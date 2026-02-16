Keiko Fujimori: “No seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fuerza Popular descarta respaldar cambios sin “hechos concluyentes” en plena campaña electoral. (Foto: Captura / X / @@FuerzaPopular__)
Por Redacción EC

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su agrupación no respaldará acciones que, según indicó, puedan generar inestabilidad política en el país, al pronunciarse sobre la situación de José Jerí en el marco del proceso electoral.

