El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó a la ciudadana Kharla Márquez Cuaresma que demuestre, mediante una prueba grafotécnica, que el partido Alianza para el Progreso (APP) la afilió sin su consentimiento.

Mediante un oficio emitido el martes 20 de mayo, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) informó a Márquez que, de acuerdo con un nuevo criterio jurisprudencial adoptado por el pleno del JNE en enero de este año, los ciudadanos que denuncien una afiliación política indebida deben presentar pruebas documentales adicionales.

Junto al oficio, le remitió una resolución que indica: “[...] ya no solo bastará con una revisión de la legalidad del procedimiento de verificación de firmas realizado por el Reniec [...], sino que la DNROP [Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas] podrá recurrir a la valoración de otros elementos, como es el caso de la pericia grafotécnica de parte y la firma legalizada ante notario público, que el recurrente deba presentar para lograr un análisis integral”.

Trámite engorroso

Márquez forma parte de un creciente grupo de ciudadanos que, en las últimas semanas, han denunciado afiliaciones no consentidas a diversas agrupaciones políticas. Algunos han logrado ser desafiliados sin mayores contratiempos, presuntamente porque los partidos implicados no presentaron observaciones a sus solicitudes. No fue su caso.

APP respondió a su denuncia, lo que ha dificultado su proceso de desafiliación.

La joven precisó: “El JNE indicó que, si el partido político no responde en un plazo de tres días, la desafiliación se realiza de manera automática. Pero si hay una respuesta, [ya no es así]”, dijo. Y añadió: “Luego de que recibí el oficio, que es muy técnico y poco claro, [...] me llamaron del JNE para decirme que ahora debo presentar un documento notariado y un peritaje grafotécnico, y que los costos corren por mi cuenta”.

Márquez contó a El Comercio que la prueba grafotécnica le costará, por lo menos, S/ 500, según pudo averiguar en el mercado.

La ciudadana señaló que nunca autorizó su incorporación al partido liderado por César Acuña, pero que al iniciar el trámite de desafiliación no previó las trabas que enfrentaría.

El oficio firmado digitalmente por el director del DNROP, Felipe Paredes San Román, le otorga un plazo de 10 días hábiles para remitir la documentación exigida. De no hacerlo, se advierte que su solicitud podría ser declarada improcedente, conforme al artículo 143° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Afiliación con irregularidades

Consultado por El Comercio, el secretario general de APP, Luis Valdez, informó que su agrupación respondió al JNE y adjuntó la ficha de afiliación de Márquez, presuntamente firmada por ella y con huella digital.

APP sostiene que Márquez —junto con otros ciudadanos— “se encuentra formal y legalmente inscrita”.

Valdez compartió con este Diario la ficha de la joven, que tiene como fecha el 28 de octubre de 2009. Sin embargo, en ese momento, Márquez tenía apenas 17 años.

Cuando El Comercio le mostró el documento, Márquez notó varias inconsistencias. Entre ellas, que su segundo nombre está mal escrito, que la caligrafía del formulario no coincide con la suya y que, según los registros del JNE, ella fue inscrita en el 2017, no en el 2009.

La joven señaló que, desde que inició el trámite de desafiliación, el JNE no le mostró su ficha de afiliación. También precisó que obtuvo el DNI azul a los 17 años. No obstante, poseer ese documento no la hizo ciudadana; por lo tanto, no podía afiliarse a un partido político. Para ello se requiere cumplir la mayoría de edad.

El Comercio solicitó una respuesta oficial al JNE mediante su oficina de Comunicaciones. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento.

El abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, precisó que si una organización política no presenta observaciones ante una denuncia de afiliación indebida, estaría aceptando tácitamente que la firma fue falsificada. En ese caso, el expediente debe ser remitido al Ministerio Público.

“Los pedidos de desafiliación siempre han existido, pero el jurado ha cambiado de criterio. Ahora acepta las pericias de parte, que son costeadas por el interesado [el denunciante]”, sostuvo Villalobos.

Para el especialista en derecho electoral, esa carga no debería recaer en el ciudadano. “El jurado podría presentar un proyecto de ley para que, en estos casos, la pericia la haga el Reniec. Y si se determina que la firma es falsa, que se denuncie ante la fiscalía”, dijo a este Diario.

Antecedente clave

La exigencia de mayores pruebas por parte del JNE se sustenta en un cambio de jurisprudencia aplicado desde el 27 de enero pasado, cuando el pleno del organismo resolvió el caso del ciudadano Jorge Palacios Hidalgo. Él denunció haber sido afiliado sin su consentimiento al partido Voces del Pueblo, liderado por Guillermo Bermejo.

En ese expediente, el JNE anuló una resolución que había declarado improcedente su solicitud y estableció que, en adelante, los solicitantes debían presentar pruebas más sólidas para acreditar la afiliación indebida.

Medidas recientes

En abril, y en respuesta al incremento de estos casos, el JNE eliminó el pago de S/ 46.20 requerido para tramitar una desafiliación. Reconoció que el cobro representaba una barrera burocrática que podía limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Ese mismo mes, el presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que la institución denunciaría ante el Ministerio Público a las organizaciones políticas que hayan afiliado sin consentimiento a ciudadanos, lo que constituye una posible infracción penal.

Más información

El arquitecto y urbanista Aldo Facho informó a El Comercio que ya fue desafiliado del partido Nueva Gente. La agrupación no habría presentado observaciones a su solicitud, lo que facilitó el trámite.

En tanto, otros afectados optaron por “renunciar” al partido que los inscribió sin su consentimiento. Esto debido a que el proceso para renunciar puede resultar menos engorroso.