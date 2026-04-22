Resumen

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La candidata de Fuerza Popular realizó un homenaje a los comandos Chavín de Huántar y dejó un arreglo floral donde yacen los restos del coronel del Ejército peruano, Juan Valer Sandoval. (Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec)
La candidata de Fuerza Popular realizó un homenaje a los comandos Chavín de Huántar y dejó un arreglo floral donde yacen los restos del coronel del Ejército peruano, Juan Valer Sandoval. (Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la crisis política generada en torno a la compra de aviones de combate F-16, que derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y advirtió que promover una moción de censura contra el presidente Balcázar en estos momentos, solo agravaría la inestabilidad en el país.

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