en ese caso, dijo a El Comercio en julio pasado que buscaban la anulación de la condena para que llegue a las elecciones generales en condición de procesado, no de sentenciado. Esto debido a la posibilidad de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que impida la postulación de condenados por asesinato y otros delitos.

Reacciones

La abogada Carmen Huidobro, defensora legal de Antauro Humala, acusó a la Fiscalía de la Nación de actuar de manera política y rechazó las acusaciones contra la agrupación.

“Cómo es posible que la Fiscalía de la Nación haga política para evitar que un partido no participe en las próximas elecciones. El partido A.N.T.A.U.R.O. no tiene nada que ver con actividades o manifestaciones ilegales”, dijo en diálogo con El Comercio.

Consultada por los argumentos de la fiscalía, señaló: “Se está tergiversando todo. Somos respetuosos de la comunidad [LGTBIQ+], creemos en los derechos ciudadanos de todos. Haremos valer el derecho del partido de acuerdo con la Constitución y la ley, porque se pretende proscribir al partido cuando ya cumplió con todas las normas legales para su inscripción”.

En tanto, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) destacó la decisión de la Fiscalía de la Nación y añadió: “Ahora queda en manos de la Corte Suprema marcar un gran precedente en defensa de nuestra democracia”.

Por su parte, el presidente del partido Juntos por el Perú, el congresista Roberto Sánchez, cuestionó la demanda de la Fiscalía de la Nación contra el A.N.T.A.U.R.O., alegando una supuesta vulneración a la independencia del JNE.

“Demandamos se respete la independencia del JNE. [...] Judicializar el veto a la participación política del partido A.N.T.A.U.R.O es contrario a una democracia. Exigimos debido proceso”, dijo.

Sánchez y Humala se reunieron recientemente para formar una alianza electoral, aunque este último ha negado que se haya concretado algún acuerdo.

Fuentes de El Comercio informaron que hay conversaciones entre Juntos por el Perú, A.N.T.A.U.R.O y el partido de Guillermo Bermejo, Voces del Pueblo, para formar una alianza electoral de izquierda de cara a las elecciones. Incluso, en el Congreso ya se habla de “la bancada de los antauristas” en referencia al grupo parlamentario Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.