Keiko Fujimori: “No seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su agrupación no respaldará acciones que, según indicó, puedan generar inestabilidad política en el país, al pronunciarse sobre la situación de José Jerí en el marco del proceso electoral.

“No seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político” , afirmó.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la candidata presidencial sostuvo que cambiar a una autoridad como José Jerí a 57 días de las elecciones “sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre”. En ese sentido, remarcó que su partido prioriza la defensa del orden constitucional.

“El Perú vive horas difíciles o nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre. Que quede claro, cuestionamos las acciones del presidente, pero nuestra defensa es por el Perú ”, manifestó.

Fujimori enfatizó que su agrupación no defiende a una persona en particular, sino al sistema democrático. “ Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley”, señaló.

Asimismo, cuestionó a quienes —según dijo— promueven la confrontación. “ Hoy, quien dice representar la renovación se ha convertido en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan a la inestabilidad. Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron y a quien designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”, expresó.

También rechazó el tono de los ataques dirigidos contra su partido y, en especial, las expresiones referidas a mujeres. “Por otro lado, el tono y el contenido de sus ataques es una advertencia de su intolerancia, calumnia e injuria no solo a Fuerza Popular, sino a todo aquel que no piensa como usted. Y, sobre todo, rechazamos la forma denigrante de referirse a las mujeres. Calificar de prostitutas a las mujeres por el mero hecho de asistir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el país necesita estabilidad y soluciones concretas frente a la crisis. “Los peruanos no quieren más confrontación infantil, están hartos de insultos. Nos piden orden y soluciones cómo enfrentar a los criminales, cómo levantar la economía golpeada por años de inestabilidad, cómo llevar obras y servicios donde no llegan. Ya aprendimos, ahí está toda nuestra energía, resolver las necesidades reales de los peruanos. El Perú necesita orden, paz y lo que a usted le falta: madurez emocional para liderar”, concluyó.

