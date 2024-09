Por Enrique Ghersi, abogado y profesor universitario

“Un partido caudillista sin ideología definida”

Si el fallecimiento del presidente Fujimori hubiese ocurrido durante la campaña electoral, no cabe duda de que la candidatura de Keiko hubiera recibido un impulso tal vez decisivo y que el futuro de su partido estaría asegurado.





Pero habiéndose producido casi dos años antes es válida la pregunta de qué pasará con Fuerza Popular.





Siendo un partido caudillista sin una ideología definida, enfrenta desafíos importantes. Ya Keiko lo puso tres veces consecutivas en la segunda vuelta. No va a desaparecer fácilmente. ¿Pero podrá crecer? ¿Permanecerá en el tiempo? El Apra tiene 100 años. ¿Puede el fujimorismo pasar de un movimiento de masas a un partido establecido?





Diría que depende de tres factores fundamentales: (1) que se institucionalice más allá de la familia, para que sea un partido y no una dinastía; (2) que adopte una ideología definida, para que la organicidad responda a una doctrina y no a relaciones personales; (3) que actúe por principios estratégicos y no por intereses tácticos.





Contrariamente a lo que podría pensarse, la familia traslada a la política las diferencias personales. Para triunfar es indispensable separar fuertemente ambos mundos. Es la primera tarea pendiente a la que se subordinan las demás.