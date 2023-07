El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reconoció e inscribió a Edmundo del Águila como secretario general nacional del partido Acción Popular.

A través de un oficio enviado al personero legal alterno de dicha agrupación política, se precisa que se ha inscrito a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional por el periodo 2021-2023.

No obstante, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) aclaró que no se hizo lo mismo con el vicesecretario general nacional de Política, ya que no se superó la observación que se hizo.

Oficio enviado por el JNE al personero legal alterno de Acción Popular. (Foto: El Comercio)

Como se recuerda, en octubre del 2021 Del Águila Morote había sido elegido como nuevo secretario general de Acción Popular en los comicios internos de la organización política organizados por el Comité Electoral.

Lista de dirigentes de Acción Popular. (Foto: JNE)

El exdiputado encabezó la lista número 3 y se impuso con 5165 votos. El segundo lugar fue para Julio Chávez con 5111. En total se contabilizaron 15.606 votos. Los otros candidatos fueron Rafael Vásquez y José Ventosilla.

Cabe recordar que el último secretario nacional de Acción Popular que había sido reconocido por el JNE era Alan Kessel del Río, cuyo mandato venció hace más de seis años.

Tras ello, existieron dos intentos fallidos en el partido de la lampa por nombrar a sus nuevos secretarios generales: Rafael Vásquez (2016) y Edmundo del Águila hijo (2017), pero ambos no fueron reconocidos por el JNE.