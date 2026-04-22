La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la crisis política generada en torno a la compra de aviones de combate F-16, que derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y advirtió que promover una moción de censura contra el presidente Balcázar en estos momentos, solo agravaría la inestabilidad en el país.

“Creo que ahora nos corresponde poner paños fríos. Seguramente ha habido algunas presiones, no sé si ideológicas; solo el presidente puede responder eso”, indicó tras el homenaje realizado a los héroes del Comando Chavín de Huantar en los Jardines de la Paz de La Molina.

“Una moción de censura alimentaría más la inestabilidad en nuestro país, y lo que necesitamos es estabilidad”, remarcó.

Temprano, el congresista Ilich López anunció que impulsará la censura del presidente Balcázar, por su decisión de postergar la adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos.

Aunque luego se confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas procedió a hacer el primer pago por la transferencia de los aviones, Keiko Fujimori lamentó las renuncias de los dos ministros y consideró que el presidente Balcázar debe “reflexionar” sobre sus palabras.

“Tengo que lamentar la renuncia del canciller, un gran canciller, así como también la del ministro de Defensa. Creo que es lamentable la imagen que estamos dando como país”, sostuvo.

“Creo que el presidente Balcázar debería reflexionar sobre lo que significan estos compromisos y la importancia de sus declaraciones”, afirmó.

¿Elecciones complementarias?

Fujimori señaló que su agrupación se mantendrá atenta a las decisiones de los organismos electorales, especialmente ante la posibilidad de elecciones complementarias en las mesas donde hubo problemas logísticos.

En ese sentido, mencionó que será clave conocer las reglas que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, así como el rol de quien reemplaza a Piero Corvetto en la conducción del sistema electoral: Bernardo Pachas.

Finalmente, expresó su posición a favor de permitir votar a los ciudadanos que no pudieron hacerlo en mesas instaladas tardíamente, aunque subrayó que respetará lo que determinen las autoridades.

“Estoy de acuerdo con que puedan ir a votar las personas que no pudieron hacerlo. Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, concluyó.