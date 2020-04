El presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, envió este domingo una nueva carta a sus militantes. En ella asegura que los días de aislamiento social obligatorio le han permitido confirmar “que lo más importante de mi vida es mi familia” y que está aprovechando este tiempo para “estar presente en casa no solo físicamente, sino emocionalmente”.

En enero, poco antes de las elecciones parlamentarias, el programa Panorama emitió un reportaje en el que se veía a Guzmán saliendo de un departamento que se empezaba a incendiar, en el que había estado reunido con una militante de su organización. Cuestionado sobre el tema por Cuarto Poder, el excandidato presidencial dijo que “la única que necesita explicaciones es mi esposa".

Hoy Guzmán da un mensaje distinto. “La cuarentena, al igual que a ustedes, me ha obligado a reflexionar. A evaluar y a reconsiderar mis prioridades. Y cada día que pasa confirmo que lo más importante de mi vida es, y será siempre, mi familia”, dice en su misiva, en la que se dirige a la militancia con motivo de la Semana Santa.

El líder morado finaliza el documento interno, que pudo revisar El Comercio, aludiendo a lo que denominó sus propios “pecados”. “Al igual que yo, que no estoy exento de pecados y no temo en hacer un mea culpa por ellos, los invito a la reflexión hoy día. Y no olviden de darle un abrazo fuerte a sus familias y decirles cuanto los quieren, ¡incluso virtualmente!”

Esta es la segunda carta que Guzmán envía a los militantes morados en la última semana. En la primera –escrita el jueves– les anunciaba el inicio de la campaña para las elecciones generales del 2021 y les pedía trabajar en “la construcción del Perú post-coronavirus”. Decía también que el partido ya ha trazado una hoja de ruta electoral.

“Este proceso involucra, por ejemplo, la reingeniería de la organización a nivel nacional, la conformación del comando de campaña, la identificación de capacidades políticas en todas las regiones, y la reestructuración de todas las instancias de comunicación política interna y externa al partido”, afirmaba. Además, aseguraba que identificaría “nuevos liderazgos” dentro de su partido.

Tras las últimas elecciones parlamentarias, en las que el Partido Morado obtuvo solo 9 congresistas, Guzmán partió a un viaje ya planificado al Japón junto al couch ontológico y militante de su organización Pedro Makabe. Según fuentes cercanas al líder morado, este viaje se convirtió en un retiro espiritual para él.