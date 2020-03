“Unión Cívica Digital”, “Partido Fuerza Coraje”, “Te quiero Perú”, “Peruanos Obedientes a la Naturaleza”, “Movimiento Patriótico Velasquista”. Estos son algunos nombres de los más de 160 proyectos de partidos que solicitaron reservar su nombre, paso previo para iniciar el proceso para inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Todo esto antes de declararse la emergencia nacional por el coronavirus.

Según un reporte del JNE, al que accedió El Comercio, se realizaron en total 162 reservas de denominación a favor de un determinada agrupación, entre el 9 de diciembre y el 4 de marzo.

Esto corresponde al primer paso en el trámite para inscribir una nueva agrupación, bajo el nuevo reglamento que ya se encuentra en vigencia desde finales del año pasado.

Ello significa que el JNE recibió, en promedio, unas tres solicitudes cada día en ese periodo para reservar el nombre de un partido, según un análisis realizado por este Diario. De ellas, un 77.7% fueron declaradas procedentes, mientras que el resto fue declarado improcedente, observado y/o está en etapa de evaluación.

La primera agrupación de alcance nacional que solicitó iniciar su inscripción bajo las nuevas reglas fue el “Frente Esperanza”. Lo hizo el lunes 9 de diciembre; tan solo dos días después de que se publicara en El Peruano el nuevo reglamento del Registro de Organizaciones Políticas.

Su pedido fue declarado improcedente y al día siguiente se presentaron otras cuatro solicitudes, de las cuales tres recibieron el visto bueno: “Licenciados al Poder”, “Partido Patriótico del Perú” y “Democracia y Justicia Social”.

Aquí el detalle sobre agrupaciones que buscan reservar su nombre:

Sin embargo, la reserva del nombre es solo la primera etapa. Una vez que se declara procedente el expediente se tiene hasta un año para completar el resto de los requisitos. De acuerdo a la nueva normativa, se debe sustentar 24.800 afiliados y 66 comités provinciales en el territorio nacional.

Todo esto fue aprobado como parte de la reforma política en el anterior Congreso. La legislación anterior requería recolectar 705.053 firmas válidas como mínimo para poder inscribir a un partido. El último en lograr la inscripción bajo este criterio fue el Partido Morado, que lidera Julio Guzmán.

Actualmente, 24 partidos ya cuentan con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. De ellos, solo 22 participaron en las últimas elecciones congresales extraordinarias, en donde el ausentismo tuvo la cifra más alta de los últimos 20 años y más de seis millones de personas no quisieron participar.

“Más partidos solo agudizarían la situación”

En palabras de la politóloga María Alejandra Campos, “la cantidad de partidos que existe actualmente en el Perú hace que el sistema político sea inviable”. “Si con veinticuatro la dispersión del voto, la fragmentación del Parlamento y la poco representatividad ya son un problema grave, más partidos solo agudizarían la situación. Sin embargo, existe un riesgo real de que esto suceda”, apuntó.

Campos también recordó que la eliminación de las firmas como requisito para la inscripción y la imposición de los afiliados se dio “bajo la lógica de que tener militantes es un indicador más robusto de representatividad”.

No obstante, hizo hincapié en que “es bastante probable” que el espíritu de ello no se llegue a cumplir y que se “llenen padrones con firmas de ‘afiliados’ que no militen realmente en la organización”.

“La idea de la reforma política era que la valla para inscribirse fuera menor, pero que la valla para permanecer en el sistema fuese más alta. Por ello, una de las medidas era que los partidos perdiesen la inscripción si no lograban 1.5% de votos en las [elecciones] primarias. Pero si el [nuevo] Congreso recula en esta medida, tendríamos un escenario en el cual la cantidad de partidos aumentaría significativamente: menos requisitos para inscribirse y no suficientes para perder la inscripción”, cuestionó.





“Al no existir un sistema de partidos sólidos, la entrada es muy fácil”

Por su parte, José Luis Incio, politólogo de la Universidad de Pittsburgh, señaló que, “al no existir un sistema de partidos sólidos en el Perú, la entrada es muy fácil”.

Por ello, subrayó, para estas iniciativas personales de algunos políticos “es más fácil decir ‘yo formo mi propio partido’”, “en lugar de que busquen uno ya formado y hagan carrera en este”.

“Es decir, en la mente de un político o alguien que tiene ambición política, el imaginario que tiene es que cualquier partido puede llegar al poder. No necesitas un partido que haya hecho el trabajo de formar bases o que tenga una determinada ideología”, apuntó.

También mencionó los casos en los que se utiliza a un partido “como un negocio o como una herramienta para negociar una mejor posición política”. Sin embargo, esto mantiene activa a la agrupación solo en campaña electoral.

“Al haberse dejado de que existan estos partidos que son de alquiler o simples vehículos electorales, sin contenido, se genera incentivos para que otros también piensen que ellos también tiene su vehículo para alquilarlo”, aseveró Incio.

¿Más que palabras?

Las palabras que más se repiten en los nombres de los partidos que buscan la inscripción:

Desde evocaciones a la democracia, la revolución, el Tahuantinsuyo, el nacionalismo y hasta al socialismo. Tanto María Alejandra Campos como José Incio coinciden en remarcar que el nombre con el que un grupo busca su inscripción no necesariamente va a coincidir con la línea programática a ejecutar.

“El sistema de partidos en el Perú no está articulado en torno a ideologías políticas, entonces recurren a otras referencias, como el nacionalismo o variables culturales. Se trata de tener una marca que represente ‘algo’. Ese algo, en el caso de sistemas precarios como el nuestro, no es una propuesta de gobierno, sino una emocional”, refiere Campos.

“Es una suerte de dar conexión con ese instinto más nacionalista y de reivindicación. Sin embargo, eso no nos dice mucho porque el programa con el que va a actuar finalmente un partido es de acuerdo a los que tienen las riendas en un momento determinado. Y Unión por el Perú es el ejemplo más claro, empezó con Pérez de Cuellar y hay una distancia abismal con Antauro Humala respecto al programa e ideología”, acota Incio.

¿Y en las regiones?

Ahora bien, mención aparte merecen los movimientos regionales, los cuales no entrarán a un proceso electoral hasta el 2022, pero que también podrían ir en aumento. Actualmente, inscritas ante el ROP, figuran 156 agrupaciones.

Sin embargo, entre diciembre e inicios de marzo de este año se han presentado otras 42 solicitudes de reserva de denominación, lo que equivale a dos pedidos por día, según el análisis realizado por este Diario.

De ellas unas 37 ya se ha declarado procedentes, por lo que están expeditas para pasar a la siguiente etapa en su proceso de inscripción.

